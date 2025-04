Alberto Otárola llama “fantasma” a Gustavo Adrianzén y da ultimátum a Dina Boluarte: “Terminará en la soledad del retiro y la negarán, no le tengo miedo”

Video: Paula Elizalde / Infobae Perú

Ha decidido salir a escena pública después de cuatro meses. La cita con el exjefe del Gabinete, Alberto Otárola, es este martes por la mañana en su estudio de abogados, justo cuando ha sido señalado como el responsable de filtrar información de la cuenta de iCloud de la presidenta Dina Boluarte. Lo niega de manera rotunda mientras se sirve agua.

La última entrevista que brindó, en noviembre del año pasado, giró en torno a la carpeta fiscal abierta por una denuncia del colaborador eficaz Zamir Villaverde, quien lo acusa de liderar una supuesta red criminal junto a la mandataria, legisladores, periodistas y el coronel Harvey Colchado, exjefe del equipo anticorrupción que respaldaba al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop).

“No me explico cómo hemos terminado en ese mamotreto”, dice. El caso empezó su curso por las declaraciones de su expareja, Yaziré Pinedo, quien difundió una serie de audios privados que lo llevaron a presentar su dimisión en marzo de 2024. Un año después, está enfundado en un terno gris y con un folder abultado que contiene copias de acusaciones archivadas por el Ministerio Público.

Lleva anotaciones en una libreta. Limpia sus lentes. “Tengo pruebas y testigos de que la presidenta está disponiendo que se me perjudique en investigaciones fiscales y policiales”, señala. Lo que sigue es una conversación inédita con el hombre que defendió de manera tenaz a la jefa de Estado y que ahora la desafía, cara a cara, porque aún le guarda secretos.

Alberto Otárola acusa a Dina Boluarte de orquestar operativos en su contra.Crédito: Infobae Perú / Paula Elizalde

- Quería empezar consultándole, ¿en qué contexto usted toma conocimiento de la denuncia de Villaverde?

La principal razón de esta denuncia es que este sujeto captó a Yaziré Pinedo, a quien aparentemente ahora le ha dado alojamiento y facilidades para cambiar una versión que ella había declarado tanto a los medios como a la Fiscalía. La base de todo este tema está relacionada con la extorsión que se me pretendió hacer. Esta extorsión, que actualmente está siendo investigada por la Fiscalía Especializada, ha generado una reacción de este grupo de personas que, estoy seguro, operan en perfecta coordinación con algunos ministros que no me tienen simpatía. Ellos sueltan esta especie de mamotreto y la fiscal de la Nación, en lugar de archivarla liminarmente, decide darle trabajo a sus fiscales adjuntos, a los fiscales provinciales.

En mi caso, como soy un aforado, esta investigación está siendo llevada por el despacho de la fiscal de la Nación. Y en el caso de los denunciados, han tenido la mala suerte de que el caso haya sido derivado a un fiscal que ha abierto la investigación y rápidamente ha derivado el caso a la Policía. El problema con esto es que, debido a una ley que le otorga a la PNP la facultad de investigar preliminarmente los delitos, nos devuelve a la época de la “carreta”, cuando la Policía dirigía los atestados, generando una situación de inseguridad jurídica para las personas naturales y jurídicas que caen en ese proceso de investigación.

El uso de esta facultad puede ser arbitrario, ya que la derivación de las investigaciones en el caso concreto de los periodistas denunciados ha ido a una oficina especial de la Dirincri, que está dirigida por el general Marco Conde. ¿Qué hace él reuniéndose con la presidenta, cuando precisamente es él quien tiene que investigar este caso derivado por la Fiscalía? Esto es sumamente grave porque quien dirige la investigación en este caso está en manos de la Policía, bajo la dirección de un general que, a través de reuniones directas con la presidenta, habría recibido instrucciones para perjudicar a las personas involucradas y crear una investigación arbitraria, que podría incluso tomar medidas limitativas de derechos contra las personas, incluido yo mismo. Por eso hago esta denuncia y solicito la intervención de la Defensoría del Pueblo, ya que, por efecto de la ley, existen perseguidos políticos.

- ¿Por qué alega persecusión política?

