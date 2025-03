Recargas de la tarjeta del Metropolitano con Plin requieren activación antes de usarse: conoce en qué estaciones

Recargas de las tarjetas del Metropolitano en Plin deberán activarse antes de usarse. (Foto: Agencia Andina)

Hace algunos días, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció lo que miles de usuarios llevaban años solicitando: la posibilidad de recargar sus tarjetas del Metropolitano a través de un aplicativo móvil. La implementación de esta opción, disponible mediante el sistema Plin de los bancos Interbank y BBVA, promete facilitar la vida de quienes utilizan dicho medio de transporte en Lima de forma regular. Sin embargo, para poder hacer uso de este beneficio, los usuarios deben seguir ciertos pasos y esperar un tiempo antes de que la recarga virtual sea efectiva.

A pesar de la novedad del sistema de recarga a través de Plin, el método virtual no reemplaza por completo las formas tradicionales de recargar la tarjeta. Los usuarios aún pueden realizar sus recargas en las boleterías y máquinas ubicadas en todas las estaciones del Metropolitano, además de poder recargar en los más de 1.200 puntos autorizados en diversos establecimientos como farmacias, ferreterías, bodegas, y tiendas Tambo y Oxxo, entre otros.

Activación de la recarga

El sistema de recarga virtual facilita las recargas desde cualquier lugar, pero requiere que los usuarios activen el saldo en los módulos disponibles solo en algunos terminales del Metropolitano. Esta activación es necesaria para que el saldo sea efectivo y se pueda usar en el transporte.

Podrás activar tu recarga en las siguientes terminales del Metropolitano:

Terminal Chimpu Ocllo

Terminal Naranjal

Estación Central

Terminal Matellini

Usuarios podrán recargar tarjeta del Metropolitano y Lima Pass con Plin. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

La activación requiere de un tiempo de espera. Tras realizar la recarga virtual, el sistema necesita un promedio de 10 minutos para completar el proceso. No obstante, si el usuario no puede activar su tarjeta de inmediato, tiene hasta siete días para hacerlo. Este margen de tiempo permite una mayor flexibilidad a aquellos que no cuenten con los módulos de activación a su alcance o que, por diversas razones, no puedan realizar el proceso de activación al instante.

“Estamos avanzando en la incorporación de tecnología al proceso de recarga de tarjetas. Continuaremos en este rumbo y en una siguiente fase podremos activar las recargas de tarjetas en todas las estaciones del Metropolitano”, sostuvo David Hernández, presidente ejecutivo de la ATU para Andina.

Recargas con Plin deberán activarse en terminales del Metropolitano. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

Límites de recarga y compatibilidad

Otro aspecto importante a tener en cuenta es el monto que los usuarios pueden recargar en un solo día. El sistema establece un límite máximo de S/200 por recarga diaria, lo cual permite a los usuarios cargar una cantidad considerable de dinero en sus tarjetas sin la necesidad de hacerlo en varias ocasiones. Por otro lado, el monto mínimo es de S/1.0, lo que también brinda flexibilidad a quienes solo necesiten una pequeña recarga para continuar usando el servicio por corto tiempo.

Por el momento, este nuevo método de recarga está disponible solo para teléfonos con el sistema operativo Android. Sin embargo, según la ATU, se espera que en los próximos días el servicio también esté disponible para los usuarios de dispositivos iPhone. Este avance representa un paso importante en la modernización del servicio, ya que facilita el proceso de recarga y lo hace más accesible para una mayor cantidad de personas.

¿Cómo recargar la tarjeta del Metropolitano con Plin?

Para recargar la tarjeta del Metropolitano, los usuarios deben acceder al aplicativo Plin desde su teléfono móvil. Este servicio está disponible de 5 a. m. a 11 p. m., lo que ofrece una amplia ventana de tiempo para realizar recargas durante el día. El monto máximo de recarga es de S/200 diarios, aunque las tarjetas de Universitarios y Escolar tienen un límite de S/120 al día. Además, las recargas no generan ninguna comisión adicional. El servicio está disponible a través de las apps del BBVA e Interbank.

Con esta nueva función de Plin los usuarios ya no tendrán que ir a las estaciones a recargar sus tarjetas del Metropolitano. Foto: composición Infobae Perú / Andina

Para recargar con Plin debes seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la zona Plin desde la app del BBVA o Interbank.

Seleccionar la opción “ Recarga Tarjeta de Bu s”.

Ingresar el número de la tarjeta del Metropolitano o Lima Pass.

Elegir el monto a recargar (hasta S/200 diarios).

Confirmar la recarga pulsando el botón de “plinear”.

Acercar la tarjeta a los módulos de validación o pantallas en las estaciones principales (Chimpu Ocllo, Naranjal, Matellini, Estación Central).