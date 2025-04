Gustavo Adrianzén acusa a Alberto Otárola de querer “ocultar fechorías” y expremier le contesta: “Que recuerde quién le dio empleo, asumo mi error”

Video: Paula Elizalde / Infobae Perú

El jefe de Gabinete, Gustavo Adrianzén, respondió este jueves a la entrevista que su antecesor, Alberto Otárola, brindó a Infobae Perú, en la cual lo llamó “fantasma” y denunció que la presidenta Dina Boluarte había ordenado perjudicarlo en investigaciones fiscales y policiales.

En diálogo con RPP, el premier se negó a “entrar en el juego” de los insultos, aunque consideró que Otárola había buscado generar una “turbulencia típica de quien hace cortinas de humo para ocultar sus fechorías”.

“Los insultos solamente ofenden a quien los profiere y yo no voy a hacerlo. No voy a responder. Me llama sobremanera la atención que hable de lealtad, que en mi opinión no la tiene, porque en su condición de expremier creo que la conducta que hoy adopta está francamente lejana de esa palabra”, señaló.

Otárola mencionó que él había librado a la presidenta de una acusación constitucional que tenía perdida, que fue “leal” y que le redactó todos los discursos que leyó ante el Congreso, incluido el que usó para asumir el cargo de presidenta. “Apelo a esa lealtad y al trabajo decente que hice por usted. Basta de estas decisiones que buscan afectar mi integridad y mi vida”, invocó a la gobernante.

Sugirió, además, que la persecución política en su contra atribuida al Ejecutivo obedecía a un “sentimiento de odio y de venganza que no ha sido superado” por Boluate, quien “cree que soy la bestia negra y el responsable de todos sus males”.

No obstante, Adrianzén consideró que “la persecución tiene que ver con la conciencia” y deploró “esas expresiones” que, según dijo, salen a la luz cuando “la situación judicial o fiscal” de Otárola “se agrava”.

“(En ese momento) sí tiene ahí algunas cajas de resonancia donde pretende salir e insultar y generar ahí alguna turbulencia típica de quien hace cortinas de humo para ocultar sus fechorías. Esto se verá más que tarde o temprano en tribunales. Él ya tiene bastantes causas, que las resuelva solo. ¿Cómo vamos a responder a algo así? De ninguna manera. Lo tomo de quien viene. No me merece ningún comentario", concluyó.

Posteriormente, en un mensaje de X (antes Twitter) Otárola invocó a su sucesor a que recuerde quién le dio empleo como embajador luego de varios pedidos de ayuda y después lo propuso como titular de la PCM. “Me equivoqué soberanamente y asumo el error. Ahora la única lealtad que tiene es a la quincena”, ironizó.

“No le tengo miedo”

En la misma entrevista, el exjefe de Gabinete indicó que Boluarte es “responsable de nombrar a un ágrafo como ministro de Educación”, en referencia a Morgan Quero, y “a un pirañita como ministro del Interior”, en referencia a Juan José Santiváñez, quien fue censurado por el Congreso.

“Dina Boluarte terminará con lo que ella siempre teme: en la soledad del retiro. En ese momento, al dejar la omnipresencia del poder, se dará cuenta de quiénes realmente la quisimos y apoyamos sin condiciones, y quiénes la negarán, como Pedro negó a Jesucristo, por no hablar de los Pilatos que va a tener”, señaló.

Aunque dijo que no guarda rencor a la mandataria, insinuó saber más secretos sobre ella. “He guardado silencio respetuoso (todo este tiempo). No se trata de revelar secretos de Estado, que no lo voy a hacer, ya que tengo la obligación constitucional de mantener en reserva algunos asuntos de Estado. Pero yo no voy a mentir. No soy un mentiroso. Si se molesta conmigo porque digo la verdad, que se siga molestando. No le tengo miedo ni a ella ni a la DINI. (...) Que sepan que los actos generan consecuencias”, zanjó.

Otárola recibió a Infobae Perú un día antes de que Adrianzén acudiera al Parlamento para responder un pliego interpelatorio conformado por 43 preguntas, donde dio a conocer las acciones multisectoriales que viene desarrollando el Ejecutivo, los avances en la ejecución de las políticas públicas y su rol frente a los escándalos que involucran a la presidenta Dina Boluarte, tales como el caso ‘Rolexgate’, ‘Waykis en la Sombra’ y ‘El Cofre’, además de su presunta ausencia del cargo por una cirugía estética.