Exproductores de Combate niegan bullying a Macarena Vélez, según Mario Irivarren: “Me dijeron que no fueron”

Exproductores de Combate niegan bullying a Macarena Vélez, según Mario Irivarren: YouTube: 'Good Time',

Macarena Vélez sorprendió a todos el pasado domingo 23 de marzo durante su intervención en el programa ‘El Valor de la Verdad’. La exchica reality dejó varias revelaciones importantes, pero una de las más impactantes fue sobre las verdaderas razones que llevaron a su salida de Combate, un programa en el que destacó como una de las competidoras más fuertes.

Vélez recordó con pesar los momentos previos a su despido del reality y sorprendió al revelar que no fue por su rendimiento ni habilidades en la competencia, sino por su apariencia física. “Me han botado, por eso, una época. ¿Qué? ¿No te botamos por gorda?”, comenzó diciendo, haciendo referencia a cómo su aspecto fue la razón para que los productores decidieran sacarla del programa.

La exchica reality explicó que, a pesar de haber ganado el título de mejor competidora en varias ocasiones, la única manera en que pudieron justificar su despido fue al señalar su cuerpo como el problema. “La única manera en que pudieron sacarme del programa fue por cuestiones relacionadas con mi cuerpo”, confesó.

Macarena revela que por su peso la sacaron de Combate | Panamericana

Mario Irivarren saca cara por exproductores de Combate

El lunes 24 de marzo, Mario Irivarren, quien también fue parte del programa, se refirió a las declaraciones de Macarena en ‘El Valor de la Verdad’. En su intervención, Irivarren dejó en claro que no sabía nada sobre este tipo de comentarios por parte de los exproductores de Combate, inclusive comentó que ellos se lo negaron en un chat que tiene con excompañeros de ese programa.

“Te juro que no, por eso cuando Macarena lo contó yo no sabía si había sido en mi etapa de Combate o cuando me retiré... Tengo un grupo con la gente de Combate, con los productores de aquella época, y en la mañana estábamos preguntando ‘¿quién le había dicho a Macarena?’, pensando que era mi productora de toda la vida, pero me dijo que no fue... no sabría decirte”, expresó en el podcast ‘Good Time’.

Exproductores de Combate niegan bullying a Macarena Vélez, según Mario Irivarren. YouTube: 'Good Time'.

Mario Irivarren niega ser ‘tibio’ y responde a detractores

Después de sus declaraciones, Irivarren se mostró molesto ante los comentarios de usuarios que lo acusaban de “ser tibio” por defender a los exproductores de Combate.

“Cuando me dicen ‘Mario tibio’, no me jod*n, yo no sé de qué me hablan, yo no tengo pruebas, a mí no me consta. ¿Qué quieren que venga a atacar a personas cuando no me consta? Dejen de sus huev**as de tibio... vayan a su casa a hacer algo”, exclamó, visiblemente fastidiado.

El conflicto generó un debate sobre la situación en Combate, y muchos usuarios se dividieron entre quienes apoyaban a Macarena Vélez y quienes defendían la postura de Irivarren, quien afirmó que no tiene pruebas para respaldar las acusaciones de bullying.

Mario Irivarren responde a críticas por sacar cara a exporductores de Combate e caso de bullying a Macarena Vélez. YouTube: 'Good Time'.

Bullying en Combate: La experiencia de Macarena Vélez

En su participación en ‘El Valor de la Verdad’, Macarena Vélez también habló sobre el bullying que sufrió durante su estadía en Combate.

Relató cómo, tras haber sido una de las competidoras más exitosas, recibió una llamada inesperada del programa en la que se le informaba que no sería parte de la nueva temporada.

“Me llaman al estudio de televisión y me dicen ‘Macarena, en dos días empieza la nueva temporada, pero no te necesitamos ahorita’. Yo no entendí, pero acabo de ganar la mejor competidora, ¿por qué no voy a estar en la próxima temporada? Mi contrato todavía faltaba seis meses”, recordó sorprendida.

La razón de su despido, según explicó Vélez, fue su apariencia física. “Me dijeron, ‘Maca, es que esta temporada van a entrar chicas que necesito que tengan mejores cuerpos. Yo te dije que necesitaba que bajes cinco, cuatro kilos, porque no se te ve bien en cámaras y como no has bajado eso, no vas a estar’”, confesó.

A pesar de la presión y la situación, Macarena no regresó más al programa. “No estuve, y tampoco volví más”, concluyó.

Macarena Vélez confirma que Paolo Guerrero la invitó a salir y habla de su 'affaire' con Hugo García. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV