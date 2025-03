Bomberos no se van: Seguirán combatiendo incendio en Centro de Lima que cumple una semana este lunes 10 de marzo

Bomberos no dejarán abandonado el incendio en Centro de Lima. (Foto: Paula Elizalde)

A las 5 de la tarde de este lunes 10 de marzo, el voraz incendio en el Centro de Lima cumple una semana desde que inició en el último piso de un almacén clandestino en el jirón Cangallo, en la zona de Barrios Altos.

Desde entonces, miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) han intentado apagar el fuego pese a problemas estructurales, nulo acceso a la zona de la emergencia y la poca presión de agua.

Hasta el momento, lograron contener las llamas para evitar que se expanda a otros predios, sin embargo, cinco edificios colapsaron, cayendo sobre varias viviendas situadas en quintas y solares.

En medio de esta acciones por sofocar el siniestro en su totalidad, el comandante territorial de los Bomberos de Lima y Callao, brigadier Alfonso Panizo, advirtió que los ‘hombres de rojo’ se retirarán a las 6 p.m. de hoy, independientemente de si el incendio es extinguido o no.

“Nosotros nos vamos mañana a las 6 de la tarde. Hemos ampliado el período más, terminábamos mañana a las 6 a.m., pero hemos ampliado hasta las 6 p.m., es decir, una semana completa. Si la gente que tiene que hacer su trabajo no lo hace, nosotros no podemos hacer más”, afirmó Panizo a Canal N el pasado domingo 9.

“¿Qué más vamos a hacer? Quedarnos una semana más esperando que alguien licite una demolición, esperando que alguien administrativamente vea cómo resuelve el tema. ¿Esa es la respuesta de desastre que tiene el país? Puro espectáculo, puro show”, expresó Panizo.

Bomberos llevan una semana tratando de apagar el fuego en Barrios Altos. Foto: Paula Elizalde

Cambio de planes: Bomberos no se van

Luego de estas declaraciones, y la molestia que se generó en los vecinos de la zona ya que el fuego aún arde en tres focos de Barrios Altos por la cantidad de material inflamable que se guardaba en los almacenes clandestinos, el comandante general de los Bomberos, Juan Morales, salió a poner paños fríos a la situación y explicar cuál será el siguiente paso.

De acuerdo a sus palabras, el liderazgo de las operaciones pasará a manos de otra institución, permitiendo que los bomberos se concentren en combatir el incendio y mitigar el riesgo de colapso de las estructuras afectadas.

De esta manera, equipos especializados llegarán para encargarse de la demolición y remoción de escombros, para que así, el personal bomberil, que estará a la expectativa, pueda extinguir las llamas a las que no llegan.

“El cuerpo de Bomberos ya culminó la parte que le corresponde. No podemos seguir haciendo el eche de agua sobre algo que no tiene resultado. En ese escenario, estamos diciendo que los bomberos van a cerrar operaciones, pero eso no quiere decir que se van, sino que corresponde a otras instituciones hacer el trabajo de demolición y remoción”, declaró a los medios de comunicación desde su base de operaciones en el jirón Junín.

“Vamos a transferir a la entidad que le corresponda que haga el trabajo de demolición, pero no significa que los bomberos van a decir: ‘Bueno, a las 6 de la tarde me voy y no quiero saber nada’. […] Solo es un cambio de transferencia. Los bomberos se van a retirar el día que no haya un foco de incendios”, acotó.

Más de 50 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú se desplazan al lugar para controlar el devastador incendio | Infobae Perú / Paula Elizalde

¿Estado de emergencia en Barrios Altos?

El titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Durich Francisco Whittembury, informó que se evalúa declarar en estado de emergencia en Barrios Altos para tener un mayor presupuesto y poder optimizar las labores en las zonas afectadas por el incendio.

“El día de hoy inicien los procedimientos para la declaratoria de estado de emergencia. Esto nos va a permitir disponer de los recursos presupuestales necesarios para poder trabajar aquí sin ningún problema”, expresó el ministro.