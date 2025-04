‘El Valor de la Verdad’ EN VIVO con Dalia Durán: Todas las revelaciones sobre su tormentosa relación con John Kelvin

Dalia Durán pide que no la juzguen antes de escucharla

Durán confirmó que fue víctima de un aborto forzado cuando tenía solo 15 años, llevado a cabo por un cirujano que en ese entonces era su pareja. Relató que estuvo al borde de la muerte debido a la práctica de este procedimiento. “Sí, mi ex es cirujano plástico y me hizo abortar, fue muy duro porque no recuerdo nada más que casi muero en un hotel desangrada”, confesó la cubana.