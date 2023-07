Johanna San Miguel enfurece con Renzo Schuller y abadona ‘EEG’: “Ya sé por qué Gian Piero no te soporta”

Johanna San Miguel enfurece con Renzo Schuller y abandona el set de 'Esto es Guerra'. (América TV)

Johanna San Miguel protagonizó un tenso momento en el set de ‘Esto es Guerra’. La actriz se volvió a enfrentar a Renzo Schuller y producto de su cólera, abandonó el estudio por unos segundos. Como se recuerda, ambos conductores han entrado en dimes y diretes en varias oportunidades. Si bien, han resaltado que todo es parte del programa, muchos consideran que los enojos de la rubia son naturales.

Todo sucedió luego de que Paloma Fiuza se demorara varios segundos en un juego, haciendo perder tiempo a los guerreros. La popular ‘Mamá leona’ se molestó con la brasilera e hizo una petición al aire. “Yo voy a hacer un pedido serio. Quiero que Paloma y Tomi terminen. No los quiero ver juntos”.

Johanna San Miguel dejó a más de uno sorprendido y cuando se disponía a dar sus razones, Renzo Schuller la interrumpió. Esto ocasionó el primer fastidio de la conductora y se quejó en vivo. “Por qué siempre cuando yo estoy hablando, te metes. Pareces un muppet que está al costado de uno. A ver Peter (el productor) puedo hablar sin que él se meta”.

En medio de su descargo, el actor dio unos pasos al costado para calmar la situación. Sin embargo, continuó entrometiéndose en la conversación. Fue allí cuando Johanna San Miguel lanzó un duro dardo para su dupla. “Ahora entiendo a Gian Piero por qué no te soporta. ¡Qué bárbaro! Estás pegado a mí como una lapa. Aléjate. Qué pesado”, exclamó la rubia mientras caminaba a un lado del set.

Johanna San Miguel se molestó con Renzo Schuller. (Captura)

Pero no todo acabó ahí. Johanna San Miguel quiso seguir firme con su decisión de no ver a los integrantes de los guerreros en una relación. Sin embargo, Renzo Schuller no la dejaba tranquila y volvió a pararse a su costado, fingiendo que estaba “ahuyentando a una mosca”.

“No es una broma, me está llegando. De verdad, no no...”, expresó la comediante muy incómoda y caminando hacia detrás de las cámaras, aparentemente, para quejarse con el productor del programa. “Estoy hablando cosas serias, de algo que está perjudicando a mi equipo y tú estás tomándolo a la broma. Ándate para allá”, explotó la rubia.

Johanna San Miguel empuja a Renzo Schuller. (Captura)

Johanna San Miguel y Renzo Schuller se enfrentaron a tortazos

Johanna San Miguel y Renzo Schuller se agarraron a tortazos durante un juego de ‘Esto es Guerra’. Todo ocurrió durante una la competencia donde los participantes debían tirarse una torta en la cara si caían en un error. De pronto, la conductora le gritó a su compañero: ‘Te odio’, esto mientras tomaba uno de los platos para embarrarle el rostro.

Lo que nunca imaginó Johanna San Miguel es que Renzo Schuller buscaría vengarse. Tomó una torta y la persiguió por todo el set para mancharle con crema su cara. Y aunque trató de protegerse con la silla, el actor terminó por embarrarle el cabello y varias partes del cuerpo. Si bien, muchos creyeron que todo acabaría ahí, la humorista se paró y corrió por un plato de crema.

Una vez con el objeto, se dirigió hacia su compañero, quien también tenía más crema lista para seguir tirándosela. Ambos hicieron fuerza, se cayeron al suelo y continuaron embarrándose hasta quedar desastrosos. Los presentes quedaron atónitos, mientras que los conductores seguían jugando. Todo paró cuando la producción les pidió continuar con la programación. Con una toalla en la cabeza, los actores siguieron con la animación del espacio de América TV.