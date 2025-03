RLA se pronuncia sobre atentado a Armonía 10 y gestión de Santiváñez: “No le dan plata”

Rafael López Aliaga sobre la tragedia de Armonía 10. Video: Canal N

Durante la inauguración del parque cívico Los Héroes de la Guerra del Pacífico en San Martín de Porres, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se refirió al asesinato de Paul Flores García, conocido como ‘El Russo’, cantante de la orquesta Armonía 10, quien fue baleado por sicarios en San Juan de Lurigancho. En su discurso, el burgomaestre pidió un “aplauso hasta el cielo” para Flores, lamentando su muerte en pleno ejercicio de su profesión. “Un hombre que ha estado chambeando, ha estado trabajando, y en plena chamba estos terrucos de porquería le meten bala”, expresó.

El alcalde también respaldó la gestión del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien enfrenta una moción de censura en el Congreso tras la creciente inseguridad en el país, en especial tras el asesinato de Flores. López Aliaga aseguró haber hablado con Santiváñez la mañana del ataque: “Yo en la mañana he hablado con el ministro, y le he dicho, ministro, pésima gestión, pues. Pero me dice - el tema no es si renuncia o no, el tema es que no le dan plata”, comentó el alcalde, sugiriendo que el problema no es la ineptitud de Santiváñez, sino la falta de financiamiento.

Finalmente, el burgomaestre fue tajante en defender el uso de métodos poco éticos para enfrentar la delincuencia, proponiendo incluso el “chuponeo” de líneas telefónicas de los extorsionadores, algo que generó controversia por su falta de base constitucional: “¿Cómo se derrota el terrorismo? Con inteligencia. Con chuponeo de las líneas de extorsión. Con eso se llega a las guaridas de estos delincuentes. ¿Y los que dicen “La orden judicial”? Váyanse al carajo, francamente. Estan matando gente y estos - No, el procedimiento, el proceso, el expediente técnico. Váyanse al carajo de una buena vez”.

Comunicado de Renovación Popular pide la renuncia de Santiváñez

Comunicado de agrupación liderada por Rafael López Aliaga. | Renovación Popular

Mientras cada vez más voces políticas piden la renuncia del ministro tras el asesinato de Paul Flores y la crisis de seguridad en el país, el alcalde de Lima se mantiene firme en su respaldo vocal, incluso cuando su propio partido, Renovación Popular, se sumó al pedido de vacancia en un comunicado que fue retuiteado por el propio López Aliaga.

El respaldo de López Aliaga a Santiváñez no es nuevo. El alcalde de Lima ha mantenido una postura de defensa hacia el Ministro del Interior, pese a los múltiples cuestionamientos a su gestión y a su alto nivel de desaprobación (87% de peruanos piden su salida del Mininter a poco de cumplir 10 meses en el cargo). En declaraciones a RPP Noticias, López Aliaga insistió en que la gestión de Santiváñez le ha “funcionado” debido a los recursos entregados a la Policía Nacional del Perú (PNP). Para el alcalde, las acciones del ministro han contribuido a la reducción de ciertos delitos, aunque la violencia sigue aumentando en otras áreas, como el sicariato y la extorsión.

“Es un señor que, por lo menos a mí, me está funcionando porque tengo más o menos 4 mil motos ya entregadas antes del 15 de diciembre; entonces yo tengo que ver como alcalde de Lima la seguridad que me toca y el señor me da 4 mil policías egresados en Lima. Entonces, un señor que coordina conmigo la inteligencia municipal”, expresó.

Alcalde de Lima responsabilizó a ciudadanos extranjeros cuando Armonía 10 fue extorsionado por peruanos

El alcalde de Lima también se pronunció en sus redes sociales sobre el atentado contra Armonía 10. Crédito: Facebook / Rafael López Aliaga

En un reciente comunicado de Facebook, Rafael López Aliaga interpeló a la presidenta Dina Boluarte y le pidió que “deje las banalidades y tome liderazgo ya” por la creciente inseguridad en el país. En su mensaje, exigió la “expulsión inmediata de delincuentes extranjeros” y el “cierre y control de fronteras” como medidas necesarias para combatir la criminalidad. Sin embargo, lo que pasó por alto en su declaración es que el atentado que acabó con la vida del cantante Paul Flores, de la orquesta Armonía 10, no sería perpetrado por delincuentes extranjeros, sino por peruanos.

El asesinato de este 16 de marzo se suma a una serie de incidentes que ya habían afectado a la agrupación. En diciembre de 2024, Armonía 10 también había sido víctima de un ataque a balazos en el Callao, lo que obligó a la banda a hacer un llamado urgente al gobierno de Dina Boluarte para que tomara acciones concretas frente a la violencia que enfrentaban. Agustín Távara, el manager de la orquesta, había señalado en su momento que ya estaban recibiendo amenazas extorsivas, exigiendo millonarias sumas de dinero, y alertó sobre las graves consecuencias de la falta de respuesta de las autoridades.

El principal sospechoso detrás de la extorsión y el ataque a la orquesta Armonía 10 es Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, un conocido extorsionador con vínculos con organizaciones criminales peruanas. En diciembre de 2024, tras el ataque en el Callao, la PNP ya había identificado a Moreno como uno de los responsables de las amenazas contra la banda, quien previamente había enviado mensajes intimidatorios, como uno que advertía: “La otra será una granada y los hago volar a todos”. A pesar de la situación que vivían, y las amenazas que ya se cernían sobre ellos, López Aliaga optó por centrarse en un discurso que desviaba la atención de la verdadera raíz del problema.