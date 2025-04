Renato Rossini revela su fuerte lucha contra el Parkinson: “Me ha dado en lo que más me duele”

Renato Rossini revela su fuerte lucha contra el Parkinson. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

En una reveladora y emotiva entrevista en el programa El Valor de la Verdad el 20 de abril, Renato Rossini compartió detalles inéditos sobre su lucha contra el Parkinson, una enfermedad que le ha cambiado la vida. Con una sinceridad impactante, el actor abrió su alma y relató cómo, a pesar de las adversidades, ha aprendido a vivir cada día como si fuera el último.

Durante la sesión, Beto Ortiz, el conductor del programa, le preguntó a Renato cómo había manejado su diagnóstico. Con calma y naturalidad, Rossini explicó que la noticia llegó a su vida de manera inesperada y desgarradora. “Me dijeron que tenía un 80% de posibilidades de tener Parkinson”, recordó. “Fue como si me jalaran la palanca del inodoro y me fuera por ahí, ¿no? No le creí”, confesó entre risas, aunque su tono de voz reflejaba la seriedad de lo que estaba compartiendo.

El diagnóstico llegó después de que el actor experimentara problemas en su pie izquierdo, lo que lo llevó a consultar a varios especialistas en neurología en una misión médica en Chachapoyas. Tras varias pruebas, los médicos confirmaron lo que él temía, y fue allí cuando la realidad se le impuso. A pesar de la sorpresa, Renato se mostró agradecido por la oportunidad de haber recibido la noticia a tiempo. “Me cambió la vida, me hizo apreciar cada día”, dijo.

El Valor de la Verdad de Renato Rossini (Panamericana TV)

El Parkinson, explicó Rossini, es una enfermedad que afecta principalmente el sistema nervioso y produce temblores, ansiedad, rigidez muscular y otros síntomas. “Me ha enseñado a vivir cada segundo, cada minuto, como si fuera el último”, compartió. La enfermedad también ha afectado su cuerpo y su trabajo como actor, ya que los síntomas a veces dificultan su expresión corporal, algo fundamental en su profesión.

Me ha dado donde más me duele

Renato habló abiertamente sobre el impacto de esta enfermedad en su vida personal y profesional. “Es una enfermedad que justo te ataca en tu instrumento de trabajo, que es tu cuerpo, tu física, tu expresión”, dijo. A pesar de todo, se mostró decidido a seguir adelante y continuar trabajando. “Mientras cante, yo, Renato, para rato”, afirmó con una sonrisa, mostrando su optimismo a pesar de los desafíos.

La conversación también tocó su relación con la muerte, un tema que Rossini abordó con una reflexión profunda. Cuando se le preguntó si temía a la muerte, él respondió que todos estamos luchando con algo, y que algunos tienen una cuenta regresiva más rápida que otros. “Lo que pasa es que algunos tienen más información que otros”, comentó.

Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

¿Qué es el Parkinson?

El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa crónica que afecta principalmente el sistema motor, es decir, el control del movimiento. Es causada por la degeneración progresiva de células en una parte del cerebro llamada la sustancia negra, que es responsable de producir dopamina, un neurotransmisor clave para el control de los movimientos.

Síntomas comunes del Parkinson:

Temblor en las manos, piernas, mandíbula o cara, especialmente en reposo.

Rigidez muscular que puede causar dolor y limitar el rango de movimiento.

Bradicinesia o lentitud en los movimientos.

Inestabilidad postural , lo que puede hacer que las personas se sientan inestables o propensas a caídas.

Problemas de coordinación y equilibrio .

Dificultad para hablar , masticar o tragar.

Cambios en la expresión facial, como falta de movimiento facial (hipomimia), lo que a veces se describe como “rostro de máscara”.

Causas:

La causa exacta del Parkinson no se conoce completamente, pero se sabe que involucra una combinación de factores genéticos y ambientales. En algunas personas, el Parkinson puede ser hereditario, mientras que en otros no existe un historial familiar de la enfermedad.

El Valor de la Verdad de Renato Rossini (Panamericana TV)