Morgan Quero fue advertido hace seis meses de la ola de extorsiones en colegios privados, pero no hizo nada al respecto

Morgan Quería tenía conocimiento de las extorsiones en los colegios desde septiembre del año pasado. Foto: Andina / Latina

El ministro de Educación, Morgan Quero, fue advertido hace seis meses de las extorsiones que estaban sufriendo los colegios privados. Giannina Miranda, presidenta de la Asociación de Promotores de Educación Inicial del Perú (Apeip), indicó a Hildebrandt en sus trece que el 12 de septiembre del año pasado su gremio se reunió con el titular del Minedu para comentarle sobre la situación de las escuelas.

“Le entregamos un sobre con varias muestras de los mensajes extorsivos que estaban llegando a varios colegios en todo el Perú, pero no nos hizo caso. Al contrario, tuvo una actitud negativa. Ni siquiera abrió el sobre. Lo hizo a un lado. Luego nos dijo: ‘En los colegios privados están los violadores’. Fue una reunión espantosa porque el ministro empezó a gritarnos por haber entrado con celulares. Los 15 colectivos que asistimos nos fuimos decepcionados”, comentó.

Desde el año pasado, diversas escuelas han tenido que suspender sus clases presenciales debido a las amenazas que reciben. Por ejemplo, el colegio Pitágoras de Los Olivos tomó esta decisión luego de recibir este mensaje: “Te saluda Galeno, brazo armado del ‘mostro’. El fin de mi mensaje es negociar la tranquilidad de tu plana docente, de tus padres de familia y de tu alumnado. Si no dialogas conmigo empezaré a dejarte un muerto y así seguiré hasta que soluciones con mi persona”.

Morgan Quero - MINEDU

Sin embargo, la extorsión no se detuvo. Una madre de familia cuenta al semanario que la directoria del establecimiento interrumpió una sesión online para comunicar que las clases se iban a suspender indefinidamente. “Ahora me entero que ella, la coordinadora académica y ocho docentes han renunciado. Los profesores han recibido amenazas para no dictar clases hasta que la directora pague 600 mil soles”, comenta.

Las organizaciones criminales presentes

De acuerdo con Hildebrandt en sus trece, la organización criminal que lidera la extorsión a las instituciones educativas en Lima Metropolitana es ‘Los Injertos del Cono Norte’, cuyo cabecilla es Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’.

“Hola (…) Te saluda el ‘mostro’. El motivo de mi mensaje es negociar la tranquilidad de tu entorno familiar, de todas las sucursales del Monserrat que tienes en la zona norte y de tu laboratorio clínico. Está demás decirte que si haces caso omiso a mi mensaje empezaré a matar uno por uno a cada profesor auxiliar, laboratorista o recepcionista que se me cruce y ojo que yo no veo caras ni mido consecuencias cuando me dan un ‘no’ como respuesta. No seas el siguiente colegio en cerrar (…) La solución a que esta conversación quede solo en palabras es que colabores conmigo con la suma de 50 mil soles”, se lee en el mensaje que recibió el duelo del colegio Monserrat, de Comas, el pasado 17 de febrero de este año. Cinco días después, los delincuentes detonaron un explosivo en el frontis del establecimiento.

Una madre de familia de la escuela Los Olivos College, la cual también recibió mensajes amenazantes, mencionó que tuvieron que contratar seguridad privada y que incluso cambiaron la rutina del ingreso de los alumnos.

Fuentes del Ministerio Público del medio mencionaron que las bandas locales, en Lima Norte, estarían utilizando el nombre de ‘El Monstuo’ como una franquicia. Es decir, que pagan un monto a Erick Moreno para usar su nombre.

“Por información de inteligencia sabemos que hay bandas que están surgiendo y que usan el nombre de ‘El Monstruo’ para extorsionar (…). Todos los equipos de investigación tenemos al menos un caso del ‘Monstruo’. Se ha pedido que se unifiquen las investigaciones en un solo equipo, pero hasta ahora los casos están dispersos”, afirmó un fiscal de Crimen Organizado.

Colegios privados de Lima incrementan sus pensiones por priorizar medidas para reducir asaltos y extorsiones a escolares| Andina

Al menos 25 colegios extorsionados

Cifras oficiales establecen que son al menos 25 instituciones educativas vienen siendo extorsionadas en la capital, especialmente en Lima Norte.

“Los colegios que están pasando a la virtualidad por las extorsiones son aproximadamente 450. Y hay mil colegios en Lima que a nosotros nos han reportado casos de extorsión”, aseguró Miriam Ramírez, presidenta de la Asociación Nacional de Padres de Familia de Colegios Privados del Perú (Anapef).

“De cada 10 colegios extorsionados, hay siete que no denuncian ante la Policía. Los más afectados son los colegios de los sectores C, D y E, donde las pensiones van desde los 100 a los 400 soles (…). Los extorsionadores están pidiendo sumas enormes”, comenta por su parte Guido Quintanilla, presidente de la Asociación Nacional de Colegios Privados del Perú (Anacopri)