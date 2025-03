Si sientes dolor de cabeza frecuentemente estas son las 10 enfermedades que puedes tener

“Si no votaste por mí, no me reclames”: Rosangella Barbarán se defiende y explica por qué no apoyaría vacancia de Dina Boluarte La parlamentaria de Fuerza Popular se mostró incómoda por los cuestionamientos al Congreso. Indicó que no respaldaría la salida de la presidenta por incapacidad moral ante la falta de sentencia, pese a votar a favor de la destitución de Pedro Castillo sin tener condena