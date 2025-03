“Amor, no respondes”: chats, selfis, certificado de diamantes y datos de una casa en EE.UU. hallados en celular de Dina Boluarte por Fiscalía

Fuente: Cuarto Poder

El Ministerio Público ha obtenido información crucial del teléfono que utilizó hasta hace poco la presidenta Dina Boluarte, investigada por presunto de abandono de cargo y omisión de actos funcionales al haber ocultado al Consejo de Ministros y al Congreso una cirugía a la que se sometió en 2023.

Según un informe difundido este domingo por Cuarto Poder, entre los hallazgos se encuentran mensajes de texto, selfis, un certificado gemológico y detalles sobre una propiedad en Estados Unidos, elementos que podrían tener implicaciones legales y políticas.

Las imágenes en el teléfono muestran el postoperatorio de una rinoplastia, el interior de un avión en el que viajaba, y escenas personales como su hermano Nicanor Boluarte acariciando un gato negro, un altar religioso en Chalhuanca, su tierra natal, así como detalles cotidianos como una mesa de desayuno y un perro paseando por su casa.

El dispositivo, un iPhone, también contiene una fotografía de un certificado gemológico correspondiente a dos pequeños diamantes con un peso total de 0.06 quilates. Según el dominical, la tienda emisora se encuentra cerca de Palacio de Gobierno.

Otro hallazgo significativo es un correo electrónico enviado el 11 de junio de 2024, a las 2:05 p.m., que ha desviado la investigación hacia Estados Unidos. El mensaje proviene de una agencia inmobiliaria de ese país y está dirigido al ciudadano Kurt Deutchle. El correo menciona un pago de garantía de 2,000 dólares relacionado con una propiedad ubicada en “2254 Beechcreek Avenue, Cincinnati, Ohio”.

Un mes después, en julio de 2024, la propiedad fue transferida a Deutchle por 439,000 dólares. La vivienda cuenta con cuatro dormitorios, cuatro baños, sala, cocina, comedor y cochera, como muestran las imágenes disponibles para su venta. Cuarto Poder intentó contactarlo mediante correo y llamadas telefónicas, pero no obtuvo respuesta.

El teléfono también registra conversaciones de WhatsApp entre la presidenta y un interlocutor identificado como “JOS”. Según el reportaje, la Fiscalía investiga si este contacto podría haber obtenido beneficios indebidos por su cercanía con Boluarte, lo cual constituiría un delito.

En una de las conversaciones, la gobernante escribió: “Amor, llamé y no respondes. Hasta mañana, descansa, te amo”. La respuesta llegó más tarde: “Amor, buenos días. Esperé (...) y ya me quedé dormido”. Los mensajes continúan con intentos fallidos de comunicación por la mañana: “Amor, hola, buen día. Te estoy llamando. ¿Te has vuelto a dormir? Tu celular está apagado", “Hola amor, prende y apaga tu celular para reiniciar. Aparece como apagado”.

Hasta el momento, Palacio de Gobierno no ha emitido un comunicado oficial a raíz de este reportaje. Sin embargo, días atrás, la Presidencia señaló que algunas imágenes presentadas han sido “generadas con inteligencia artificial”. Por su parte, el ministro de Educación, Morgan Quero, negó que Boluarte se haya sometido a cirugías estéticas y afirmó que las fotos “están totalmente photoshopeadas”.

Reporte de intervenciones

A pesar de estas negaciones, un informe de la Clínica Cabani, donde la presidenta fue intervenida, confirma que Boluarte se sometió a los siguientes procedimientos estéticos: rinoplastia con septumplastia funcional, blefaroplastia inferior transconjuntival bilateral, injertos grasos en el rostro y colocación de hilos de sustentación facial.

Un quinto procedimiento, la infusión de vitamina y toxina botulínica, no se llevó a cabo. El informe, parte del libro quirúrgico obligatorio de la clínica, fue entregado al Ministerio Público tras una solicitud judicial. Detalla que la operación comenzó a las 21:15 y concluyó a las 23:40, con la presidenta sedada durante 2 horas y 25 minutos, y no 40 minutos, como se informó inicialmente.

Boluarte permaneció internada por dos noches y una mañana en la clínica para su recuperación. En su primer mensaje como jefa de Estado, el 28 de julio de 2023, mostró un rostro visiblemente rejuvenecido, pero nunca mencionó la intervención. Su entorno más cercano desconocía la existencia del documento, que ahora forma una pieza clave en la investigación.