Cielo Torres, el lanzamiento de ‘Coqueteo Full’ y por qué grabó promoción con Miluska Jácome pese a especulaciones

Cielo Torres sorprendió con promoción de su canción junto a Miluska Jácome. IG

Cielo Torres vive uno de los momentos más emocionantes de su carrera con el lanzamiento de su más reciente sencillo ‘Coqueteo Full’, el cual ha sido recibido con gran entusiasmo por parte del público. Según comentó en entrevista con Infobae Perú, la reacción en sus presentaciones en vivo ha sido muy positiva.

Además de hablar sobre su nueva música, Cielo explicó cómo Miluska Jácome, con quien se le ha involucrado sentimentalmente, se animó a participar en la promoción de este proyecto. Reflexionó también sobre su carrera, la influencia de las redes sociales y los desafíos de lidiar con los ‘haters’.

Cielo, qué tal el recibimiento de ‘Coqueteo Full’, tu reciente lanzamiento...

Bien, ya lo he cantado un par de veces en vivo y la reacción del público ha sido muy positiva, así que súper feliz de poder seguir sacando música nueva.

¿Cómo nació este tema?

Mira, la canción tiene muchos motivos importantes para mí. Con Master Chris hemos hecho la canción juntos, tiene mi inspiración y mi letra. Master Chris le pone toda la magia a la canción, así nació ‘Coqueteo Full’, que es el primer tema de un EP de salsa que viene en los siguientes meses. Además, está en todos las plataformas digitales.

¿Cómo así animaste a Miluska (Jácome) a ser parte de la promoción del tema? Sobre todo en medio de las especulaciones...

(Risas) Es más, pongo “nadie fue obligado a salir en este video”. Yo creo que fue como tomarnos muy relajado todo lo que se comenta en redes, todo lo que dicen, siempre sin ofender ni atacar a nadie. Creo que lo más positivo que podemos rescatar de esto es que estamos trabajando bastante en música, en el proyecto, que eso es algo que a nosotras nos motiva mucho.

Cielo Torres brindó entrevista a Infobae Perú y habló de su reciente lanzamiento.

Tú eres una figura pública, ya estás acostumbrada a las redes sociales, a los ‘haters’, pero Miluska, no. ¿Fue difícil animarla?

Obviamente, lo pensamos para promocionar el tema y ella aceptó con gusto. Ella no tiene ningún problema, pero como tú me dices, siempre ha estado detrás de cámaras, nunca delante. Ha sido algo nuevo para ella, ha impactado bastante con gente que no la conoce y con gente que la conoce, porque han dicho que es raro que Miluska esté en el video, pero siempre es con mucho cariño y respeto.

¿Qué significa Miluska y Ernesto (Pimentel) en tu vida?

Son mi familia elegida, desde hace mucho tiempo tengo un vínculo muy bonito que nos ha unido no solamente de manera de trabajo, sino ya de una manera familiar, hace muchos años trabajo con ellos.

Cielo Torres considera a Miluska Jácome y Ernesto Pimentel parte de su familia.

¿Y cómo va el tema de la actuación?

Bien, la actuación es parte de mí. Desde el 2023 lo que he hecho es teatro musical. Todavía no he retomado la televisión porque son proyectos largos, y desde el año pasado le he dado prioridad a mi música. Tampoco le cierro la puerta a que pueda llegar un personaje que me enamore y diga, ‘lo voy a hacer’.

¿Ha sido difícil llegar a dónde estás?

Mis inicios fueron desde muy niña en Tacna, y de ahí he ido evolucionando. Luego me mudé a Lima para poder tener más oportunidades. Desde hace un par de años hemos empezado a trabajar con productores internacionales, para poder tener el despegue que todo artista necesita y quiere, el que busca, de manera internacional. ¿Si ha sido difícil? Sí, es difícil, porque todavía estoy en el camino, no es fácil sostener una carrera y seguir haciendo música, pero es lo que yo amo y agradezco que lo siga haciendo hasta el día de hoy.

¿Y cómo manejas las críticas en redes sociales?

Mira, este año es la primera vez que yo he sentido ‘haters’ en mi carrera. En algún punto como ser humano, obviamente te afecta leer cosas tan negativas, porque hay mensajes de todo, negativos, de apoyo, otros donde ya en verdad se pasan del odio, cuando ni siquiera te conocen. Ahí es cuando uno empieza a evaluarse, a evaluar qué cosas yo he hecho en la vida y darte cuenta de que uno no hace nada malo y que está viviendo una vida plena y feliz. Se siente como raro, pero es muy importante saber quién soy.

¿Qué opinas sobre el hecho de que las críticas en redes sociales se originen por el interés en conocer la orientación sexual del artista?

Estamos en una sociedad con muy poca empatía, yo creo que eso es lo que sucede mucho, y creo que nosotros como artistas también merecemos el respeto que corresponde. ¿Por qué? Porque la decisión de poder exponer una relación o una situación en tu vida es de cada uno. Nadie te puede obligar, por ser artista, a decir esa es parte de tu vida privada, es personal.

¿Qué se viene para Cielo Torres después de ‘Coqueteo Full’?

‘Coqueteo Full’ es el inicio de un EP nuevo de Salsa, con canciones inéditas, donde yo soy parte de la composición, así que obviamente ese disco viene con grandes expectativas, grandes sueños, que sigo trabajando para eso. Vienen muchos viajes próximamente para seguir llevando mis canciones donde tiene que ser, todos tienen que conocerlo. Ese es mi sueño.

Cielo Torres inició su carrera desde muy niña.