“Hay un ágrafo como ministro de Educación y un fantasma como premier”: la entrevista de Alberto Otárola con Infobae en 10 frases

Video: Paula Elizalde / Infobae Perú

Cuatro meses después de permanecer en silencio, el exjefe de Gabinete, Alberto Otárola, citó a Infobae Perú en su estudio de abogados para denunciar lo que considera una “persecución política” ordenada desde el Ejecutivo.

La entrevista duró media hora, pero fue suficiente para que despachara contra la presidenta Dina Boluarte, a quien escudó de manera tenaz en el pasado y ahora enfrenta directamente; contra su sucesor, Gustavo Adrianzén, a quien tildó de “fantasma”; contra uno de los ministros más allegados a Boluarte, Morgan Quero, a quien ha denunciado por extorsión; y contra el aparato de Inteligencia que, asegura, lo persigue desde que dimitió a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a raíz de la difusión de material privado por parte de su expareja, Yaziré Pinedo.

Dijo no hablar desde el odio y que no guarda rencor a la mandataria, aunque insinuó saber más secretos sobre ella. También pidió a la Defensoría del Pueblo que tome acción ante el “mamotreto de denuncia por organización criminal” que presentó en su contra el colaborador eficaz Zamir Villaverde.

Otárola ha vuelto a encender la pradera política con este diálogo, del cual destacamos las 10 frases más relevantes. Palacio de Gobierno, hasta el momento, no ha emitido comentarios al respecto.

Video: Paula Elizalde / Infobae Perú

1) “Tengo pruebas y testigos de que la presidenta está disponiendo que se me perjudique en investigaciones fiscales y policiales (...) Hay un sentimiento de odio, de venganza que no ha sido superado. Ella cree que soy la bestia negra, el responsable de todos sus males (...) Esa es una información insostenible, mentirosa y rastrera”

2) “Yo la saqué de una acusación constitucional que tenía perdida. Fui leal. Le hice todos los discursos que leyó ante el Congreso, incluido el que asumió el cargo de presidenta. Apelo a esa lealtad y al trabajo decente que hice por usted. Basta de estas decisiones que buscan afectar mi integridad y mi vida”

3) “Confío en que la verdad saldrá a la luz y espero que estos episodios, lamentablemente, sean un mal recuerdo de una relación que funcionó bien en el ámbito político, pero que no tuvo reciprocidad en cuanto a la lealtad”

4) “(En diciembre del año pasado), distinguidos oficiales de la Policía me avisaron que se había dispuesto que me hicieran pasar una mala Navidad. Efectivamente, hubo extraños movimientos de autos frente a mi casa esa noche”

Alberto Otárola acusa a Dina Boluarte de orquestar operativos en su contra.Crédito: Infobae Perú / Paula Elizalde

5) “Yo no soy un conspirador, no me reúno con nadie. Siempre he dicho que estoy en contra de la vacancia. Vaya a pedirle cuentas a su conciencia”

6) “Nadie me va a enseñar cómo se gobierna ni cuáles son los límites de lo permitido y lo no permitido. Al contrario, soy víctima de una confabulación del poder que ha puesto sicarios de la información para dañarme”

7) “Yo nunca me llevé bien con Morgan (Quero), ni con (Eduardo) Arana, ni (con el secretario general en el Despacho Presidencial, Enrique) Vílchez. Sentí que habían cooptado a la presidenta”

8) “Ella es responsable de nombrar a un ágrafo como ministro de Educación, a un pirañita como Ministro del Interior, y a un fantasma como primer ministro. Que asuma las consecuencias y sustituya el verbo odiar por el de gobernar”

Video: Paula Elizalde / Infobae Perú

9) “Dina Boluarte terminará con lo que ella siempre teme: en la soledad del retiro. En ese momento, al dejar la omnipresencia del poder, se dará cuenta de quiénes realmente la quisimos y apoyamos sin condiciones, y quiénes la negarán, como Pedro negó a Jesucristo, por no hablar de los Pilatos que va a tener”

10) “He guardado silencio respetuoso (todo este tiempo). No se trata de revelar secretos de Estado, que no lo voy a hacer, ya que tengo la obligación constitucional de mantener en reserva algunos asuntos de Estado. Pero yo no voy a mentir. No soy un mentiroso. Si se molesta conmigo porque digo la verdad, que se siga molestando. No le tengo miedo ni a ella ni a la DINI. (...) Que sepan que los actos generan consecuencias”

Puedes leer la entrevista completa aquí.