En este momento tengo 11 denuncias, todas archivadas. Son denuncias interpuestas por ciudadanos que no conozco, pero que han recibido información privilegiada de alguna entidad del Estado que ha investigado mis bienes, ingresos, y los de mis familiares. Una denuncia por peculado y concusión, archivada. Estafa y defraudación contra el medio ambiente, archivada. Tráfico de influencias, archivada. Lavado de activos, también archivada.

La Fiscalía me ha investigado por un año y ha concluido que todos mis ingresos son lícitos y que los bienes que tengo y mi familia han sido adquiridos conforme a la ley. Estas denuncias han sido presentadas por personas con documentación sobre registros de inmuebles y propiedades, y creo que forman parte de una confabulación orquestada por un aparato de inteligencia. Abogados inescrupulosos cercanos a la presidenta validan esta información y construyen las denuncias, que son firmadas por individuos con antecedentes penales, y luego presentadas en la Fiscalía. (...)

He enfrentado estas acusaciones, respetuosamente y en silencio, acudiendo a todas las estaciones de policía y Fiscalía, y todas han sido archivadas por lo absurdo de su contenido y por el ejercicio abusivo de un derecho que se usa para perseguir a quienes piensan distinto, a quienes simplemente hemos dicho la verdad.

- ¿Desde cuándo usted está siendo reglado?

Hace exactamente un año que dejé de ser presidente del Consejo de Ministros. Como verán, estoy en mi estudio y he regresado a mis actividades privadas. Doy clases en la universidad, y no tengo reuniones, ni con periodistas. He rechazado muchos pedidos de entrevistas para mantener un perfil adecuado a las circunstancias y poder dedicarme a mis actividades privadas y políticas, a las cuales tengo legítimo derecho. Algunos de mis vecinos y clientes me han informado que han visto gente en un taxi fotografiando mi lugar de trabajo. Recientemente, hice una denuncia en la comisaría de Chacarilla, por un par de personas fotografiando descaradamente mi lugar de trabajo. Esto es una persecución hostil contra un exfuncionario público que lo único que ha hecho es servir con lealtad al país.

Video: Paula Elizalde / Infobae Perú

- ¿Y a qué le atribuye esta persecución política de la presidenta?

Hay un sentimiento de odio, de venganza que no ha sido superado. Ella cree que soy la bestia negra, el responsable de todos sus males. Y aprovecho este momento para sostenerlo firmemente: yo no tengo sus cuentas iCloud, no me reúno con sus exasistentes, no conozco a [Harvey] Colchado ni a Marita Barreto. Al parecer, alguien le ha soplado en la oreja que Otárola es el responsable de [que se sepa el escándalo de] los Rolex. Debería leer el libro del señor Ernesto Cabral, donde textualmente dice que yo no he filtrado ninguna información. La única responsable de la exhibición de esos Rolex es ella misma. Se me acusa de filtrar información (...) Esa es una información insostenible, mentirosa y rastrera, que afecta mi honorabilidad y que ya no voy a permitir que siga ocurriendo.

“Tengo testigos”, advierte Otárola, quien señala directamente a Boluarte de interferir en investigaciones fiscales. - Crédito: Infobae Perú / Paula Elizalde

- Uno de los ministros más cercanos a Boluarte, Morgan Quero, está siendo investigado por extorsión contra usted.

Contra Quero hay una carpeta fiscal. Últimamente, él ha actuado como portavoz del gobierno para lanzarme basura. Sé que en una reunión la señora Boluarte pidió a los ministros que salieran a atacarme, y el único que lo hizo fue Quero, porque los demás son medianamente inteligentes y saben que esta acusación es absurda. La hipótesis de Dina Boluarte es que, como yo estoy siendo investigado por las denuncias de Zamir Villaverde, un delincuente condenado, él quiere desviar la atención dando información sobre los Rolex, sobre la operación, sobre el caso cofre. Me endilga todos los males políticos que ella misma ha cometido, lo cual es absolutamente falso.

Aprovecho para hacer una aclaración sobre las operaciones. Yo fui al Congreso y respondí por la agenda que me dio la Comisión de Fiscalización. Estuve más de una hora y media respondiendo sobre los temas relacionados con Devida y Yaziré Pinedo. Al final, la Comisión aprobó un punto adicional, que era sobre la operación. ¿Qué quería la señora Boluarte? ¿Que dijera que no se operó? No miento, señora Boluarte. Yo no voy a mentir. Yo dije la verdad (...)

