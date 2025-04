Padre de Darinka Ramírez la defiende de Jefferson Farfán tras llamarla ‘Cínica’: “Es un ser cobarde, nos ha pisoteado”

Padre de Darinka Ramírez responde a Jefferson Farfán por llamarla “cínica”: “Para mí es un ser cobarde, nos ha pisoteado”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En una emotiva intervención en Magaly TV La Firme, el padre de Darinka Ramírez, Manuel Ramírez, desmintió las declaraciones de Jefferson Farfán, quien recientemente afirmó en un programa que había hablado con los padres de Darinka para hacerse responsable de su hija, pero sin intención de mantener una relación con ella.

Este episodio abrió un nuevo capítulo en la guerra mediática entre la modelo y el exfutbolista, quien se mostró hasta ahora en silencio ante las acusaciones. Durante su participación en el programa de Magaly Medina, el señor ofreció detalles de la conversación que mantuvo con Farfán.

En primer lugar, aclaró que Farfán no les informó que solo iba a cuidar de la bebé, sino que le manifestó a él y a su esposa que quería sacar a Darinka de la casa para “una mayor comodidad de la bebé” y de él mismo, sin embargo, nunca mencionó que la relación con su hija no existía.

“Lo que el señor manifiesta es mentira. Yo sinceramente le pediría que me mire a los ojos y me diga en mi cara que lo que me dijo no era verdad”, afirmó Manuel con firmeza. El padre de Darinka expresó su indignación, explicando que para él como padre fue una gran incomodidad escuchar esas palabras de Farfán. Además, destacó la contradicción entre lo que Farfán les prometió en su momento y lo que ahora ha afirmado públicamente.

“Este señor nos ha pisoteado”, dijo Manuel Ramírez con un tono de frustración, aludiendo a la actitud que Farfán habría tomado frente a su familia y a las promesas incumplidas. Además, el señor Ramírez insistió en que Farfán no actuó de buena fe al llevar a Darinka y su hija a vivir a un lugar sin siquiera tener los mínimos recursos, como muebles, para brindarles comodidad.

“Nos dijo que se llevaría a mi hija y a mi nieta para que estuvieran más cómodas, pero jamás dijo que no quería tener relación con Darinka. Le dijo a ella y a nosotros que lo hacía por el bienestar de la bebé. Si en verdad lo hubiera hecho por su bienestar, entonces no hubiese mentido”, afirmó Manuel Ramírez.

A lo largo de la entrevista, Magaly Medina le preguntó si en ese momento el padre de Darinka había tenido la oportunidad de detener la situación, a lo que él respondió afirmativamente: “Claro que sí. Cualquier padre no aceptaría que un hombre venga y le diga me voy a llevar a tu hija y a tu nieta a un lugar para que estén más cómodas, pero me las voy a llevar porque no tengo relación con tu hija”.

Papá de Darinka Ramírez desmiente a Jefferson Farfán y le hace fuerte advertencia. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

El padre de Darinka también habló sobre la importancia de la familia, mencionando que su nieta tenía la dicha de conocer a sus tatarabuelos, bisabuelos y abuelos, lo que contrastaba con el entorno familiar que Farfán parecía ofrecerle a su hija. “Nosotros venimos de una familia constituida”, agregó, resaltando que su hija siempre quiso construir una familia unida y estable, lo que se vio empañado por la actitud de Farfán.

A lo largo de la entrevista, la tensión se palpó en el set de Magaly TV La Firme, mientras el padre de Darinka dejaba claro que las promesas de Jefferson Farfán no solo fueron una decepción, sino una burla a su familia.

¿Qué dijo Jefferson Farfán?

Por su parte, Jefferson Farfán, en una entrevista con América Hoy, había insistido en que su única preocupación era la bebé y que no deseaba mantener una relación con Darinka.

“Yo hablé con sus padres para decirles que me iba a hacer cargo de mi hija, que iba a ser el responsable de ella. Eso es muy diferente”, mencionó Farfán, tratando de aclarar su postura. Sin embargo, la versión de los Ramírez es totalmente contraria, pues señalan que el exfutbolista nunca aclaró que no quería estar con Darinka, sino que se comprometió a cuidar a la bebé y a mantener el bienestar familiar.

