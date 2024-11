Daniela Darcourt responde a salseras tras darle la espalda ante disputa con Master Chris: “No necesito que me defiendan”

Daniela Darcourt responde a Paula Arias, Cielo Torres y Amy Gutiérrez al darle la espalda ante disputa contra Master Chris. América Hoy.

La cantante peruana Daniela Darcourt se encuentra en el centro de la polémica, tras señalar a su exproductor Christian Maldonado, conocido por Master Chris, como el responsable de la eliminación momentánea de su exitoso videoclip “Señor Mentira” de YouTube.

La salsera calificó el hecho como un sabotaje a su carrera, desencadenando un conflicto que no solo involucra al productor boricua, sino también a varias de sus colegas en el género.

El respaldo de salseras peruanas a Master Chris

Pero lo que no imagino Daniela Darcourt es que sus excompañeros de trabajo y su exjefa le dé la espalda y salgan a respaldar públicamente a Master Chris. Paula Arias, Cielo Torres, Amy Gutiérrez y Yahaira Plasencia, todas figuras reconocidas de la salsa peruana, mostraron su apoyo público al productor musical a través de mensajes en sus redes sociales.

Cielo Torres expresó: ”Master Chris es un profesional impecable y un ser humano increíble. Usted y toda su familia tienen mi cariño y respeto. Sé que este malentendido pronto será solucionado.”

Paula Arias, líder de Son Tentación, también destacó la calidad del productor:”Muchas gracias, maestro, siempre muy justo, caballero de gran corazón y un maravilloso ser humano. ¡Los buenos somos más! A seguir disfrutando de ese gran tema.”

Amy Gutiérrez se sumó al respaldo:”Master Chris y Diana Montes, los quiero mucho. Todos los que los conocemos de cerca sabemos de sus buenas intenciones. Qué bonito saber que siempre difunden la unión. Sabemos que no hay mal que por bien no venga.”

Y por si fuera poco, Yahaira Plasencia, por su parte, señaló: ”Los que conocemos de cerca la clase de ser humano tan bueno que son ustedes, solo tenemos cosas lindas para decir. Los quiero y respeto siempre. El que obra bien, le va bien. ¡Los quiero!”.

El respaldo de salseras peruanas que salieron a respaldar a Master Chris. Instagram.

Daniela Darcourt responde a las salseras: “No necesito que me defiendan”

Frente a esta muestra de apoyo hacia Master Chris, Daniela Darcourt aclaró su postura durante una entrevista en vivo que dio al magazine ‘América Hoy’ la mañana del martes 26 de noviembre.

La intérprete de “Probablemente” rechazó cualquier las palabras de sus colegas salseras y explicó que no necesita defensores.

“Yo no tengo ningún problema con nadie, no me junto con nadie. Me escribieron en el video que puse y la única que me ha escrito en privado es Paula (Arias). Yo no tengo que contestar a nadie que no quiera. Ellos hablan desde su experiencia con él. No necesito que nadie meta las manos al fuego por mí, ni que me defiendan”, puntualizó.

Daniela responde a Paula Arias, Cielo Torres y Yahaira Plasencia tras respaldar a Master Chris en su disputa contra él

Daniela Darcourt no participará en aniversario de Son Tentación

Además, la cantante aprovechó para desmentir su participación en el próximo aniversario de Son Tentación, agrupación liderada por Paula Arias y de la cual fue integrante en el pasado.

“No le he confirmado nada a Paula, y no es por esto. Tengo trabajo, estaré en provincia. No tengo tiempo”, dijo.

Por otro lado, lanzó una dura advertencia a Paula Arias. ”Paula me conoce hace muchos años, sabe perfectamente cómo soy yo. Soy una mujer revolucionaria. Cuando a mí me prenden la mecha y tocan la puerta, yo la abro. Si no me quieren de enemiga o de mala persona, déjenme donde estoy, porque así la paso bien”.

El incidente ha polarizado al público, con algunos seguidores defendiendo a Daniela Darcourt y otros apoyando a Master Chris y las salseras. Sin embargo, la cantante aseguró que no se tomará el conflicto de manera personal: ”La verdad no me generó sentimientos. No voy a estar en el aniversario (de Son Tentación) porque realmente no tengo tiempo. No tengo nada que contar respecto a mis compañeras”.

Daniela Darcourt no participará en aniversario de Son Tentación. América TV.