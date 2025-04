Gustavo Adrianzén responde a declaraciones de Alberto Otárola en Infobae Perú: “Pretende ocultar gravísimos delitos como la violación”

El expremier cuestionó a su sucesor en una reciente entrevista con Infobae Perú. (Fuente: Latina)

Visiblemente incómodo, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se refirió a las declaraciones dadas por su predecesor, Alberto Otárola, a Infobae Perú, donde lo calificó de “fantasma”. Consultado por la prensa, mencionó inicialmente que no respondería a insultos. Sin embargo, no evitó lanzarle fuertes acusaciones, como el supuesto interés por realizar una “cortina de humo que lo único pretende es ocultar gravísimos delitos en los que está implicado”.

El funcionario enfatizó que no tolerará los ataques personales y que considera que el uso de insultos refleja la falta de fundamentos para sostener ideas o críticas. "Tengo un poco más de un año en el ejercicio del cargo y son testigos de que yo nunca me he referido a mi predecesor. No obstante, de manera sorpresiva, este individuo sale a la prensa y me insulta inmerecidamente“, sostuvo.

“No me voy a referir al tema porque tampoco me quiero prestar a ser tonto útil de una cortina de humo que lo único que pretende es ocultar gravísimos delitos como el tráfico de influencias, negociación incompatible, patrocinio ilegal, colusión y, algo más grave todavía, que es la violación. [...] De verdad me parece absolutamente impropio tener que hacerlo y prestarme a esta inmundicia”, agregó tras la sesión del Consejo de Ministros.

Sus expresiones se dieron horas después de que, en entrevista con RPP Noticias, el primer ministro cuestione la lealtad de Otárola. “En mi opinión no la tiene, porque en su condición de expremier creo que la conducta que hoy adopta está francamente lejana de esa palabra“, agregó.

¿Qué dijo Alberto Otárola en entrevista con Infobae Perú?

Además de llamarlo fantasma, Alberto Otárola, quien ocupó el cargo de jefe de Gabinete antes de Adrianzén, aseguró en una entrevista con Infobae Perú que durante su gestión fue leal a la presidenta Boluarte. Según sus declaraciones, él habría redactado todos los discursos que la mandataria presentó ante el Congreso, incluido el que utilizó para asumir el cargo presidencial. “Apelo a esa lealtad y al trabajo decente que hice por usted. Basta de estas decisiones que buscan afectar mi integridad y mi vida”, expresó.

El exfuncionario también denunció una presunta persecución por parte del Ejecutivo y sugirió que las acciones en su contra podrían estar motivadas por un “sentimiento de odio y de venganza” que, según él, la presidenta no habría superado. “Tengo pruebas y testigos de que la presidenta está disponiendo que se me perjudique en investigaciones fiscales y policiales”, aseguró.

Sobre la presunta persecución política, mencionó que se presentaron 11 denuncias en su contra, las cuales todas están archivadas. “Son denuncias interpuestas por ciudadanos que no conozco, pero que han recibido información privilegiada de alguna entidad del Estado que ha investigado mis bienes, ingresos, y los de mis familiares. Una denuncia por peculado y concusión, archivada. Estafa y defraudación contra el medio ambiente, archivada. Tráfico de influencias, archivada. Lavado de activos, también archivada”, precisó.

“Creo que estas denuncias forman parte de una confabulación orquestada por un aparato de inteligencia. Abogados inescrupulosos cercanos a la presidenta validan esta información y construyen las denuncias, que son firmadas por individuos con antecedentes penales, y luego presentadas en la Fiscalía. […] He enfrentado estas acusaciones, respetuosamente y en silencio, acudiendo a todas las estaciones de policía y Fiscalía, y todas han sido archivadas por lo absurdo de su contenido y por el ejercicio abusivo de un derecho que se usa para perseguir a quienes piensan distinto, a quienes simplemente hemos dicho la verdad”, explicó.

Sobre la acusación de presunta violación, vale decir que parte de una entrevista a Yaziré Pinedo, su expareja, quien mencionó que fue víctima agresión física y sexual por parte de Otárola. No obstante, ello fue rechazado por el expremier. A través de una llamada telefónica al programa de Beto Ortiz, sugirió que todo era una estratagema de Zamir Villaverde, a quien acusó de ser un “delincuente” que utiliza a Pinedo como “un título”.