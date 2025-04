Cielo Torres revela que insistieron a Daniela Darcourt para ser parte de canción con salseras peruanas: “Dijo que no podía”

Cielo Torres explica por qué Daniela Darcourt no participa en su video de salseras peruanas.

Cielo Torres lanzó su nueva canción 'Se puso de moda', un proyecto que une a las más destacadas voces de la salsa peruana, como Yahaira Plasencia, Paula Arias, Brunella Torpoco y Amy Gutiérrez. Este tema tiene un fuerte mensaje de empoderamiento femenino y colaboración, buscando inspirar a las mujeres a unirse y apoyarse mutuamente. Sin embargo, una de las preguntas que ha surgido entre los seguidores de la cantante es por qué Daniela Darcourt, otra de las grandes figuras de la salsa peruana, no fue incluida en este proyecto.

En una entrevista con Infobae Perú, Cielo Torres explicó por qué Daniela Darcourt no formó parte de su video, a pesar de que el tema buscaba unir a varias salseras peruanas. La cantante explicó que, en efecto, su producción le hizo la invitación a la intérprete de Señor Mentira, pero ella respondió con una negativa en varias ocasiones.

“Obviamente, se pensó en todas las salseras más importantes de este país, incluida Daniela Darcourt. Mi equipo de trabajo se comunicó con su equipo de trabajo y, lamentablemente, Daniela dijo no podía. Dijo que sus tiempos estaban complicados, que no podía, porque ella estaba preparando una nueva producción y no iba a poder participar en el video”, relató Cielo Torres.

La salsera contó que pese a que se le explicó que iban a estar varias salseras en su producción, ella continuó con la negativa. “Se le explicó que iban a estar todas las chicas (Yahaira Plasencia, Paula Arias, Brunella Torpoco y Amy Gutiérrez), por si, de repente, se animaba a participar, pero lamentablemente recibimos en dos o tres ocasiones un no y ya decidimos no insistir”, reveló.

Daniela Darcourt no aceptó ser parte del video. IG

Contenta con los resultados

Cielo Torres señaló que no dio mayor relevancia a este impasse y se enfocó en la producción de su video, logrando un producto bastante satisfactorio. “Yo estoy muy contenta con el resultado, con todo el trabajo realizado. No solo participé cantando, sino también con la composición de la canción junto al grupo La Pluma, que es un grupo que tienen varios compositores. Con ellos escribimos la canción y siento que calzó muy bien con el talento de Emy, Paula, Yahaira y Brunella”, señaló.

Finalmente, remarcó que Perú goza de talentosas salseras y espera seguir trabajando con más artistas para sus próximos trabajos musicales. “Espero contar con otras salseras que esta vez no han participado. Hay mucho talento, y mientras más unidas estemos, más rápido va a levantarse el género, no solo en el país, sino en el mundo”, sentenció.

Daniela Darcourt no aparece en el video de salseras peruanas de Cielo Torres. IG

‘Se puso de moda’, el tema inédito de Cielo Torres

El tema fue concebido como una colaboración entre Cielo Torres y cuatro destacadas salseras, con quienes compartió no solo su pasión por la música, sino también un mensaje de solidaridad y empoderamiento femenino.

“Esta es una canción inédita y el proyecto ha sido planificado pensando en cada una de las cantantes que me acompañan. Admiro mucho a Yahaira, Brunella, Paula y Amy; y sé que el público recibirá con alegría esta canción porque nace desde el corazón”, agregó la cantante.

Este lanzamiento también marca el regreso de Cielo Torres a la salsa, un género con el que se ha identificado a lo largo de su carrera. ‘Se puso de moda’ es solo un adelanto de su próximo álbum, que promete más colaboraciones y temas poderosos. La cantante, además, no descarta futuras colaboraciones con artistas nacionales e internacionales, con el fin de seguir destacando en el mercado global de la música salsa.