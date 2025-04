Rafael López Aliaga honra legado del papa Francisco, pese a llamarlo “socialista” y desestimar sanción contra Juan Luis Cipriani por pederastia

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, destacó este lunes la “entrega y fidelidad” del papa Francisco, quien falleció a los 88 años en su residencia de la Casa Santa Marta, tras más de 12 años de pontificado.

A través de dos mensajes difundidos en sus plataformas sociales, el burgomaestre resaltó el legado de Francisco, a pesar de haberlo calificado en ocasiones anteriores como “socialista” y de manifestar su desacuerdo con algunas decisiones vaticanas, como la sanción al cardenal Juan Luis Cipriani, denunciado por abuso sexual.

“Lamento el fallecimiento del Santo Padre que hoy nos ha dejado para partir al encuentro con el Señor. Elevemos oraciones para que desde el reino de Dios, nos siga guiando con su ejemplo, sus enseñanzas y su bendición”, expresó en su cuenta de Facebook.

Posteriormente, en su cuenta de X (antes Twitter), escribió: “Gracias por tu entrega y fidelidad, querido papa Francisco. ¡Continúa ayudando a tu pueblo desde el cielo!”.

En diciembre del año pasado, durante su visita a Argentina para la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC 2024), el alcalde indicó que guardaba “respeto” por el pontífice porque es su “pastor, pero en sus ideas políticas, discrepo completamente. Creo que es socialista”.

En ese mismo encuentro, López Aliaga expresó su admiración por el presidente Javier Milei, quien durante su campaña presidencial fue muy crítico de Francisco y llegó a referirse a él como “el representante del maligno en la tierra”, aunque modificó su tono tras asumir la Presidencia e incluso mantuvo un cordial encuentro con el pontífice en febrero de 2024.

Defensa a Cipriani

En febrero pasado, el líder de Renovación Popular cuestionó que el pontífice “haya demorado tanto” en disolver el Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) frente a las denuncias de abusos, pero reiteró su defensa a Cipriani, primer cardenal del Opus Dei actualmente denunciado por pederastia.

En una entrevista con la periodista Milagros Leiva, el burgomaestre señaló que, a diferencia de la acusación contra el purpurado, en el caso del SVC y su fundador, Luis Fernando Figari, existían decenas de víctimas y “un montón de pruebas”.

Juan Luis Cipriani fue impedido por el papa de vestir los hábitos y símbolos cardenalicios. (Fuente: Willax)

“(Es) asqueroso. El señor Figari estaba acusado por 50 personas. Más bien me sorprende que haya demorado tanto (en disolverlo)”, comentó al referirse a la decisión papal de suprimir “todo lo que fundó” Figari, incluida la organización Movimiento de Vida Cristiana, la Asociación de María Inmaculada, la Fraternidad Mariana de la Reconciliación y las Siervas del Plan de Dios, todos pertenecientes a la denominada familia sodálite.

El alcalde también expresó que, en el caso de Cipriani, debería existir “un proceso formal” para abordar la denuncia, que data de 1983 y fue revelada por primera vez en el diario El País. “Lo conozco desde hace mucho tiempo. Hay un ente anónimo que lo denuncia, pero no hay un debido proceso. Esto es derecho canónico, que no conozco, pero digo que un ser humano no puede ser denunciado por un anónimo, darle sanciones cautelares, previas, y crear sentencia”, afirmó.

“Su palabra para mí es clave. ¿Cómo puedes juzgar a un ser humano sin escucharlo? Esa es la parte que me quedó extrañado. El debido proceso y la presunción de inocencia son cosas de derecho civil y canónico. Me parece muy raro todo”, agregó.

Sin embargo, el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, confirmó que Cipriani enfrenta un precepto penal con medidas disciplinarias en relación con su actividad pública, su lugar de residencia y el uso de insignias, mientras que el vicario regional del Opus Dei en Perú, Ángel Gómez-Hortigüela, ofreció disculpas al denunciante y lamentó no “haberle ofrecido una acogida personal”.

Perú ha decretado duelo nacional por el deceso del pontífice y enviará una misión de alto nivel a las exequias. “Quienes tenemos responsabilidades públicas encontremos, en su ejemplo, la guía para servir con humildad, justicia y unidad”, dijo la presidenta Dina Boluarte en un mensaje a la Nación.