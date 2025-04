Dalia Durán narra el doloroso episodio tras aborto solicitado por su expareja cirujano: “Casi muero en un hotel”

Dalia Durán narra el doloroso episodio tras aborto solicitado por su expareja cirujano. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Un relato desgarrador. La exesposa de John Kelvin, Dalia Durán, compartió una de las experiencias más dolorosas de su vida, donde reveló cómo un cirujano plástico con quien mantuvo una relación, la presionó para abortar y luego la dejó sola enfrentando las consecuencias de un procedimiento médico que casi le costó la vida.

En una emotiva confesión, Durán relató cómo el médico, de quien no quiso revelar el nombre, la manipuló para que interrumpiera su embarazo. A pesar de que al principio la relación parecía estable, el drama comenzó cuando Dalia le informó a su pareja que estaba esperando un hijo.

Según su versión, tras enterarse de la noticia, el cirujano se desentendió del asunto y le pidió que se realizara una ecografía en una clínica en la avenida Arequipa. “Bueno, hoy por hoy es un cirujano conocido de una familia muy conocida de cirujanos. Llevaba ya más de dos, tres años con él. Sí, entre ida y venida, ¿no? Obviamente, sí, porque siempre pasaban cosas. Dos, tres años de relación abusiva. Obviamente sí. Machista. Autoritaria. Bastante autoritaria”.

Dalia Durán narra el doloroso episodio tras aborto solicitado por su expareja cirujano. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

El horror de un aborto sin consentimiento

Dalia describió con lujo de detalles los momentos previos al aborto y cómo la situación se volvió peligrosa para su salud. Según contó, el cirujano la llevó a una clínica donde le iban a realizar una ecografía. Sin embargo, después de ese procedimiento, la cubana confiesa que perdió la conciencia y no recuerda más hasta que se despertó en un hotel.

“Me realizaron una ecografía por la avenida Arequipa y de ahí no me acuerdo nada hasta que me llevaron al hotel. Solo sé que aparecí ahí y no entendía nada. Estaba ida”, relató con voz quebrada. La cubana relató cómo, al recobrar la conciencia, su expareja le explicó lo que había sucedido durante el aborto y le entregó medicamentos para su recuperación.

Pero lo más impactante fue que, mientras ella se encontraba débil, con fiebre y perdiendo sangre, él se fue a celebrar con sus amigos, dejándola sola en su dolor. “Es que no sé ni dónde estuve. Yo no sé dónde me llevaron, qué pasó después de mi ecografía. Yo lo único que sé que aparecí en la habitación de un hotel cerca de la clínica. Luego él llega ahí, a un hotel. En la habitación de un hotel, también conocido cerca de la clínica”, acotó.

“Y no entendía nada, o sea, estaba como que ida porque ahí es donde yo recién reacciono porque no sé en qué momento llegué ahí de haber estado en una ecografía y luego aparezco ahí en un hotel. Entonces luego aparece él (El cirujano), entra a la habitación y me explica todo. No me dijo el lugar donde yo había estado ni nada de eso, solo me explicó lo que habían hecho, el procedimiento, todo esto”, mencionó.

'El Valor de la verdad' de Dalia Durán. Panamericana TV.

El miedo a la venganza y la presión social

Dalia también reveló el temor que siente al mencionar el nombre de su expareja, quien es un cirujano de renombre y parte de una familia muy conocida en el ámbito social. A pesar de lo sucedido, la cubana no quiso exponer su identidad por miedo a las represalias, ya que considera que esta persona tiene poder e influencia en su entorno.

“Hoy por hoy es un cirujano conocido, de una familia muy conocida. Tengo miedo decir su identidad porque son muy poderosos. Ya tenía dos o tres años de relación sentimental con él. Bastante autoritario”, comentó Durán, dejando en claro el grado de control y abuso que experimentó durante su relación.

Dalia Durán narra el doloroso episodio tras aborto solicitado por su expareja cirujano. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Beto Ortiz revela el nombre de la persona que Dalia acusa de practicarle un aborto sin su consentimiento

En una impactante confesión durante su programa EVDLV, Beto Ortiz reveló el nombre de quien, según Dalia, le practicó un aborto sin su consentimiento. La mujer, visiblemente afectada, relató los detalles de una experiencia traumática, señalando que en ese momento no tuvo a quién recurrir ni con quién hablar.

“En ese momento yo no tenía quien pedir ayuda ni con quién conversar. No. No tenía con quién”, comentó, visiblemente afectada por el recuerdo.

A pesar de que la modelo cubana había intentado mantener en privado el nombre de su expareja, el periodista, con firmeza, mencionó a Mirko Arroyo como el responsable de la intervención, lo que dejó a los presentes en estado de shock. Dalia, al continuar con su relato, expresó la angustia vivida en ese difícil momento.

El periodista, visiblemente conmovido por el testimonio de Dalia, mostró empatía, diciendo: “Qué horror la historia que cuentas. Sí. Lamento que hayas tenido que pasar en nuestro país por semejante pesadilla”. Pese a lo difícil de compartir su experiencia, Dalia dejó claro que no teme dar su testimonio públicamente. “Lo vas a ver en el Perú porque se llama Mirko Arroyo. Sí. Y lo estoy diciendo yo”, expresó Ortiz con firmeza.

Dalia Durán narra el doloroso episodio tras aborto solicitado por su expareja cirujano. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV