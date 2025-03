Pamela López revela que Christian Cueva metía a Franco en las concentraciones: “La llevó a Rusia, España, Brasil”

Pamela López revela que Christian Cueva metía a Pamela Franco en las concentraciones. Infobae Perú / Captura Panamericana TV.

El regreso de El Valor de la Verdad este 9 de marzo trajo consigo una nueva serie de revelaciones sobre la relación entre Christian Cueva y Pamela López. Durante su participación en el programa, la empresaria confesó que el futbolista ingresaba a escondidas a Pamela Franco en los hoteles de concentración, una práctica que está prohibida para los jugadores durante la pretemporada.

La impactante declaración surgió cuando Beto Ortiz le preguntó directamente: “¿Christian Cueva metía a Pamela Franco en las concentraciones?”. La respuesta de Pamela fue un contundente “Sí”, y el polígrafo confirmó que decía la verdad.

Pamela López revela que Christian Cueva metía a Pamela Franco en las concentraciones. Infobae Perú / Captura Panamericana TV.

La confesión de Cueva: su relación con Pamela Franco durante las concentraciones

Según López, fue el propio Cueva quien le confesó que había llevado a Pamela Franco a sus concentraciones cuando jugaba en el Santos FC de Brasil. El futbolista la habría hecho viajar con él a Rusia y España, hospedándola en los mismos hoteles donde el equipo se preparaba para la temporada.

“Él mismo me lo contó. Me dijo que durante la pretemporada con el Santos la metía en el hotel donde concentraba, aunque sabía que estaba prohibido”, reveló Pamela en el programa.

Además, aseguró que no era la primera vez que Cueva hacía esto, ya que en el pasado también la había llevado a ella de manera clandestina. Sin embargo, en el caso de Pamela Franco, todo debía manejarse con mayor discreción, porque en ese momento era su amante y no su pareja oficial.

“La señora Franco en teoría no tenía privilegios porque era la amante, entonces todo era oculto. Pero él lo hacía igual”, afirmó.

Pamela López revela que Christian Cueva metía a Pamela Franco en las concentraciones. Infobae Perú / Captura Panamericana TV.

Las lágrimas de Cueva en Suiza: una confesión de rodillas

Pamela López explicó que, tras descubrir la infidelidad, decidió alejarse de Cueva y se mudó temporalmente a Suiza, donde fue acogida por amigos. Sin embargo, el futbolista la siguió hasta Europa para intentar recuperarla.

“Llegó de sorpresa, llorando, suplicando, con una joya en la mano. Me pedía perdón de mil maneras, arrodillado, con mocos y babas. Yo lo tenía bloqueado, pero se contactó con mis amigos para saber dónde estaba”, relató.

Según López, la única condición que puso para perdonarlo fue que le contara toda la verdad, con nombres, fechas y lugares.

“Yo le dije: ‘Te perdono si me cuentas toda la verdad, absolutamente todo’. Y así comenzó a confesarme, uno por uno, todos sus engaños. Me dio detalles de todo lo que pasó con Pamela Franco”, aseguró.

Pamela López revela que Christian Cueva metía a Pamela Franco en las concentraciones. Infobae Perú / Captura Panamericana TV.

Un perdón que se convirtió en rabia

Lejos de encontrar alivio en la confesión, Pamela López sintió aún más dolor al enterarse de lo que realmente sucedió en esos años. “Todo lo que me contó me llenó de más rabia, de ira, de resentimiento. Me dolía saber que, mientras yo pasaba momentos difíciles, él estaba con ella. Recordaba el primer año de mi hijo y él con ella, mi hija en UCI debatiéndose entre la vida y la muerte y él con ella. Eso no me lo saco de la cabeza”, dijo entre lágrimas.

Además, mencionó que Cueva llegó a plantearse dejar el fútbol en medio de la crisis, usando esto como otra forma de manipulación. “Me decía que quería dejar el fútbol, que no podía más. Yo no quería que lo hiciera porque, en verdad, él es talentoso. Entonces me decía ‘hay que orar, hay que conectar con el pastor’, pero todo era parte del juego”, agregó.

Pamela López revela que Christian Cueva metía a Pamela Franco en las concentraciones. Infobae Perú / Captura Panamericana TV.

Una verdad necesaria

Para Pamela, la confesión de Cueva fue un punto de quiebre. Aunque en un inicio lo condicionó a contarle toda la verdad como parte de un intento de reconciliación, terminó sintiendo aún más decepción.

“Todo lo que me contó, en vez de ayudarme a sanar, me llenó de más rabia. Pero era necesario, porque al final fue lo que me hizo abrir los ojos y tomar decisiones radicales”, concluyó.

El audio de Christian Cueva donde desprecia y bota de su casa a la hija de Pamela López | El Valor de la Verdad / Panamericana TV