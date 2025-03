Daniel Sacro revela cómo conoció y se enamoró de Mónica Sánchez: “Yo no sabía quién era”

Daniel Sacro revela cómo nació su relación con Mónica Sánchez. (Foto: Captura de IG)

El cantautor argentino Daniel Sacro ha conquistado al público peruano no solo por su talento musical, sino también por su romántica historia de amor con la reconocida actriz Mónica Sánchez. En una reciente confesión, el artista relató cómo un pequeño post-it, en homenaje al legendario compositor Ennio Morricone, fue el inicio de su relación con la exintegrante de ‘Al Fondo Hay Sitio’.

Todo ocurrió durante la pandemia, cuando el mundo atravesaba un momento de incertidumbre y confinamiento. En julio de 2020, el fallecimiento del icónico Morricone inspiró a Sacro a rendirle tributo con uno de los post-it que solía hacer diariamente como una forma de mantener la creatividad y la cordura en tiempos difíciles.

“Siempre hacía un post-it con una frase y un dibujito”, comentó el músico. En aquella ocasión, su ilustración incluía el rostro del compositor y la frase: ‘Daba ganas de pedirle a los actores que no hablaran’”, añadió el argentino.

Mónica Sánchez revela cómo conoció a su pareja, Daniel Sacro, hace tres años: “Me mandó un audio”.

El destino quiso que aquella publicación fuera compartida por la dramaturga Nishme Súmar en sus redes sociales, lo que permitió que Mónica Sánchez la viera y le diera ‘Me gusta‘. A partir de ese gesto, la actriz empezó a seguir a Daniel Sacro, sin imaginar que aquel simple click marcaría el inicio de una historia de amor.

“Yo no sabía quién era, pero me llamó la atención. Me fijé y dije: ‘Es actriz, es bonita, vamos a saber un poco más de esta mujer’”, recordó Sacro. Lo que siguió fue un intercambio de mensajes que, debido a las restricciones de la pandemia, se convirtió en una relación epistolar durante varios meses. Con el tiempo, el vínculo entre ambos se fue fortaleciendo y, tras conocerse en persona, construyeron una amistad que poco a poco evolucionó en un romance sólido.

Después de cuatro años juntos, Daniel Sacro y Mónica Sánchez siguen manteniendo una relación estable y llena de complicidad. Su historia es una prueba de que el amor puede surgir de las maneras más inesperadas, incluso a través de un simple post-it que, sin proponérselo, unió los caminos de dos almas afines.

Mónica Sánchez habló por primera vez de su pareja, Daniel Sacro. IG

Mónica Sánchez protagonizó videoclip de Daniel Sacro

Mónica Sánchez y Daniel Sacro compartieron su experiencia trabajando juntos en el videoclip ‘Querida Parca’, tema lanzado hace unos meses por el cantautor argentino. Durante una entrevista para RPP, la actriz destacó que, aunque ser pareja no garantiza un éxito laboral, ambos lograron conectar en el proceso creativo. “Me encanta la música y a él también. Pensamos muy parecido. Este videoclip nos acerca en una manera de ver la vida, entender el mundo”, comentó la exintegrante de ‘Al Fondo Hay Sitio’.

Por su parte, Daniel Sacro resaltó que la complicidad que tienen en su relación permitió que el rodaje fluyera con naturalidad. “Nos conocemos bien. Sabíamos que iba a funcionar porque pensamos parecido. No había ningún problema en la honestidad intelectual”, expresó el músico, quien además se mostró satisfecho con el resultado final del videoclip.

Mónica Sánchez, quien interpreta a ‘La Parca’ en la producción audiovisual, confesó que asumir este personaje fue un reto personal y artístico. Según explicó, la versión de la Parca presentada en el video tiene un enfoque diferente, mostrándose más luminosa y sorpresiva. “Es alguien que llega a sorprender e intimidar, pero también se sorprende de aquel que viene a visitar”, detalló la actriz, destacando que la experiencia junto a su pareja fue enriquecedora y desafiante.