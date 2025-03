El audio de Christian Cueva despreciando a la hija mayor de Pamela López y la botó de su casa: “Tú no eres nadie”

El audio de Christian Cueva donde desprecia y bota de su casa a la hija de Pamela López | El Valor de la Verdad / Panamericana TV

El regreso de El Valor de la Verdad este 9 de marzo trajo consigo nuevas revelaciones sobre el fin de la relación entre Christian Cueva y Pamela López. Durante su participación en el programa, la trujillana expuso un audio en el que el futbolista ninguneaba a su hija mayor, a quien conoció desde los ocho años.

En la grabación, ‘Aladino’ le dejó claro a la joven que no era nada para él y que sus hijos solo eran tres. La frase causó conmoción en el set, dejando en evidencia la distancia que se generó en la familia a raíz de su relación con Pamela Franco.

El audio que lo cambia todo

Pamela López decidió compartir la grabación como prueba del desprecio con el que Cueva se refirió a su hija mayor en una discusión. En el audio se escucha al futbolista decir: “Tú no eres nada. Mis hijos son tres, por favor”.

Este momento ocurrió cuando la joven, en defensa de su madre, decidió enfrentar al futbolista y cuestionarlo por su comportamiento. Sin embargo, la respuesta que recibió fue fría y dolorosa. Al recordar lo sucedido, la hija de Pamela admitió que aún sigue procesando ese episodio.

“Sigo en shock. No me gusta juzgar a las personas, pero el Christian que yo veo hoy en día no es el mismo que conocí. Cuando escuché esas palabras, rompí en llanto, no lo podía creer”, expresó Fabiana López en el programa.

Una relación rota

La relación entre Christian Cueva y la hija mayor de Pamela López fue cercana durante varios años. Según relató la trujillana, su primogénita siempre se preocupó por el futbolista, lo ayudaba en diversos aspectos y, en muchos momentos, se convirtió en un apoyo importante para él.

“Ella era la que más se preocupaba por él. Cuando él la conoció, ella tenía solo 8 años. Nunca se comportó como un padre, pero sí tenía una relación cercana con ella”, explicó Pamela.

Sin embargo, con el tiempo, la situación cambió. La joven notó la manipulación que Cueva ejercía sobre su madre y decidió alejarse. Esto generó un distanciamiento no solo con el futbolista, sino también con Pamela, quien en ese momento aún intentaba salvar su matrimonio.

El dolor de Pamela López al escuchar el audio

El impacto de las palabras de Cueva en la grabación fue profundo, no solo para su hijastra, sino también para Pamela López. Cuando Beto Ortiz le preguntó qué sintió al escucharlo, su respuesta fue clara: “Mucho dolor. Creo que eso fue la gota que rebalsó el vaso, lo que hizo que me pusiera más fuerte y tomara decisiones más radicales”, confesó.

López explicó que, tras escuchar la grabación, decidió cortar toda comunicación con Cueva. “Nunca pude reclamarle porque ya no hablábamos, pero sentí un dolor inmenso. Fue todo lo contrario a lo que siempre prometió. Decía que era su hija, que era su orgullo, y al final dijo que no era nada”, lamentó.

Pamela López contó que casi pierde a su hija mayor por perdonar a Christian Cueva | El Valor de la Verdad / Panamericana TV

Un nuevo golpe para la imagen de Christian Cueva

Las revelaciones en El Valor de la Verdad han generado una gran controversia en torno a la figura de Christian Cueva. La filtración del audio y las declaraciones de Pamela López han dejado en evidencia una faceta del futbolista que pocos conocían.

Hasta el momento, Cueva no ha respondido públicamente a las acusaciones. Sin embargo, las palabras que quedaron registradas en el audio parecen haber marcado un antes y un después en la relación con su expareja y su familia.

Por su parte, Pamela López ha reiterado que hoy se siente más fuerte y decidida a seguir adelante, aunque con el dolor de haber perdido momentos valiosos con su hija debido a su relación con el futbolista.

“Me arrepiento de muchas cosas, pero lo que más me duele es haber permitido que mi hija pasara por esto. Hoy entiendo que debía haber tomado decisiones antes”, finalizó.

