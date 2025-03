Morgan Quero defiende a Juan José Santiváñez y Dina Boluarte, en medio de asesinatos: “Su estrategia ha dado resultados”

Morgan Quero defendió a la mandataria y al cuestionado ministro del Interior. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón) / Flickr

Juan José Santiváñez mantiene el respaldo del Gobierno de Dina Boluarte, así lo especificó el titular del Ministerio de Educación, Morgan Quero, pese a los pedidos de renuncia inmediata y moción de censura en su contra. En entrevista con Punto Final, el responsable del Minedu no solo defendió las estrategias adoptadas desde el Interior, en medio del asesinato de uno de los vocalistas de Armonía 10 y del teniente al alcalde de la Municipalidad Distrital de Chao, en La Libertad, sino que insistió en un presunto acoso político.

En diálogo con Punto Final, el integrante del gabinete ministerial mencionó que, aunque son respetuosos de la dinámica del Parlamento y se “ha tomado nota de lo que dicen algunas bancadas”, se han reunido enfocados en la convocatoria de un consejo extraordinario en materia de inseguridad, pero no se ha planteado la renuncia del responsable político de la criminalidad.

“Yo creo que el señor ministro del interior ha desarrollado estrategias que han dado resultados. No se trata solo de cambiar a una persona, sino de buscar alternativas para comprometernos de manera conjunta. La inseguridad ciudadana es una realidad frente a la cual tenemos que buscar alternativas”, mencionó.

Juan José Santiváñez debería dejar el Ministerio del Interior, según 86% de peruanos. (Foto: Ministerio del Interior)

Respecto a los nuevos personas que complicarían la situación legal de la jefa de Estado, insistió en que existen golpes por parte de medios de comunicación y negó, no solo que se haya sometido a una cirugía estética, sino que haya abandonado el cargo para ello, razón por la cual es investigada por la Fiscalía de la Nación.

“Hay golpes todos los días en contra de la dignidad de la presidenta. […] La presidenta no miente. Hay muchos que no aceptan la representación que viene de una familia, de una niña, que es la menor de 12 hermanos del sur andino que habla quechua y que no es frívola, es una mujer comprometida con el gobierno del Perú y los peruanos. […] No hay victimización, hay dignidad que es constitucional. Tiene todo el liderazgo y se lo ganó asumiendo la responsabilidad política de liderar el Perú en una coyuntura crítica”, expresó.

En ese sentido, consideró que las encuestas que posicionan a la presidenta y al ministro del Interior con altas cifras de rechazo “están basadas en medios que socavan la institucionalidad”. “Hay que ver la interpretación que hace la propia directora de Datum en relación con cómo interpreta de manera negativa y tendenciosa y por eso yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo y es tan importante el pacto por la educación”, sentenció.

Supuestos selfies de la presidenta Dina Boluarte luego de cirugía. | Latina Noticias

Según indicó el dominical, los selfies difundidos -que Presidencia asegura que son hechos con inteligencia artificial- corresponden al 8 de agosto del 2023, al retornar de su viaje a Brasil a donde viajó para participar de la IV Reunión de Presidentes de los Estados partes en el Tratado de Cooperación Amazónica, y serían remitidos formalmente al Ministerio Público a fin de su corroboración e inclusión en la carpeta.

¿Cuáles son las medidas adoptadas por el Ejecutivo?

Tal como anunció Quero, luego de su entrevista, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, comunicó a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter) las medidas adoptadas desde Palacio de Gobierno ante los asesinatos reportados el fin de semana:

Estado de emergencia en toda la provincia de Lima y la provincia Constitucional del Callao, con el despliegue de tropas de nuestras Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional.

Reunión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC).

Reforma integral del sistema penitenciario.

Cabe mencionar que se debe esperar a la publicación en El Peruano del decreto, a fin de conocer mayores detalles como si habrá toque de queda durante la ejecución del estado de excepción.