Ahora me imputa ser responsable de todo lo que ella hizo o pudo haber hecho con respecto a su operación. Esto me parece inconcebible, y creo que se tiene que poner coto. Va a la Fiscalía, me menciona directamente, me agravia y me difama. Le pido, señora presidenta, en nombre de la amistad que tuvimos, que frene estas imputaciones. Yo la saqué de una acusación constitucional que tenía perdida. Fui un leal ministro de Defensa y presidente del Consejo de Ministros. Le hice todos los discursos que usted leyó ante el Congreso, incluido el que asumió el cargo de presidenta. Apelo a esa lealtad y al trabajo decente que hice por usted. Basta de estas decisiones que buscan afectar mi integridad y mi vida.

¡No se guardó nada! Alberto Otárola acusa a Dina Boluarte de armar un gabinete con un ágrafo, un pirañita y un fantasma. - Crédito: Infobae Perú / Paula Elizalde

- Por una denuncia de Villaverde, semanas atrás, fue objeto de una diligencia fiscal.

Fue una inspección originada por una de las denuncias absurdas de esta señorita (Yaziré Pinedo) que miente y ha construido un relato falso. Dice que vio a congresistas llegar en la madrugada y yo les daba dinero. Al principio, me pareció risible, pero ahora estoy preocupado, porque la Fiscalía ordenó varias diligencias, una de ellas para verificar si vivo donde digo que vivo. Les abrí la puerta, verificaron, tomaron fotos. Es preocupante que se dé cabida a una denuncia tan absurda, impulsada por esta persona, que creo no podría ser más que confundida, mentirosa y extorsionadora, apoyada por quien la patrocina, Zamir Villaverde. Yo me voy a defender con las armas de la ley.

- ¿Villaverde tiene la misma influencia en el gobierno de Boluarte que tuvo en el gobierno de Pedro Castillo?

Este señor se ha dedicado a difamar a tantas personas, incluidos fiscales honorables y periodistas respetables. Ha creado una organización criminal en la que se me acusa de ser el jefe, y la presidenta es mi asistenta, junto a otras personas como Rosana Cueva, Beto Ortiz, congresistas, fiscales... Cuando leí esa denuncia, confiaba en que al día siguiente sería archivada, pero no fue así. La denuncia derivó en una serie de disposiciones fiscales que ordenaron investigaciones.

Por favor, basta ya. Frenen esta infamia que lo único que busca es notoriedad utilizando a una persona como Yaziré. Confío en que la verdad saldrá a la luz y espero que estos episodios, lamentablemente, sean un mal recuerdo de una relación que funcionó bien en el ámbito político, pero que no tuvo reciprocidad en cuanto a la lealtad.

“Un fantasma como primer ministro”

Video: Paula Elizalde / Infobae Perú

- El periodista Beto Ortiz señaló que tenía conocimiento de que justo cuando se discutía la censura del exministro del Interior Juan José Santiváñez, él iba a ser eventualmente allanado y detenido.

Le voy a relatar una experiencia personal. En la noche de Navidad, distinguidos oficiales de la Policía me avisaron que se había dispuesto que me hicieran pasar una mala Navidad. Efectivamente, hubo extraños movimientos de autos frente a mi casa esa noche. ¿Y de qué manera podría interpretarse eso? Tal vez intentaron sembrar pruebas o delitos contra mis familiares, buscando crear una flagrancia delictiva para que yo tuviera una mala Navidad. Sin embargo, yo la pasé con la conciencia tranquila, rodeado de las personas que más me quieren. No voy a darles gusto a los odiadores para caer en sus acusaciones y elucubraciones.

(...) Creo que este es un tema de alta relevancia, y hago un llamado al señor Defensor del Pueblo para que también se ocupe de casos como estos, que violan el derecho fundamental de las personas a vivir en paz y tranquilidad. Y que no se preocupe la señora Boluarte, yo no soy un conspirador, no me reúno con nadie, ni estoy tratando de vacarla. Siempre he dicho que estoy en contra de la vacancia. Espero que vaya a pedirle cuentas a su conciencia y no a un funcionario que trabajó con lealtad para ella.

“Me están buscando, pero no me voy a callar”: Otárola responde a las investigaciones en su contra. - Crédito: Infobae Perú / Paula Elizalde

- ¿Puede precisarme el momento en que Morgan Quero lo visitó en su vivienda para extorsionarlo, como dice, con videos privados?

