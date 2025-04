Profesora de inglés desmiente a Morgan Quero: “Me sorprende que el titular de Educación crea que los docentes no son necesarios”

Ministro Morgan Quero generó polémica al asegurar que los docentes de inglés no son necesarios para la enseñanza del idioma. | Minedu

“Es absolutamente innovador”, así justificó el titular del Ministerio de Educación, Morgan Quero, su afirmación de que no se necesitan docentes especializados en inglés para enseñar la fonética del idioma entre los escolares. Todo ello, por la implementación de un programa audiovisual que permite que los alumnos capten las “formas de pronunciar las palabras, expresiones”, entre otros. No obstante, Liliana Burga, docente de la carrera de Educación Secundaria con especialidad en inglés de la UARM, advirtió a Infobae Perú del peligro para la enseñanza.

“Los niños, desde una temprana edad, necesitan estar en una constante interacción no solo con sus pares, sino también, con otros adultos quienes sean capaces de guiarlos y resolver sus dudas. El no tener ningún tipo de profesores, conlleva que el niño experimente con un idioma del que no es nativo, haciendo el aprendizaje casi obsoleto, pues la función de guía que cumple el docente pasará desapercibida”, mencionó.

En ese sentido, consideró que el programa anunciado es solo una herramienta que, de no contar con un especialista, no logrará nada beneficioso, pues si bien los recursos audiovisuales pueden ser útiles, no son suficientes para garantizar aprendizajes significativos. “Para aprender inglés se necesita de un profesor especializado en la gramática y la fonética. Un estudiante, efectivamente puede interesarse por su cuenta en un nuevo idioma y esto puede hacerlo, por ejemplo, a través de la música y películas. Pero sin una dinámica dentro del aula, la cual es propiciada por un docente, el estudiante no sabrá cómo utilizar correctamente el idioma”, explicó.

“Algo parecido sucede también con nuestro idioma natal: el castellano. Uno nace y desde pequeños reconocemos ciertas palabras, pero el lenguaje lo vamos decodificando con la ayuda de la interacción social. Incluso hay estudios de universidades reconocidas como la de Harvard, en la cual mencionan la importancia de la plasticidad cerebral en los primeros años de vida para favorecer el desarrollo integral en los niños, los cuales se consolidan con interacciones sociales, ya sea familia, amigos e incluso en el ámbito educativo con los docentes. Por lo tanto, la presencia de los maestros es fundamental para su desenvolvimiento”, agregó.

El proceso de contratación de auxiliares se realiza cada año - crédito Andina

En ese sentido, calificó de sorpresivo que el titular del Ministerio de Educación sea el que “crea que los docentes no somos necesarios para encaminar a nuestros estudiantes a la consolidación de aprendizajes” y que su vocera, Karina Valenzuela, mencione que este material audiovisual ayuda a que tanto docente como estudiante se “familiaricen” con el idioma.

“Es decir, ambos aprenden juntos. […] Si un estudiante tiene una consulta con respecto a la fonética de una palabra en inglés, ¿a quién acudiría? Si no existe en el aula un docente que sepa hablar inglés. Mi consejo para el ministro y toda la cartera de Educación sería que en vez de orientar a los docentes a utilizar los videos y hacer llenar fichas las cuales sus estudiantes no entienden, se dediquen mejor a idear un plan de acción en conjunto con diversas casas de estudio superior para formar nuevos docentes especializados en inglés, los cuales sean capaces de enseñar con los recursos y dinámicas adecuados al nivel de dictado", sentenció y recordó que es deber del ministerio, tal cual lo dice el objetivo de desarrollo sostenible número 4 —educación de calidad— “brindar un servicio acorde a las exigencias del mercado a fin de que nuestros estudiantes sean capaces de superar nuevos obstáculos en su vida profesional”.

“No necesitamos docentes de inglés”

La polémica declaración del ministro Quero la dio ante la Comisión de Educación del Congreso a la que se presentó para exponer las acciones en el marco del Plan “Buen Inicio del Año Escolar 2025″. “No necesitamos docentes de inglés, sino que podemos trabajar con una pedagogía de vanguardia y con material educativo generado desde el Minedu”, afirmó sobre el programa impulsado por desde el año pasado.

Titular del Ministerio de Educación destacó la enseñanza de inglés fonético sin profesores especializados. | Congreso TV

Posteriormente, ratificó lo expresado e indicó que el programa desarrollado durante su gestión está concebido para implementarse sin la participación de profesores especializados. “Nos permite abrir una ventana para todos nuestros niños que van a poder ver el mundo con otra mirada y van a ir poco a poco sensibilizándose y captado las formas de pronunciar las palabras, las imágenes, las expresiones, algunas canciones y los juegos que son fundamentales en esta herramienta. […] Es absolutamente innovador”, mencionó.