Darinka Ramírez expone sus chats con Jefferson Farfán tras ser negada en vivo: “Estuvo bueno el chocolate”

Darinka Ramírez revela chats subidos de tono con Jefferson Farfán: "Estuvo bueno el chocolate". Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

En una reveladora entrevista en Magaly TV La Firme, Darinka Ramírez presentó conversaciones privadas con Jefferson Farfán, que evidencian que, a pesar de las declaraciones del futbolista, la relación entre ambos continuó más allá de la llegada de su hija.

En los chats presentados a Magaly Medina este 15 de abril, Darinka y Farfán mantienen conversaciones subidas de tono que dejan claro que la intimidad seguía presente en su relación. Uno de los chats más llamativos fue uno del 7 de enero de 2024, donde la influencer le escribió a Jefferson, “estuvo bueno el chocolate”, una supuesta referencia a haber mantenido relaciones sexuales el día anterior.

Esta conversación refuerza lo que la joven había mencionado en su testimonio: la relación con Farfán no se limitaba a ser meramente co-parental, sino que aún existía una conexión íntima entre ellos. Durante la entrevista, Darinka no dudó en aclarar lo que ella entendió por “chocolate”, explicando que se refería específicamente a su encuentro íntimo.

Darinka Ramírez revela chats subidos de tono con Jefferson Farfán: "Estuvo bueno el chocolate". Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

“No era solo un tema de padres, él venía cuando quería y yo se lo permitía”, comentó visiblemente incómoda, aunque tratando de abordar con sinceridad lo que había sido su relación con el futbolista. A lo largo de la entrevista, también pidió perdón a su padre, quien se encontraba presente durante la grabación, por las implicaciones de sus palabras.

Además de esta conversación, también se presentó otro chat donde Jefferson Farfán le pedía a Darinka que hiciera dormir a su bebé para poder pasar tiempo a solas con ella. “Que se duerma la bebé”, le escribió Farfán, una indicación que parece confirmar que ambos seguían viéndose de manera íntima a pesar de la situación con su hija recién nacida.

Estas revelaciones se producen después de que Farfán negara cualquier tipo de relación romántica con la influencer, afirmando públicamente que solo se había comprometido a ser el padre de su hija y que nunca quiso formalizar nada con ella.

Darinka Ramírez revela chats subidos de tono con Jefferson Farfán: "Estuvo bueno el chocolate". Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

“Le dije a sus padres que solo me haría cargo de mi hija”, fueron las palabras de Farfán al explicar su postura. Sin embargo, los chats presentados por Darinka en Magaly TV La Firme parecen contradecir esta versión, sugiriendo que la relación entre ambos continuó de manera secreta después del nacimiento de su hija, en un contexto mucho más cercano y privado del que el futbolista había planteado.

Darinka no ocultó su molestia por la contradicción entre la imagen pública que Farfán proyectaba y la realidad de su relación con ella. A pesar de sus intentos de dejar claro que no había sido una relación oficial, sus palabras y los chats mostrados en el programa dan a entender que hubo más que una simple convivencia por el bienestar de su hija.

El tema se complica aún más con las declaraciones de Jefferson Farfán, quien ha mantenido su versión de que nunca fue pareja de Darinka Ramírez, y que su relación se limitó exclusivamente al hecho de ser padres de la niña que ambos comparten.

Darinka Ramírez revela chats subidos de tono con Jefferson Farfán: "Estuvo bueno el chocolate". Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Jefferson Farfán se defiende de la acusación de violencia de Darinka Ramírez

Jefferson Farfán ha salido al frente para defenderse de la acusación de violencia psicológica realizada por Darinka Ramírez, madre de su hija menor. A través de un comunicado compartido en su cuenta de Instagram, el exfutbolista rechazó rotundamente las acusaciones y explicó que lo sucedido entre ellos no debe considerarse una agresión, sino una simple discusión.

En su mensaje, Farfán dejó en claro que, aunque admitió haber tenido una diferencia de opiniones con Ramírez, este episodio no incluyó ninguna forma de violencia o amenazas. “No solo me defenderé con pruebas, sino que ejerceré plenamente todas las acciones que la ley me confiere. (…) Quiero ser enfático en manifestar que ni yo ni mi familia hemos ejercido violencia familiar de ningún tipo, mucho menos amenazas, contra la señora Ramírez”, expresó Farfán en su comunicado.

Jefferson Farfán aclara por qué pidió la devolución de los 18 mil soles a Darinka Ramírez. YouTube/ IG