El peruano que fue de Bagua a Los Ángeles para conquistar la industria del cine en EE.UU.

Rennato Núñez grabó su música con orquesta sinfónica en el Eastwood Scoring Stage de Warner Bros. Studios (Andina)

Desde los estudios Warner Bros. en Burbank, donde se han producido bandas sonoras emblemáticas como Harry Potter o La La Land, el compositor peruano Rennato Núñez grabó su música con una orquesta sinfónica durante su formación en la USC Thornton School of Music, uno de los centros de educación musical más destacados de los Estados Unidos, el artista fue entrevistado por la agencia de noticias Andina. Este hito marcó un momento clave en su carrera profesional, reafirmando su vocación por la música para cine y consolidando su presencia en la industria audiovisual global.

En paralelo, Núñez trabaja con el productor peruano Sonnemm y colabora activamente con Native Instruments, empresa líder en tecnología musical con sede en Berlín. Esta compañía es conocida por su software KONTAKT, una herramienta usada por compositores de renombre como Hans Zimmer y ampliamente adoptada en la producción de bandas sonoras de películas de Hollywood y videojuegos de gran presupuesto.

El compositor peruano forma parte de USC Thornton School of Music, una de las escuelas más prestigiosas del mundo (Andina)

Ingreso a USC y el apoyo familiar

El 2024 fue un año decisivo. Núñez fue admitido en la USC Thornton School of Music, parte de la University of Southern California, reconocida por formar a figuras como John Williams y Ludwig Göransson. Este logro fue recibido con profunda alegría por su familia. “Mis padres están orgullosos y siento que es un logro de todos nosotros”, expresó. Su padre, músico empírico, dedicó su vida a sacar adelante a la familia desde la música, sin haber podido acceder a estudios formales. Su madre, en cambio, fue clave para encauzarlo hacia la educación superior.

Trabajo en Dhar Mann Studios y proyección global

En 2022, Rennato Núñez se unió a Dhar Mann Studios, una influyente productora en Los Ángeles reconocida por sus cortometrajes de alto impacto social y viralidad global. Allí pudo colaborar con profesionales de primer nivel y exponer su música ante una audiencia masiva. “Fue una gran oportunidad para contar historias a través de mi música, con una influencia global que impacta a millones”, comentó.

“Pequeña Felicidad”: un corto con impacto internacional

Entre sus proyectos más relevantes destaca “Pequeña Felicidad” (2021), un cortometraje animado creado durante la pandemia que aborda el abandono a los adultos mayores. Su música fue central en la construcción del mensaje del filme, que obtuvo reconocimientos en festivales internacionales como el Kinosaray, en Ucrania. La banda sonora fue elogiada por su capacidad de transmitir emociones profundas, reforzando el mensaje de empatía y humanidad del proyecto.

“Pequeña Felicidad” ganó premios internacionales por su mensaje social y su banda sonora original (Andina)

Formación en Lima y los desafíos de salir de Bagua

El camino de Rennato Núñez comenzó en Bagua, su ciudad natal, donde creció rodeado de música. “Tocaba guitarra. Mi padre tenía su negocio de sonido. Y yo sentía que era lo que más disfrutaba en la vida”, recuerda. Desde temprana edad estuvo vinculado al arte, participando en el coro escolar y en la banda militar del colegio, con la que viajó a diversas ciudades para competir en concursos.

A los 14 años, enfrentó la decisión de su futuro profesional. Aunque no tenía claro si se podía vivir del arte, su madre lo animó a postular a la universidad. Fue aceptado en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) en Lima, donde cursó la carrera de Música con una beca que logró mantener gracias a su alto rendimiento académico. “Ellos me dijeron: ese va a ser tu aporte. Si la pierdes, no podemos pagarte los estudios”, relata.

La llegada a Lima fue impactante. Proveniente de una ciudad pequeña, el contraste con la capital fue fuerte. “Sí fue uno de los desafíos más grandes vivir en Lima. Pero me siento agradecido porque siempre encontré gente con la que conecté”, señala. A pesar de episodios de discriminación, que atribuye a la ignorancia y no a la maldad, su paso por la universidad le permitió afianzar su amor por la composición musical y su capacidad para contar historias a través del sonido.

Núñez colabora actualmente con Native Instruments, empresa líder en tecnología musical con sede en Berlín (Andina)

Mirada al pasado y mensaje al futuro

Hoy, con una carrera en ascenso y múltiples colaboraciones en la industria del cine, Núñez no olvida sus orígenes. Consultado sobre qué le diría al niño que fue, respondió: “Que sí se puede todo en la vida. Que independientemente de lo que estudies, debes amar lo que haces y tratar de ser el mejor”. Reconoce que no es una carrera sencilla, pero confía en que el esfuerzo y la calidad abren puertas: “Tienes que lucharla y si eres bueno, las oportunidades van a llegar”.

Actualmente radicado en Los Ángeles, Rennato asegura que aún hay mucho camino por recorrer. “En Los Ángeles no hay un techo porque aquí se respira arte. Aún hay mucho por caminar, no todo está dicho”. Su historia, marcada por la persistencia, el talento y el acompañamiento familiar, muestra cómo desde Bagua es posible alcanzar los más altos escenarios de la industria musical para el cine.