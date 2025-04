¿Tienes Yape o Plin y eres contribuyente de la Sunat? Así puedes pagar tus impuestos directamente desde tu celular

Calendario de feriados 2025: Estos son los 16 descansos, tres días no laborables y seis fines de semana largos Feriados y días no laborables en Perú. Consulta las fechas de descanso para el sector público y el privado. ¿A quiénes aplican los descansos aprobados por el Gobierno?

Estos son los precandidatos confirmados a la Presidencia del Perú para las Elecciones 2026 En total hay 41 partidos políticos inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones; no obstante, la mayoría no tiene representación en el Congreso ni en entidades sub nacionales