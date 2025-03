Renuncia de Juan José Santiváñez y cambio del comandante de la PNP: las medidas que Renovación Popular exige, pese a cercanía con autoridades

Renovación Popular busca la censura de Juan José Santiváñez y Víctor Zanabria.| Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón) / MML

El asesinato del reconocido vocalista de Armonía 10, Paul Flores, y del teniente alcalde de Chao, Eulalio Valverde Bargas, generó una fuerte reacción contra la gestión de Juan José Santiváñez al frente del Ministerio del Interior. A través de un comunicado, Renovación Popular exigió la renuncia de uno de los ministros más cercanos a la presidenta Dina Boluarte, así como el reemplazo del comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria.

Según el comunicado, estas acciones, sumadas a la declaratoria del estado de excepción para que las Fuerzas Armadas se hagan cardo de la seguridad, la reorganización inmediata de los sistemas de justicia, el retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la inversión inmediata en equipos de inteligencia serían un primer paso para enfrentar la crisis de seguridad que afecta a la ciudadanía.

Comunicado de agrupación liderada por Rafael López Aliaga. | Renovación Popular

Pese a la contundente respuesta, la sorpresa recae en la demora en exigir medidas ante la cercanía a las autoridades que hoy buscan reemplazar. Rafael López Aliaga no solo se ha mostrado en distintas actividades junto al titular del Mininter, sino que lo ha defendido en distintos medios de comunicación, argumentando que, aunque existe un aumento de sicariato y extorsión, interactúan bien.

En declaraciones a RPP Noticias, luego de asegurar que no lo defiende, indicó que le funciona. “Es un señor que, por lo menos a mí, me está funcionando porque tengo más o menos 4 mil motos ya entregadas antes del 15 de diciembre; entonces yo tengo que ver como alcalde de Lima la seguridad que me toca y el señor me da 4 mil policías egresados en Lima. Entonces, un señor que coordina conmigo la inteligencia municipal”, expresó.

“Yo he logrado interactuar bien con el señor Juan José Santiváñez. Yo tengo reportes de como ha bajado el raqueteo y cómo ha aumentado más bien el sicariato y extorsión. Más bien, lo que es la inteligencia metropolitana, con el general Baella a la cabeza, lleva un mes trabajando. Armar un call center tampoco es fácil, se tiene que entrenar a estas personas. […] La inteligencia no es de un día al otro”, acotó.

Alcalde calificó de forma positiva la labor del titular del Mininter. | RPP

Pocos días después de sus expresiones, el comandante general PNP Víctor Zanabria, a quien hoy busca reemplazar, le otorgó la orden al mérito de la Policía por la causal servicios excepcionales en el grado de gran cruz y la condecoración de la medalla honorífica Alférez Mariano Santos Mateos, en un evento al interior del Ministerio del Interior.

Censura a Juan José Santiváñez

Aunque en el comunicado conjunto no se menciona su censura, el congresista Diego Bazán, de Renovación Popular, promueve una moción a favor de la salida del ministro del Interior Juan José Santiváñez.

De acuerdo a información dada por el mismo legislador a través de sus redes sociales, su iniciativa cuenta con el apoyo de su bancada: Alejandro Muñante, Norma Yarrow, María Jauregui, Jéssica Córdova, Jorge Zeballo, Patricia Chirinos, Miguel Ciccia, Noelia Herrera, Esdras Medina y Cheryl Trigozo; así como el de Diana Gonzales, Adriana Tudela y Edward Málaga de Avanza País; Sigrid Bazán, Ruth Luque y Susel Paredes de Bloque Democrático Popular; Heidy Juárez e Isabel Cortez de Podemos; Héctor Acuña de Honor y Democracia, Elías Varas de Juntos por el Perú, Pasión Dávila de Bancada Socialista y los no agrupados Flor Pablo y Carlos Anderson.

Respaldo de censura promovida por Renovación Popular. | Diego Bazán

De conseguir el respaldo necesario (33 votos), una vez ingresada a Mesa de Partes del Poder Legislativo, el presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, deberá dar cuenta en el Pleno del Congreso de su ingreso y programar su debate y votación. De obtener los 66 votos para ser aprobada, Juan José Santiváñez deberá presentar su renuncia, la cual tendrá que ser aceptada por la presidenta Dina Boluarte en un plazo máximo de 72 horas.