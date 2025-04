Renato Rossini confiesa que estuvo detenido en la cárcel en EE. UU.: “Un prisionero me dijo que era una celebridad”

Renato Rossini confiesa que estuvo detenido en la cárcel en EE.UU.. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

En la reciente edición de “El Valor de la Verdad”, el conocido exchico reality, Renato Rossini, abrió las puertas de su vida privada al contar una de las experiencias más impactantes de su vida: su paso por la cárcel en Estados Unidos.

Durante su conversación con Beto Ortiz, Rossini recordó cómo la “peruanidad” lo llevó a un incidente que terminaría con su arresto en Miami, relatando detalles nunca antes revelados sobre ese episodio que marcó su vida.

La historia comenzó con un error de tráfico en las calles de Miami, donde el también modelo, después de haber tomado algunas copas, manejaba hacia su casa. “Como buen peruano, me tomé un trago y me fui manejando para mi casa”, confesó, riendo al recordar cómo el incidente comenzó cuando pasó por una calle donde las señales de tránsito estaban modificadas, algo que no notó hasta que se encontró con un patrullero de policía.

Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

El arresto de Rossini fue solo el inicio de una noche que, según sus propias palabras, estuvo llena de “suerte y mala suerte”. A pesar de intentar evadir la situación metiéndose en una estación de servicio, su suerte se desmoronó cuando fue interceptado por una oficial de policía, quien, tras realizarle una prueba de alcoholemia, lo arrestó.

“Me enmarrocaron, y ahí comenzó el tema”, contó entre risas, describiendo cómo la oficial, una mujer “bastante guapa”, lo llevó al patrullero y luego a la comisaría de Miami Beach.

Pero las sorpresas no terminaron ahí. Ya en la prisión estatal, Rossini se encontró con un entorno completamente distinto al que estaba acostumbrado, rodeado de prisioneros que, aunque de origen diverso, lo reconocieron rápidamente. “Me dicen que tú eres una celebridad”, recordó el exchico reality, destacando cómo un prisionero afroamericano lo cuidó mientras esperaba su liberación.

Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Sin embargo, lo más impactante fue cómo, después de pagar una fianza de 4,500 dólares gracias a su amigo, Rossini fue liberado. “Yo pedí disculpas al juez por mi error. Nunca había tenido ni un tique de velocidad”, explicó, comentando la sorpresa del juez al escuchar sus disculpas.

Aunque el episodio fue serio, el actor de 54 años lo relató con cierto tono de humor, relatando su paso por la prisión como una experiencia que, si bien fue impactante, le permitió entender mejor la vida. “La tercera vez que me arrestaron, ya no tenía abogado. Estaba agobiado”, recordó, detallando cómo, en su última detención, fue llevado de nuevo a la prisión por no contar con representación legal.

Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

¿Quién es Renato Rossini?

Renato Rossini es uno de los actores más emblemáticos de la televisión peruana. Nacido el 7 de noviembre de 1966 en Lima, este actor ha logrado consolidarse como una figura querida por el público, gracias a su carisma y capacidad interpretativa. Con una formación actoral que abarca tanto Perú como el extranjero, Rossini se ha destacado no solo en la televisión peruana, sino también en producciones internacionales.

Inicio de su carrera y primeros éxitos

Renato Rossini comenzó su carrera en la década de los noventa, una época dorada para la televisión nacional. Su nombre se hizo conocido por su participación en exitosas novelas y programas que marcaron a toda una generación. Entre los títulos más recordados se encuentran Torbellino y Leonela, muriendo de amor, dos producciones que lograron cautivar a la audiencia con sus tramas intensas y personajes memorables. Estas producciones fueron claves para el ascenso de Rossini, consolidando su imagen dentro del medio artístico peruano.

El Valor de la Verdad de Renato Rossini (Panamericana TV)

Carrera internacional

La proyección internacional de Renato Rossini llegó gracias a su participación con importantes cadenas de televisión fuera del país. En México, trabajó con Televisa, una de las compañías más grandes de Latinoamérica, mientras que en Venezuela, dejó su huella en Venevisión, una de las principales cadenas de televisión de ese país. Estos trabajos le dieron a Rossini un perfil más internacional, abriendo puertas a nuevas oportunidades y proyectos en el continente.

Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV