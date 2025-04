Jair Bolsonaro cuestiona asilo a Nadine Heredia: “Lula da Silva recibió a una corrupta como perseguida política”

Expresidente lamentó decisión del gobierno de Lula da Silva. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Continúa la polémica en Brasil. El expresidente Jair Bolsonaro, quien se encuentra hospitalizado por una cirugía intestinal, se pronunció sobre la decisión adoptada por el gobierno de Lula da Silva en beneficio de la exprimera dama Nadine Heredia. No solo expresó su rechazo al asilo político, el cual advirtió que se había desvirtuado, sino que lamentó la repercusión para la imagen del país al proteger a una condenada a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos.

A través de su cuenta oficial en X, mencionó que incluso estando en la unidad de cuidados intensivos (UCI), donde todo llega tarde, se enteró de las gestiones en favor de la cofundadora del Partido Nacionalista Peruano, hecho que, según dijo, no solo “avergüenza a nuestro pueblo, sino que atenta contra la dignidad nacional”.

“Los corruptos condenados por lavado de dinero y apropiación indebida de fondos públicos comenzaron a ser recibidos como ‘perseguidos políticos’, transportados por la Fuerza Aérea Brasileña y acogidos con honores por un gobierno que desvirtúa la institución del asilo para solidarizarse con quienes roban a su propio pueblo”, escribió el exmandatario.

En ese sentido, consideró que lamentablemente, la imagen de Brasil en el exterior está siendo destrozada por quienes deberían defenderla, y que la justicia está siendo utilizada “como instrumento de venganza según los caprichos y deseos de un solo hombre”. “Esto genera incertidumbre e inestabilidad jurídica, socava la credibilidad del Poder Judicial y conlleva costos cada vez más altos para nuestro país. El mundo se está dando cuenta de esto y está cada vez más asustado por lo que está descubriendo”, agregó.

La decisión adoptada luego de que el Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional de Perú hallara culpables a Heredia como a su esposo, el expresidente Ollanta Humala, por su implicación en un esquema de lavado de activos, también ha sido cuestionada por diputados brasileños, quienes presentaron una moción en contra del canciller Mauro Viera.

Entre las preguntas planteadas al ministro de Relaciones Exteriores destacan las relacionadas con las bases jurídicas de la decisión, la urgencia de la medida y los posibles efectos que esta podría tener en las relaciones diplomáticas entre Brasil y Perú.

El gobierno brasileño ha defendido su decisión amparándose en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, un tratado internacional que regula la protección a personas perseguidas por motivos políticos. Sin embargo, los diputados han expresado dudas sobre si el caso de Nadine Heredia cumple con los requisitos establecidos en los artículos V y VI de dicha convención, que exigen la existencia de riesgos políticos o amenazas inmediatas contra la vida o integridad de la persona solicitante.

¿Por qué fueron condenados Nadine Heredia y Ollanta Humala?

El pasado 15 de abril, la justicia peruana determinó que los fondos utilizados para financiar las campañas del Partido Nacionalista en 2006 y 2011 provenían de fuentes ilícitas, específicamente de Venezuela y de la constructora brasileña Odebrecht.

Durante la lectura de la sentencia, Heredia no se encontraba presente en la sede judicial ubicada en el edificio Carlos Zavala, lo que llevó al tribunal a ordenar su captura inmediata. Según informó su defensa legal, la ex primera dama no asistió a la audiencia debido a problemas de salud, mientras que su madre Antonia Alarcón indicó que se encontraba en una clínica local. Sin embargo, horas después, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú confirmó que Heredia había solicitado asilo político en Brasil tras ingresar a la embajada brasileña en Lima, el mismo que se le dio en cuestión de horas.