Arap Bethke lamentó enemistad entre Gian Piero Díaz y Renzo Schuller: actor mexicano recordó la película que hizo con ellos

Arap Bethke lamenta enemistad entre Gian Piero Díaz y Renzo Schuller. Infobae Perú

Arap Bethke visitó Perú en el 2017 para grabar la película ‘Sobredosis de Amor’, del director Jesús Alvarez Betancourt. La producción de esta propuesta estuvo a cargo de Gian Piero Díaz y Renzo Schuller, en el tiempo que los unía una amistad.

Fue en ese entonces que Arap Bethke conoció a la dupla, a la cual no dudó en recordar con mucho cariño a través de una entrevista que brindó para Infobae Perú. El exitoso actor se encuentra promocionando el estreno de la serie ‘Buscando a Frida’ en Telemundo Internacional, el 17 de julio a las 19:00 horas.

La historia cuenta la misteriosa desaparición de una joven de 16 años. Esta producción, que fue estrenada en el 2021, pone en la palestra la desaparición de mujeres en Latinoamérica y cómo los culpables están más cerca de lo que imaginamos.

“Estoy muy contento de que finalmente ‘Buscando a Frida’ viaje por Latinoamérica. La historia sucede en México, pero podría suceder en cualquier país latinoamericano o en el mundo”, señaló el actor a este medio.

‘Buscando a Frida’ toca un tema bastante sensible, ¿te afectó la historia durante la elaboración de tu personaje?

Sí, definitivamente. A la hora de preparar el personaje (Martín Cabrera, líder de la investigación) tuve la fortuna de poder estar con la policía de investigación en México y ver todo lo que ellos ven. Los estuve acompañando por unos días, tampoco es que uno se pueda meter mucho porque hay información sensible ahí, pero me dieron chance de estar en las oficinas, me hablaron mucho de estos casos que ven todos los días, y realmente son desgarradores, es muy fuerte ver que sucede todos los días y no solamente en México, las redes están en todo Latinoamérica.

Arap Bethke habla de 'Buscando a Frida', producción que veremos pronto por Telemundo Internacional. Infobae Perú.

Y respecto a la interpretación, ¿cómo fue la dinámica al abordar este tema?

Es muy triste ver la realidad que ellos (las familias) viven y eso traté de encarnarlo en este personaje, y en el carácter que eso te genera, porque el ver esto todos los días hace que tengas una coraza bastante dura. A todos nos fue afectando, desgastando emocionalmente, porque a pesar de que es una ficción, cuando estás en esta dinámica, vas imaginando todas estas circunstancias todos los días, a la par de que lees casos en el periódico, ves casos en las noticias, sí te va afectando, pero bueno, ¿estamos hablando de algo? Que la realidad es que muchas familias viven esto de forma constante.

El mercado mexicano no solo está produciendo dramas, también muchos realitys donde están participando tus colegas...

Sí, ahorita hay un boom de realitys, se está viendo bastantes y de todo tipo.

¿No te has dejado convencer por alguna propuesta?

Ahorita no, la verdad. Es algo que no me ha llamado la atención. Afortunadamente, tengo mucho trabajo como actor, entonces, no es algo que en este momento me llame atraiga. Ahora acabo de terminar un proyecto que también es un thriller, en donde habla de un hecho trágico y como eso va desmoronando una familia. Luego me voy a República Dominicana a filmar una peli.

Has crecido bajo los reflectores, ¿la fama no te ha llegado a confundir en algún momento?

Uno se va acostumbrando, creo que es algo que ya veo normal. Yo nunca empecé a trabajar en esto por la fama, sino porque me gustaba la actuación. Realmente me gusta el cine, el teatro, la televisión. La fama vino a la par como resultado, pero lo veo como algo que es parte de mi trabajo y como algo que también me da la posibilidad de viajar y de llegar a la gente, eso es muy bonito.

Las producciones mexicanas son las favoritas de los peruanos. Tú ya has trabajado en Perú...

Sí, yo hice una película (‘Sobredosis de Amor’) en Perú con Renzo Schuller y fue muy divertido. Me la pasé muy, muy bien. Fue una comedia romántica que me encantó. Hicimos una comedia romántica con él y con quien hace muchas cosas, Gian Piero Díaz, con ellos dos. Ellos escribieron esta película, me invitaron a participar, leí el guion y me encantó. Ellos son super talentosos, son tremendos tipos, espero que puedan leer esta nota. Les mando un saludo muy grande, me encantaría volver a trabajar con ellos.

¿Sabes que ya no son amigos?

¿En serio? ¿No me digas? ¿Por qué? Qué triste, no sabía eso. Hablando de los realitys, a veces la vida es como un reality, qué lástima. Bueno, espero que se contenten chavos, hablen, conténtense, ustedes dos eran muy buenos juntos, no sé qué ha pasado, pero espero que puedan arreglar sus diferencias.

Es justamente por esta película que viniste a Perú, ¿qué recuerdos tienes de nuestro país?

Me encantó Perú, me encantó Lima, se come delicioso, de verdad, espero volver algún día a trabajar allá, porque siento que se trabaja muy bien la industria, que tiene un nivel muy profesional. Yo agradezco que cada vez las producciones puedan viajar más. Como latinoamericanos nos estamos uniendo más para hacer coproducciones, hay actores mexicanos trabajando en Perú, actores peruanos trabajando en México, (me gusta) que haya esta comunión y esta unión de talentos latinoamericanos para crear contenidos que sean más universales.