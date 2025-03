Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez: empresas de transporte aéreo apoyan la decisión de aplazar su apertura

Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez de Lima | LAP

Las principales asociaciones de transporte aéreo internacional, la IATA, la ALTA y la AETAI, respaldaron este martes (18.03.2025) la decisión del Gobierno de Perú de aplazar por tercera vez la inauguración del nuevo aeropuerto internacional de Lima, originalmente programada para el 30 de marzo de 2025. No obstante, las asociaciones exigieron mayor coordinación y transparencia en el proceso de desarrollo de la infraestructura y su puesta en marcha.

En un comunicado conjunto, las organizaciones expresaron que, aunque comprenden la decisión del Gobierno, la nueva postergación, que no establece una fecha clara para la inauguración, genera incertidumbre y perjuicios para las aerolíneas, pasajeros, proveedores y la comunidad aeroportuaria en general. “Aunque esta nueva postergación del 30 de marzo de 2025 a una sin fecha clara genera incertidumbre y perjuicios, reconocemos que se trata de una decisión responsable por parte del Gobierno”, señalaron en el comunicado.

Las asociaciones subrayaron que las autoridades han corroborado la falta de condiciones adecuadas para una mudanza operativa segura y eficiente. “El Ejecutivo ha podido corroborar a través de distintas autoridades y especialistas que aún se mantiene la ausencia de condiciones idóneas para lograr una mudanza operacional segura y eficiente”, indicaron.

Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez.

Avances y necesidades de planificación

Aunque las organizaciones destacaron algunos avances en el desarrollo de la infraestructura y en el proceso de preparación a cargo de Lima Airport Partners (LAP), también señalaron que el no haber logrado la apertura en la fecha comprometida demuestra la necesidad de una planificación más adecuada.

Asimismo, hicieron un llamado a una mayor transparencia tanto con los actores del sector como con la opinión pública, sugiriendo que el proceso de construcción y puesta en funcionamiento debe estar marcado por una mayor claridad para todos los involucrados.

Problemas técnicos y pruebas adicionales

El comunicado también enfatizó la necesidad de realizar más pruebas, particularmente en un escenario de operación real, para garantizar que los niveles de servicio para los pasajeros y las condiciones de seguridad en las operaciones aéreas se mantengan dentro de los estándares requeridos. “Es crucial realizar más pruebas, hasta que se cumpla con garantizar que en un escenario de operación real se mantendrá un nivel adecuado de servicio para los pasajeros y las condiciones de seguridad que requieren las operaciones aéreas”, señalaron.

Además, las asociaciones señalaron que varios aspectos técnicos aún deben resolverse antes de que el aeropuerto pueda comenzar sus operaciones de manera exitosa. Entre los problemas destacados se encuentran fallas en sistemas clave para la operación, como los de manipulación de equipaje (BHS) y los de inspección del equipaje (HBS). También mencionaron que aún faltan pruebas con más volumen de pasajeros, equipajes y aeronaves y un periodo de familiarización y capacitación del personal respecto a los nuevos procedimientos.

Además de los problemas técnicos, las asociaciones indicaron que aún faltan licencias y autorizaciones esenciales, como las correspondientes al suministro de combustible, para completar el proceso de inauguración.

- crédito composición Infobae Perú / Andina

Reacciones del Gobierno y nuevas fechas inciertas

El ministro de Transportes y Comunicaciones de Perú, Raúl Pérez Reyes, confirmó este lunes que no será posible inaugurar el aeropuerto el 30 de marzo debido a que no se han completado las obras necesarias. “No vamos a asumir, de forma irresponsable, inaugurar una obra que pueda poner en riesgo a las personas”, declaró Pérez Reyes en una rueda de prensa.

Pérez Reyes también afirmó que no se comprometieron a una nueva fecha para la inauguración, ya que las estimaciones previas no fueron cumplidas en su totalidad por Lima Airport Partners, la empresa operadora encargada del proyecto. “No queremos poner una nueva fecha porque, cuando hicimos una estimación, esos compromisos no fueron cumplidos del todo”, agregó el ministro.