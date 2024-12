Rafael López Aliaga llama “comunista” a Dina Boluarte y sigue sosteniendo que Pedro Castillo ganó con fraude

Rafael López en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC 2024). Foto: Jaime Olivos

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, calificó este miércoles de “comunista” a la presidenta Dina Boluarte por haberse presentado como “la número dos” del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), cuyo triunfo electoral volvió a cuestionar sin pruebas. Durante su visita a Argentina para la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC 2024), el político reavivó el discurso del presunto fraude en las elecciones generales de 2021 y afirmó que después de numerosos procesos judiciales obtuvo las actas electorales de ese proceso.

“Recién hace dos semanas nos han entregado las actas de las mesas, después de tres años de juicios, primera, segunda y tercera instancia. De locos, el Tribunal Constitucional (...) Notamos que el presidente de mesa, el vicepresidente y el vocal tienen la misma firma, pero en las miles de actas”, dijo durante su discurso en el foro, que congrega a políticos de la extrema derecha latinoamericana y al ala más radical del Partido Republicano.

López Aliaga relacionó el supuesto fraude con un plan del Foro de São Paulo, a pesar de que el expresidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, ha negado rotundamente las acusaciones de falsificación de firmas y suplantación de miembros de mesa. “Ese tema de fraude no solamente en Bolivia, Argentina, Perú. Es un plan que ha tenido éxito. Como no podían ganar por las buenas, han ganado por el fraude, que va siempre con la izquierda, que yo llamo ladrona y asesina”, agregó.

El alcalde limeño adelantó que en las elecciones de 2026, donde eventualmente volverá a postular a la Presidencia, se inspirará en la estrategia de la líder antichavista María Corina Machado, quien gracias a un trabajo secreto con la participación de miles de voluntarios, recabó el “83.5% de las actas de votación” que sustentaban la victoria del diplomático Edmundo González Urrutia sobre el dictador venezolano Nicolás Maduro.

Rafael López en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC 2024). Foto: Jaime Olivos

“Ahora me doy cuenta de que tenemos 23% y este Jurado (JNE) nos ha quitado 10 puntos en la presidencial. Como no ganan por las buenas, ganan por las malas. (...) Este 2026 la estrategia va a ser la misma de María Corina Machado en Venezuela: tener veedores, fiscalizadores, gente que vigile su voto porque está en juego su vida, su familia y su prosperidad”, afirmó.

Según el alcalde, en la región hay tres “grandes amenazas”: la “marea verde”, referente al movimiento feminista a favor de los derechos sexuales y reproductivos; la “marea roja”, de las dictaduras; y la “marea negra”, asociada a la corrupción y el crimen organizado.

“En Lima he encontrado un montón de gente que cobraba y no trabajaba, pero cifras espeluznantes, más de siete mil personas, de locos. Al final me he quedado con 6 mil personas que sí trabajan y cobran, pero el ahorro ha sido importantísimo, casi mil millones de soles por año, que para Lima es importante, que se han destinado a programas sociales de la gente que está muriendo”, señaló.

Javier Milei en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC 2024). Foto: Jaime Olivos

Finalmente, expresó su admiración por el presidente de Argentina, Javier Milei, al destacar su gran cantidad de seguidores jóvenes en Perú. “He venido para llevarlo (...) Vengo incluso a invitarlo para darle las llaves de Lima y hermanar más a Argentina y Perú, que tenemos una tradición histórica”, agregó.

En la misma cumbre, el líder argentino afirmó que “hay que acabar de una vez por todas con la basura del socialismo” y tildó a Maduro de “asesino criminal”. También habló de la importancia que tiene para el movimiento de la extrema derecha dar la “batalla cultural” porque, a su juicio, “los socialistas, caído el muro de la vergüenza, del terror y la sangre, avanzaron sobre terreno virgen porque a alguien se le ocurrió decir que la caída del muro era el fin de la historia”.