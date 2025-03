Abogado de Dina Boluarte se pronuncia por audio vinculado a exasistente de la presidenta, donde se precisa que rinoplastia fue por estética

Abogado se pronunció por audio difundido en dominicales. | Infobae Perú

“Es pintoresca y sistemáticamente patológica”, así definió el abogado Juan Carlos Portugal al audio que se le atribuye a la exasistente de Dina Boluarte, Patricia Muriano, que complica el destino de la presidenta. Aunque el letrado mencionó que la extrabajadora negó la veracidad de la grabación, lo cierto es que en diálogo con el dominical Cuarto Poder reconoció su voz, por lo que no se entiende el cambio de versión.

“Yo no la conozco, por lo que no podría calificar su voz. Lo cierto es que a Perú 21 le ha negado su voz y expresamente dijo ‘esa voz no es mía’. Entonces, pintoresca porque la única interlocutora, en el hipotético caso de que sea cierto, no reconoce su voz”, sostuvo en diálogo con Canal N.

El defensor legal de la mandataria mencionó que la pieza difundida, en principio por Hildebrandt en sus trece, es de dominio del Ministerio Público y que ha sido desmentida por los supuestos testigos. Entre ellos, la expresidenta del Seguro Social de Salud (EsSalud), María Elena Aguilar. “Ella dijo que una tal María Aguilar estuvo durante toda la intervención. Ella es citada por la Fiscalía y dice que es una invención. ‘Sí, Mario Cavani es mi amigo, pero no es así’, dijo. Por tanto, la afirmación se cae”, agregó.

Asimismo, se refirió a las acusaciones en su contra. Según dijo, en el semanario se menciona que Boluarte habría instado a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y a él a tomar medidas para evitar que Muriano hable ante la Fiscalía y que habría obstruido la justicia. Al respecto, sostuvo que él no fue su defensor en el caso Rolex y que el audio no fue tomado en cuenta originalmente porque, al tratarse de la declaración de una persona que vive en el extranjero, deben tomarse procedimientos vulnerados por el Ministerio Público.

Dina Boluarte y Patricia Muriano tenían una estrecha amistad desde que la presidenta trabajaba en Reniec, pero luego la exsecretaria tuvo que salir del Perú para no ser investigada.

¿Qué se dice en el audio?

El contenido del audio, que ha generado un intenso debate, incluye declaraciones de Muriano sobre la rinoplastía de Boluarte y los intentos de manipular su historia clínica para ocultar el procedimiento. Además, el material sugiere que Nicanor Boluarte habría ejercido un poder significativo en las decisiones del gobierno, lo que ha despertado cuestionamientos sobre la transparencia y la independencia en la gestión presidencial.

“Primero le saca unas radiografías en la clínica Sanna y que dijo que no necesita operación. [...] Sánchez es el que le ha hecho la nariz. Mario no toca nariz. Mario no opera nariz, el que siempre opera nariz es el Dr. Sánchez. Mario le puso los hilos, de dos en cada lado y le sacó las bolsas”, se le oye decir a la exsecretaria presidencial.

Según explicó la amiga de la mandataria en el audio, el cirujano Mario Cabani no cobró por el favor. “No, no lo cobraba. Y ni siquiera hay historia clínica, que hagan esa historia clínica es falso”, se le oye decir a quien sería Patricia en el audio.

Patricia Muriano reveló que Dina Boluarte le quitó la historia clínica al Dr. Cabani | Hildebrandt en sus trece

¿Quién es Patricia Muriano?

De acuerdo con Hildebrandt en sus trece, Patricia Muriano desempeñó un papel clave en la vida personal y profesional de Dina Boluarte. Su relación comenzó en 2019, cuando ambas trabajaban en la Reniec (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil). En ese entonces, Muriano ocupaba el cargo de secretaria en la oficina registral de Higuereta, mientras Boluarte era jefa de dicha dependencia.

El vínculo entre ambas se fortaleció con el tiempo. Cuando Boluarte asumió la vicepresidencia en 2021, fue contratada como su asistente personal, un rol que mantuvo incluso después de que asumiera la presidencia. Durante este periodo, la extrabajadora no solo gestionó la agenda personal de la mandataria, sino que también se convirtió en una figura de confianza en su entorno más cercano.

Patricia Muriano dejó su cargo como asistente personal de Dina Boluarte en noviembre de 2023, tras más de dos años de colaboración estrecha. Su salida marcó el fin de una relación laboral que había sido fundamental para la presidenta, tanto en su vida personal como en su gestión política. Pese a la importancia de su testimonio, la Fiscalía aún no ha tomado su declaración y su retorno al país se ha visto reprogramado hasta el 22 de marzo.