Milett Figueroa revela a Gisela Valcárcel sus planes luego de finalizar su contrato con ‘América Hoy’

Milett Figueroa, quien actualmente se desempeña como conductora en el programa ‘América Hoy’, tuvo una conversación reveladora con Gisela Valcárcel, en la que compartió sus planes para el futuro una vez que termine su contrato con el mencionado espacio televisivo.

La conversación, transmitida en vivo desde sus redes sociales, dejó entrever que Figueroa tiene en mente regresar a Buenos Aires, como ya lo había adelantado su novio Marcelo Tinelli en una entrevista para Magaly TV: La Firme. Todo parece indicar que la modelo peruana estará en el programa de Ethel Pozo hasta el 31 de marzo, y su próximo destino podría ser la capital argentina.

Milett Figueroa y sus planes en Argentina

Durante la charla con Gisela Valcárcel, la conductora de América Hoy no ocultó su emoción por los nuevos proyectos que tiene en mente, aunque aclaró que aún no podía confirmar su regreso a Buenos Aires ni su participación en el estreno de Bailando 20 años, un programa emblemático de la televisión argentina a cargo de su novio Tinelli.

Al ser consultada por Gisela sobre su posible retorno a la ciudad porteña y su participación en el icónico programa de Marcelo Tinelli, Milett fue cautelosa, pero dejó claro que todo está en conversaciones.

“Todavía eso está en conversaciones con la productora, no puedo decir nada, no sé qué pueda pasar. De hecho, ya tengo mi pasaje comprado”, comentó Milett, mostrando cierta incertidumbre sobre el futuro, pero dejando entrever que su regreso a Argentina es una posibilidad real.

Figueroa explicó que este movimiento de Lima a Buenos Aires representa una oportunidad de crecimiento personal y profesional. “El reinventarnos, la comodidad no es tan sana. El moverme de Lima a Buenos Aires, el ir y venir, me hace volar en cuanto a proyectos y visiones”, expresó la modelo.

A pesar de que su agenda se mantiene activa, la popular ‘Milechi’ está entusiasmada por los nuevos proyectos que tiene en mente, los cuales desea compartir con su público, especialmente con aquellos que la siguen y apoyan desde hace tiempo.

El respeto mutuo con Marcelo Tinelli y la relación de pareja

Gisela Valcárcel aprovechó para indagar sobre la relación de Milett con su novio, Marcelo Tinelli, especialmente en lo que respecta a su agenda profesional. Figueroa fue clara en señalar que la relación con Tinelli es saludable y basada en el respeto mutuo.

“No, no, él me respeta muchísimo. Nos contamos todo… yo soy de contar mucho, pero cuando tengo un casting, le cuento todo. No tenemos tantos secretos. Él me conoce muy bien y me da liviandad. Ya lo he dicho antes, me da mucha tranquilidad, no me exige nada, me exige ser yo”, comentó Milett, destacando la confianza que existe entre ellos.

Milett Figueroa y su faceta de conductora en ‘América Hoy’

Milett Figueroa también aprovechó la oportunidad para hablar sobre su experiencia como conductora en América Hoy, destacando lo que ha aprendido de sus compañeras y la satisfacción que siente al conectarse con el público.

“Una cosa es estar en un magazine en la mañana, donde hay cuatro conductores que son una bala, meterse en esa energía. Estar todo el tiempo atento, estar escuchando, muy atento a todo, y no puedes colgarte porque es en vivo. No es un programa colgado”, comentó, destacando la adrenalina de estar frente a la cámara en un programa en vivo.

A pesar de no haber estudiado comunicaciones, Figueroa reconoce lo importante que es la conexión con la audiencia. “Lo maravilloso de estar en este programa es aprender de mis compañeras, que son verdaderas maestras como Janet y Ethel”, expresó con humildad. La modelo peruana se siente agradecida por la oportunidad de aprender de ellas y resalta lo gratificante que es poder compartir su vida y sus experiencias con el público.

Con nuevos proyectos en mente y una exitosa carrera en la televisión, Milett Figueroa sigue demostrando que su talento y carisma la han llevado a ganarse el cariño de su audiencia. Si bien el futuro inmediato parece estar en Buenos Aires, la posibilidad de seguir siendo parte del mundo de la televisión peruana también está abierta.