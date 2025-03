Roberto Guizasola es denunciado por amenazas, agresión física y difusión de clips íntimos: “Él solo tenía esos videos”

Roberto Guizasola denunciado por amenazas, agresión física y difusión de clips íntimos: “Él solo tenía esos videos”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El 17 de marzo, en su programa Magaly TV La Firme, la periodista Magaly Medina reveló sorprendentes detalles sobre la supuesta relación entre Roberto Guizasola y la joven Alexandra Díaz, conocida en redes sociales como “la gordibuena”.

En una conversación exclusiva con la joven y su padre, su equipo expuso una serie de hechos alarmantes que involucran amenazas, difusión de videos íntimos, manipulación y un contrato de confidencialidad que Guizasola habría obligado a firmar a Alexandra para supuestamente mantener en secreto su relación extramarital.

Medina explicó que, tras la difusión de imágenes de Guizasola con Alexandra, el equipo de investigación contactó a la joven, quien detalló cómo fue presionada por el deportista para firmar un contrato que le prohibiría hablar de su relación.

“Lo firmé bajo presión, después de que se filtraron unas conversaciones en redes sociales”, expresó Alexandra, quien agregó que el contrato fue firmado el 12 de febrero, cuando ya había comenzado a recibir amenazas por parte de Guizasola.

Lo más inquietante de esta historia es que, según Alexandra, Guizasola había mantenido contacto con ella desde que ella tenía 15 años, aunque la joven aclaró que no fue hasta 2022 que lo conoció personalmente. En una serie de grabaciones, Alexandra relató cómo Guizasola, quien estaba casado, le insistió durante años, hasta que finalmente accedió a tener una relación en 2023. “Me insistió e insistió, hasta que finalmente cedí”, confesó.

El escándalo se profundizó cuando la joven de 21 años reveló que el amigo de Jefferson Farfán le había amenazado varias veces, incluso diciéndole que, si no obedecía, publicaría material comprometedor. La joven también relató que después de un fin de semana en el que ella salió de fiesta, Guizasola comenzó a enviarle amenazas a su madre. “Me dijo que si no me dejaba de comportar como un juego, iba a hacerlo público”, explicó Alexandra, quien aseguró que no tiene miedo de enfrentarse a él.

Alexandra Díaz responde a la prensa

En otras imágenes, Alexandra Díaz se mostró indignada de las supuestas amenazas y tras ir a denunciar mencionó para las cámaras de Magaly TV La Firme un mensaje contundente para el expelotero. “Yo no tengo miedo, simplemente quiero que deje de amenazarme a mí y a mi familia”, dijo con firmeza.

Vale recalcar que, en el informe de Magaly TV, la joven añadió que Guizasola no era la única persona en su vida a la que le enviaba mensajes, lo que dejó entrever una posible doble vida. Alexandra también explicó que durante todo el tiempo que estuvo en contacto con Roberto, él le aseguró que estaba separado de su esposa. Sin embargo, cuando la joven descubrió que la esposa de Guizasola aún estaba en su vida.

Difusión de videos íntimos

Magaly Medina, quien tuvo acceso a la denuncia, compartió detalles alarmantes sobre el caso de Alexandra Díaz, la joven de 21 años que fue expuesta públicamente por mantener una relación extramarital con Roberto Guizasola.

La periodista reveló que, tras la difusión de las imágenes en Huacho, Alexandra y su familia han sido objeto de amenazas. La joven ha denunciado que su vida y la de su familia están siendo amenazadas, y que incluso han comenzado a recibir fotos y videos íntimos que ella solo compartió con Guizasola.

“Le están enviando fotos y han puesto, dice ella, circular videos íntimos de Alexandra Díaz”, expresó Medina, destacando la gravedad de la situación.

La joven, profundamente afectada por los hechos, acudió a la comisaría de su distrito para presentar una denuncia formal junto a su padre. Según Medina, la denuncia incluye varias acusaciones graves, entre ellas, el acoso y las amenazas que Alexandra ha recibido.

“Alexandra denuncia, y lo vamos a mostrar, que su madre está recibiendo de diferentes teléfonos los videos íntimos que ella solo compartió con Roberto Guizasola”, agregó Medina.

