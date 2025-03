Abogado de Dina Boluarte confirmó que Mario Cabani reconoció que intervención fue estética: “La Fiscalía determinará quién tiene la razón”

PJ rechazó autorización a diligencia en clínica del médico vinculado a Dina Boluarte. | Fotocomposición: Infobae Perú

Aunque la presidenta Dina Boluarte aseguró en mensaje a la Nación que su cirugía respondió a un tema médico, el cirujano plástico Mario Cabani Ravello dijo lo contrario. Si bien el doctor guardó silencio ante el Ministerio Público, a través de la historia clínica entregada a la Fiscalía el doctor precisó que se debió a un tema estético. La información fue corroborada por el propio abogado de la presidenta, Juan Carlos Portugal, a Latina Noticias.

Todo se originó con la solicitud de allanamiento a la Clínica Cabani, ubicada en el distrito limeño de San Borja, y Sanna, con el fin de incautar documentos relacionados con el procedimiento quirúrgico, incluyendo el pre y post operatorio y el registro de personas que se encontraran en la diligencia, para descartar si se había realizado una intervención estética o si la operación estaba relacionada con un tema respiratorio.

Aunque el juez Juan Carlos Checkley, encargado de evaluar la solicitud, decidió no autorizar el allanamiento ni el descerraje de las clínicas involucradas, ordenó que se entregue a la Fiscalía de la Nación toda la información clínica sobre la presidenta. Es ahí que tuvieron que reconstruir la historia clínica, en la que se describe que sí le realizaron una intervención estética, y eso entregaron a la Fiscalía de la Nación. Consultado al respecto, Portugal reconoció que esa fue la versión dada por Cabani, pero insistió en lo dicho por la jefa de Estado. “Nuestra posición es contraria y la fiscalía determinará quién tiene la razón”, mencionó.

Cabe mencionar que, según el informe firmado por Mario Cabani y su equipo, Boluarte se sometió a una rinoplastia con septumplastia funcional (arreglo del tabique desviado), una blefaroplastia inferior transconjuntival bilateral (le intervinieron los párpados caídos), injertos grasos en la cara (relleno facial) y la implementación de hilos de sustentación facial (estiramiento del rostro). Además, se señala que a la presidenta se le aplicó anestesia local y sedación intravenosa.

El abogado de la presidenta reconoció versión dada por la Clínica Cabani. | Infobae Perú

¿Por qué el Poder Judicial rechazó el allanamiento a la clínica Cabani?

El Poder Judicial desestimó la solicitud de la Fiscalía para allanar las clínicas Cabani y Sanna en el marco de la investigación que involucra a la presidenta Dina Boluarte Zegarra. Según informó el juez Juan Carlos Checkley, la medida propuesta por el Ministerio Público podría vulnerar el derecho a la salud de numerosos pacientes, ya que implicaría la incautación de información médica sensible no solo de la mandataria, sino también de otros usuarios de los servicios de salud.

En su resolución, el magistrado argumentó que la incautación de datos clínicos podría afectar la privacidad y los derechos fundamentales de los pacientes, al incluir información personal sobre diagnósticos, procedimientos médicos, operaciones y citas programadas. Según detalló el juez, esta acción no solo comprometería a la presidenta, sino también a un “número significativo de pacientes” que han confiado en la confidencialidad de las instituciones de salud.

Además, el juez Gómez Checkley señaló que no existen elementos suficientes para justificar el allanamiento de las clínicas. En este sentido, destacó que la operación quirúrgica a la que se sometió Boluarte Zegarra no habría interferido con el desempeño de sus funciones como presidenta. Según el magistrado, varios ministros y exministros, incluido el expremier Alberto Otárola, afirmaron haberse enterado de la intervención quirúrgica a través de los medios de comunicación, lo que indicaría que no percibieron su ausencia en el ejercicio del cargo.

El juez también se refirió a la adquisición de un equipo de magnetoterapia por parte del Despacho Presidencial el mismo día de la operación de Boluarte, por un valor de S/.12.500 (aproximadamente 3.300 dólares estadounidenses). Según el magistrado, este hecho no constituye un argumento suficiente para autorizar el allanamiento de las clínicas mencionadas.