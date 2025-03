Renzo Schuller responde sobre las acusaciones de Macarena Vélez de bullying en Combate: “He escuchado tantas cosas...”

Macarena revela que por su peso la sacaron de Combate | Panamericana

Macarena Vélez reveló en El Valor de la Verdad que el motivo detrás de su salida de Combate en 2017 fue una solicitud de la producción de bajar de peso para cumplir con los estándares estéticos que se exigían en ese momento. Según la exchica reality, la producción le pidió que redujera cuatro kilos, algo que no logró hacer, lo que, según su testimonio, fue el detonante para su despido.

“A mi contrato aún le faltaban seis meses. Me dijeron: ‘Esta temporada entrarán chicas con mejores cuerpos y yo te pedí que bajaras cuatro kilos, como no los bajaste, no estarás’”, relató la exchica reality. Vélez confesó que dicha solicitud la afectó emocionalmente y la llevó a sentirse excluida y discriminada dentro del programa.

Lo que parecía ser una exigencia normal en el mundo del espectáculo, en su caso, se convirtió en una presión insostenible que contribuyó a su salida. Además de las palabras sobre su peso, Macarena Vélez también recordó cómo su partida se vinculó a una aparente falta de empatía hacia su situación, dado que ella había sido una de las mejores combatientes del programa. A pesar de sus logros, la joven aseguró que la exigencia sobre su físico terminó pesando más que su desempeño dentro del programa.

Macarena Vélez revela que por su peso la sacaron de Combate. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

La respuesta de Renzo Schuller

Renzo Schuller, quien estuvo al frente de Combate durante siete años, respondió a las declaraciones de Macarena Vélez en una reciente entrevista en el programa Splash!. El actor y hoy conductor de Esto es Guerra, al igual que Gian Piero Díaz, fue parte fundamental de la conducción del reality, pero al ser un conductor y no productor, aseguró que no tenía conocimiento detallado de las decisiones internas de la producción.

“Lo que pasa es que yo no era productor. (¿Llegaste a escuchar algo en interno?) He escuchado tantas cosas, por eso terminaba y me iba, por eso no sabía nada”, explicó Schuller al programa, reconociendo que existían muchas cosas que él no conocía o no se involucraba debido a su rol.

El conductor dejó claro que no tenía la potestad de influir en las decisiones de la producción, las cuales fueron las que aparentemente llevaron a la salida de Vélez.

Schuller dejó en claro que prefería mantenerse enfocado en su trabajo como conductor, sin entrar en los asuntos internos del programa que no estaban dentro de sus responsabilidades. “Hay cosas que de repente me puedo enterar después, pero yo no me meto en esas cosas”, añadió.

De esta manera, el conductor intentó desmarcarse de las acusaciones y dejar claro que su enfoque estaba más centrado en la conducción y no en las decisiones tomadas por los productores. “Las conversaciones que puedan tener los chicos del programa con uno de los productores, yo soy ajeno a eso. Cuánto ganan, qué les piden, qué no les piden, no tengo la menor idea”, concluyó.

Si bien Renzo Schuller se ha distanciado de las decisiones que pudo tener Combate en ese tiempo, la declaraciones de Macarena Vélez vienen causando polémica, logrando la respuesta de quienes estuvieron en el programa en ese tiempo.

Renzo Schuller y Gian Piero Díaz condujeron juntos 'Combate' por más de ocho años. Tras ello, cada uno condujo por su lado 'Esto es Guerra'.

Exproductores de Combate niegan bullying

El lunes 24 de marzo, Mario Irivarren se refirió a las declaraciones de Macarena Vélez en ‘El Valor de la Verdad’. El recordado integrante de Combate señaló que no sabía nada sobre el tema, pero sí llegó a hablar con los exproductores al respecto.

Exproductores de Combate niegan bullying a Macarena Vélez, según Mario Irivarren: YouTube: 'Good Time',