Beto Ortiz, su indignación tras escuchar las confesiones de Macarena Vélez y la fuerte crítica a Juan Ichazo: “Le reclamaba en los cortes”

La tercera edición de El Valor de la Verdad tuvo como invitada a Macarena Vélez, quien no solo sorprendió con sus declaraciones sobre Said Palao y Alejandra Baigorria, sino también con confesiones muy personales, donde reveló episodios de bullying, agresión sexual en su adolescencia y la falta de apoyo de sus padres tras contarle lo que sucedió.

En conversación con Infobae Perú, Beto Ortiz declaró que, si bien es cierto, este último programa no fue el más sintonizado, está bastante satisfecho con el resultado, pues no solo ha permitido que conozcan más a Macarena Vélez, sino que también ha sentido que muchos se han identificado con sus confesiones.

Además, se permitió salir de su papel de conductor, y ser la persona que escucha y reacciona ante los episodios tan reprochables que tuvo que vivir la exchica reality.

Te mostraste bastante empático con Macarena Vélez y frontal con su mamá...

Creo que cualquier persona con dos dedos de frente trata de empatizar con alguien que te está abriendo su corazón de esa manera. Ella ha tenido una vida difícil, ha pasado episodios sumamente traumáticos y me dio la impresión de que no ha tenido en la casa el respaldo que un joven o un niño debería tener en sus padres. Yo no tengo hijos, pero lo que contó creo que era suficiente como para tratar de ponerse un poco en sus zapatos.

¿Es por eso que saliste a defenderla en tus redes?

Todo el tema del bullying que le hacen en las redes sociales me parece muy cobarde. Desde mediados de la semana pasada cuando pusimos la promoción, todo el mundo se puso a repetir los insultos que los conductores de farándula le lanzan. Que su espalda, sus piernas, su cintura, su cadera, francamente, es infantil, ridículo y cruel. No piensan en las consecuencias de lo que dicen y hacen, por eso me vi en la obligación de salir a decir: ‘párenla con este cargamontón’, porque ella no le ha hecho daño a nadie. Pudo tener excesos o errores como tenemos todos, pero nadie tiene derecho a sepultarla de esa manera tan salvaje.

Mostraste tu indignación cuando Macarena Vélez contó que fue testigo de las agresiones que sufrió su madre....

Lo que pasa es que a mí los temas de de violencia doméstica me resultan particularmente indignantes, porque si un adulto tiene hijos se supone que es para tratar de darles lo mejor y de crearles una atmósfera que sea propicia para su crecimiento. Pero si la gente se junta para insultarse o golpearse, que no se reproduzca. A mí me enfurece la gente que se reproduce para hacer pasar a los hijos por un calvario. Les dejas heridas cuyas cicatrices no se borran nunca.

¿Cómo viste a Macarena Vélez después de sus confesiones?

La verdad es que ella llegó muy tensa y muy nerviosa. Yo traté desde el comienzo de que se sintiera cómoda y no creyera que está en un juicio donde iba a ser sentenciada, ni tampoco en un examen universitario. Ella estaba yendo a hablar de su vida y era libre de decidir qué contar y qué no. Me parece que tuvo la necesidad de sacarse un poco de piedras de la mochila. Sentí que cuando se fue, se fue más ligera. A lo largo de la semana hemos conversado por Instagram y siento que le ha hecho bien hacer esa catarsis.

¿Nació una amistad?

No te podría decir que somos amigos porque es la única vez que la he visto en mi vida, pero sí creo que ha servido para que ella hable. Yo he tratado en todo momento de que se convenza de que ella no es culpable de nada, porque hay personas que tienden a echarse la culpa de todo lo malo que pasa en el mundo. Además, en su caso ella era una niña, no tuvo la protección ni la defensa de sus padres, que claramente estaban preocupados por por el qué dirán.

¿Cuál es tu concepto de Juan Ichazo tras conocerlo?

Bueno, estaría incurriendo en lo mismo que critico si me pongo a juzgar a Juan Ichazo porque no lo conozco y solamente lo he visto durante el programa. Sin embargo, durante los cortes comerciales sentí que él tampoco era de mucha ayuda o apoyo para Macarena, porque cada vez que parábamos de grabar, éste se acercaba a reclamarle cosas. ‘¿Por qué has dicho esto, lo otro?’, le decía. Y la verdad que lo último que uno necesita en un momento de tanta tensión, sobre todo tan importante para ti, es que tu compañero te critique. No me gustó eso, y te lo digo sin ningún temor a que él se moleste. Me da lo mismo. Él fue a reclamarle cosas, a reprocharle que ‘qué has dicho y no sé qué'.

¿Y a la madre de Macarena cómo la notaste en los cortes comerciales?

Desolada, pienso que ella no sabía ni la cuarta parte de las cosas que dijo Macarena, y eso te demuestra que la familia no se comunican. Decía, ‘no sabía, nunca me contó'. Es atroz, porque si no le cuentas a tu madre, ¿a quién le cuentas?

¿Sabes que hay usuarios que le han pedido disculpas a Macarena Vélez tras escuchar sus confesiones?

No lo vi, pero me alegro. Es lo que dije antes, tú no puedes opinar sobre una persona que no conoces y no puedes juzgar a nadie cuando no sabes lo que ha tenido que pasar, no conoces su historia. Yo la conocía, es por eso que me enfadó leer los comentarios tan crueles que le dedicaban. Yo ya había grabado el programa y sabía todo lo que tuvo que pasar.

¿Qué te deja esta última edición?

Es curioso, porque no es el programa que ha hecho más sintonía, pero es el programa que yo siento que ha servido. Que ha hecho bien, no solamente por lo que me comentas de que le han le han pedido disculpas, que me parece justo, sino que muchos se han sentido identificados con algunos episodios que Macarena sufrió. El Valor de la Verdad puede ser, en muchos casos, un espacio para que las personas exorcicen sus fantasmas y se saquen un peso de encima. Y no porque yo sea psicólogo ni cura, sino porque en 35 años de periodismo, creo que soy bueno escuchando.

¿Sientes una evolución en el programa?

Eso me alegra, que un programa que siempre es catalogado de polémico, de controversial, de escandaloso, haya madurado hasta convertirse en lo que hoy es. Y bueno, tiene que ver también con el conductor, que está más viejo que antes.