Vino a mi casa llevando una grabación extorsionadora de Yazire Pinedo, diciéndome que tenía que renunciar. Lo eché de mi casa, y le aclaré que esos hechos ocurrieron cuando yo no ejercía funciones públicas. Después, todo esto salió a la luz, y luego vinieron las publicaciones de los videos y audios en un programa dominical. Tuve que renunciar, pero un año después, siguen atacando mi imagen. He sido un verdadero jefe de gabinete, y nadie me ha pisado el poncho. Dirigí el gabinete con entereza, valentía, y un respeto irrestricto a la Constitución y a los derechos fundamentales. Nadie me va a enseñar cómo se gobierna ni cuáles son los límites de lo permitido y lo no permitido. Al contrario, soy víctima de una confabulación del poder que ha puesto sicarios de la información para dañarme, tratando de hacerme responsable de los errores cometidos por el propio gobierno y la propia Boluarte. No me arrepiento de haber ejercido mi labor, y lo que más me satisface es caminar por la calle con la conciencia tranquila.

- Cuando se reunió con la presidenta para hablar sobre los audios del fuero privado, ¿qué le dijo ella antes de su dimisión?

Tuve una reunión con Dina Boluarte el día que regresé de Canadá. Estaban presentes (el ministro de Justicia, Eduardo) Arana y (el secretario general en el Despacho Presidencial, Enrique) Vílchez, pero les pedí que se retiraran. Fue una conversación casi de despedida. Luego, me reuní con ella cuando ya no era ministro. Al principio, me causó risa que me responsabilizaran por el tema de los Rolex, pero luego me preocupé y la enfrenté, preguntándole qué estaba pasando con todo esto. Ella ya tenía bien internalizado el veneno inoculado por otros, y no me creía.

Yo nunca me llevé bien con Morgan, Arana ni Vílchez, y en ese momento sentí que habían cooptado a la presidenta. Tomé la decisión de dar un paso al costado y regresar a las actividades privadas. Le deseo todo lo mejor en su gobierno, y espero que sea exitoso, aunque creo que estoy equivocado en mis vaticinios. Pero ella es responsable de nombrar a un ágrafo como ministro de Educación, a un pirañita como Ministro del Interior, y a un fantasma como primer ministro. Que asuma las consecuencias y sustituya el verbo odiar por el de gobernar.

Video: Paula Elizalde / Infobae Perú

- ¿Ha tomado acciones ante esta denuncia?

Tengo algunas denuncias en curso, relacionadas con nombramientos. También hay un tema por la acusación de libertad sexual, ya que esta señorita me acusó de haberla violado, lo cual es absolutamente falso. El ágrafo de Morgan, en una conferencia de prensa, hizo esta mención completamente mentirosa. Esto ha seguido su curso, y la señorita va a ser sometida a la cámara Gesell. Es increíble que se intente usar una investigación fiscal para afectar mi honor y reputación.

- ¿Qué le genera Yaziré Pinedo ahora?

La verdad, no me genera nada. Mi preocupación ahora está en el país, en la gobernabilidad democrática. Confío en que la verdad se impondrá, y creo que esta señorita será sentenciada por lo que es: una extorsionadora que ponía micrófonos con masking tape en su domicilio, y todo esto está siendo investigado por la Fiscalía. Como buen demócrata y ciudadano, confío en que la administración de Justicia tomará las decisiones más sabias para el país.

- ¿Y cómo cree que terminará Dina Boluarte?

Terminará con lo que ella siempre teme: en la soledad del retiro. En ese momento, al dejar la omnipresencia del poder, se dará cuenta de quiénes realmente la quisimos y apoyamos sin condiciones, y quiénes la negarán, como Pedro negó a Jesucristo, por no hablar de los Pilatos que va a tener.

- ¿Usted le sabe más secretos?

He guardado silencio respetuoso. No se trata de revelar secretos de Estado, que no lo voy a hacer, ya que tengo la obligación constitucional de mantener en reserva algunos asuntos de Estado. Pero yo no voy a mentir. No soy un mentiroso. Si se molesta conmigo porque digo la verdad, que se siga molestando. No le tengo miedo ni a ella ni a la DINI. (...) Que sepan que los actos generan consecuencias.