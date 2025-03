Joven ampayada afirma que Roberto Guizasola le escribía desde que era menor de edad: “En el colegio, pero nunca accedí”

Joven ampayada afirma que Roberto Guizasola le escribía desde que era menor de edad. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El 18 de marzo, Magaly Medina no dudó en manifestar su preocupación y condena por la denuncia que hizo Alexandra Díaz contra Roberto Guizasola, quien es acusado de presuntas amenazas, agresión física y la difusión de material íntimo sin consentimiento.

Durante su programa Magaly TV La Firme, la periodista explicó los detalles de la denuncia presentada por la joven de 21 años junto a su padre, quien asegura que Guizasola comenzó a contactarla desde que ella tenía 15 años, cuando él ya tenía 34.

Joven ampayada afirma que Roberto Guizasola le escribía desde que era menor de edad. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“Miedo no tengo, porque él varias veces en estos tres años, o sea, dos años ya así saliendo, un año conociéndonos. Él me escribía desde que yo estaba en el colegio, pero yo nunca accedí, ¿me entiendes’ Él simplemente escribía, escribía, escribía”, comentó Alexandra Díaz.

Magaly resaltó la gravedad de las acusaciones y enfatizó que el caso debería ser investigado a fondo por las autoridades, especialmente el Ministerio de la Mujer. “Es gravísimo, este hombre tiene una ONG donde trabaja con niños y adolescentes. ¿Este es un ejemplo para la niñez?”, expresó Medina, destacando la contradicción entre el trabajo de Guizasola y las graves acusaciones en su contra.

Joven ampayada afirma que Roberto Guizasola le escribía desde que era menor de edad. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La agredió

Según la denuncia de Alexandra Díaz, que está registrada en el sistema de la policía, Guizasola no solo la amenazó, sino que también la agredió físicamente. En uno de los incidentes, tras una discusión sobre un mensaje de Instagram, el exfutbolista la cacheteó, la retuvo contra su voluntad y la agredió físicamente, lo que culminó en una relación sexual no consentida. “Él la puso boca abajo, la sostuvo con su fuerza superior y no la dejó ir”, relató Medina sobre lo escrito en el parte policial.

Además, Alexandra denunció que Guizasola compartió videos y fotos íntimos de ella con otras personas, lo que la ha puesto en una situación de vulnerabilidad. La joven también reveló que el 11 de febrero de este año, Guizasola le exigió firmar un contrato de confidencialidad a cambio de no hacer públicos los videos y fotos íntimos que él había divulgado. “Le solicitó la foto de su DNI y luego la llevó a firmar el acuerdo de no divulgación”, añadió Magaly.

Joven ampayada afirma que Roberto Guizasola le escribía desde que era menor de edad. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La periodista hizo un llamado urgente a las autoridades para que investiguen el caso de manera exhaustiva, y que, como en cualquier otro caso de violencia de género, se tomen medidas inmediatas para proteger a las víctimas. “Este caso pone de manifiesto las vulnerabilidades de las mujeres, especialmente cuando se encuentran involucradas con figuras públicas que abusan de su poder”, expresó Medina, quien destacó que nadie está por encima de la ley, ni siquiera personas con una imagen pública intachable como Guizasola.

Magaly concluyó su intervención recordando que la denuncia presentada por Alexandra Díaz no es un caso aislado. “Este tipo de manipulaciones y amenazas están ocurriendo en silencio, y es hora de que la justicia actúe”, dijo la periodista.

Joven ampayada afirma que Roberto Guizasola le escribía desde que era menor de edad. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme