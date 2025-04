Testigos confirman visitas de Jefferson Farfán a Darinka Ramírez en la madrugada y están dispuestos a declarar ante el juez

Testigos confirman visitas de Jefferson Farfán a Darinka Ramírez en la madrugada. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Durante el programa Magaly TV La Firme del 15 de abril, se revelaron detalles importantes sobre la relación entre Jefferson Farfán y Darinka Ramírez. Esta vez la modelo, estuvo en el set con su papá, además de traer pruebas de lo denunciado.

A través de los testimonios de dos vigilantes del edificio donde Darinka vivió, afirman que Farfán llegaba de madrugada y permanecía horas en casa de Ramírez. Además, el padre de la modelo también se pronunció en defensa de su hija, desmintiendo varias de las afirmaciones de Farfán.

Uno de los vigilantes, quien trabajaba en el turno de la mañana, detalló las visitas frecuentes de Farfán al departamento de Darinka. Según su testimonio, “él llegaba con un vehículo Audi plomizo y pasaba la noche en el departamento. Salía entre las seis y siete de la mañana. No entraba por el pasadizo principal, sino por la cochera”, lo que corroboraba que el exfutbolista sí pasaba la noche en el lugar, tal como lo había afirmado la influencer.

Por otro lado, un segundo vigilante, que trabajaba en el turno de la noche, también dio su testimonio, mencionando que “lo conocí porque es una persona pública. Lo veía llegar regularmente, varias veces a la semana. Entraba de madrugada y se quedaba hasta las seis de la mañana.”

Estos testimonios apuntan a la corroboración de las declaraciones de Darinka, quien siempre sostuvo que Farfán había estado en su departamento durante la madrugada en varias ocasiones, sin que el futbolista lo hubiera reconocido previamente.

Ambos vigilantes dispuestos a declarar ante el juez

Magaly Medina aprovechó para señalar que los testigos están dispuestos a declarar ante un juez, ya que poseen pruebas que respaldan lo que afirman. Además, comentó que los vigilantes no han querido aparecer frente a las cámaras por razones personales, pero están dispuestos a colaborar en caso de que se inicie un proceso legal.

Por su parte, el padre de Darinka, Manuel Ramírez, se mostró firme al desmentir las declaraciones de Farfán, quien había dicho que solo se iba a hacer responsable de la hija que tiene con su hija, pero sin mantener una relación con ella.

Padre de Darinka Ramírez responde a Jefferson Farfán por llamarla “cínica”: “Para mí es un ser cobarde, nos ha pisoteado”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Papá de Darinka Ramírez decepcionado de Jefferson Farfán

El padre de familia no dudó en responder: “Lo que él manifiesta es mentira. Yo quiero que me vea a la cara y me diga que lo que me dijo no era verdad. La careta se le ha caído. Si me lo hubiera dicho, yo jamás lo habría aceptado. No acepto que venga y me diga que se va a llevar a mi hija y mi nieta sin tener ninguna relación con ella. Eso es completamente falso.”

El señor Manuel también señaló lo que consideró una falta de respeto por parte de Farfán, al querer involucrarse en la vida de su hija y su nieta sin una verdadera relación con ellas. “Esto nos ha pisoteado. Este tipo se vende con otra cara”, añadió el padre de Darinka, mostrando su indignación ante las últimas declaraciones de Farfán.

En un ambiente cargado de emociones, Magaly Medina continuó su intervención comentando que la situación entre Farfán y Darinka parece estar lejos de resolverse. Sin embargo, las declaraciones de los testigos y la firme postura del padre de la modelo podrían ser claves en el desarrollo de esta historia que recién empieza.

Testigos confirman visitas de Jefferson Farfán a Darinka Ramírez en la madrugada. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme