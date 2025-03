Rafael López Aliaga pide paciencia a los bomberos que cumplirán una semana apagando el incendio en el centro de Lima

Hombres y mujeres de rojo están por cumplir una semana atendiendo el siniestro. (Fuente: Latina)

El incendio que amenaza una importante zona del centro de Lima está a punto de cumplir una semana de haberse iniciado. Desde entonces, los bomberos han intentado aplacar el fuego, pero la falta de herramientas y apoyo de las autoridades ha dificultado su labor. Frente a este panorama, los hombres y mujeres de rojo anunciaron la paralización de sus funciones y políticos como Rafael López Aliaga les han enviado un mensaje.

El alcalde de Lima ha pedido “paciencia” a los voluntarios que arriesgan sus vidas en el siniestro y que han advertido que no pueden continuar con sus labores si no se demuelen los edificios afectados. “Por mí lo hago, pero no tenemos competencia”, recalcó el burgomaestre para recordar que es el Ministerio de Defensa la institución a cargo de atender la solicitud del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Rafael López Aliaga asegura haber cumplido el pedido del gobierno de Dina Boluarte de promover los trámites para la declaratoria de estado de emergencia de la zona, así como la asignación de bonos y el traslado de los damnificados a una zona segura. “Si hubiera algún tema de bomberos, yo les pediría un poquito de paciencia, porque el tema es delicado”, dijo en una entrevista con Latina.

Ministro de Defensa, Walter Astudillo, llegó a la zona del incendio en Barrios Altos luego de conocerse que los Bomberos se retirarán del lugar el lunes a las 6 p.m. Video: Canal N

“Nosotros nos vamos a las 6:00 p.m.”, advirtieron los bomberos que atienden el incendio en el centro de Lima a poco de cumplir una semana de trabajo en la zona. Estos han denunciado una falta de respuesta de las autoridades para facilitar sus labores, recalcaron que la demolición de estructuras es importante para poner fin a la propagación del fuego, así como proteger la integridad de la decena de voluntarios que arriesgan su vida.

“¿Qué más vamos a hacer? Quedarnos una semana más esperando que alguien licite una demolición, esperando que alguien administrativamente vea cómo resuelve el tema. ¿Esa es la respuesta de desastre que tiene el país? Puro espectáculo, puro show”, expresó el brigadier Alfonso Panizo.

Las prioridades del alcalde de Lima

El 3 de marzo de 2025, un incendio de gran magnitud se desató en el Centro Histórico de Lima, específicamente en la cuadra 10 del jirón Junín, en Barrios Altos. El siniestro se originó en un almacén clandestino que operaba ilegalmente y almacenaba materiales inflamables, lo que facilitó la rápida propagación del fuego a edificaciones aledañas. Cuatro edificios colapsaron y otros dos quedaron en riesgo de derrumbe debido al debilitamiento de sus estructuras. Al menos 17 personas resultaron afectadas por inhalación de humo, pero no se reportaron víctimas mortales.

Rafael López Aliaga señala que su trabajo no es ser figureti por su ausencia en el incendio en el Centro de Lima. YouTube

Durante la emergencia, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, fue criticado por su ausencia en el lugar de los hechos. En respuesta, justificó su inasistencia afirmando que su enfoque es gerencial y no de “figureti”, indicando que proviene de un mundo corporativo y que su labor consiste en coordinar desde su despacho las medidas de apoyo necesarias.

Mientras el incendio seguía activo y las labores de los bomberos continuaban, López Aliaga utilizó su cuenta de X (anteriormente Twitter) para defender al chef Giacomo Bocchio, quien había sido separado del programa “El Gran Chef Famosos” tras expresar opiniones controversiales sobre la implementación de baños inclusivos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El alcalde calificó de “valiente” al cocinero y criticó a los directivos del canal por su decisión.

“¿Qué valor añado?”, indicó López Aliaga en Latina sobre su presencia en la zona del desastre. El burgomaestre recalcó que no es su competencia atender el pedido de los bomberos, sino el Mindef. “Si algo pasara, ya tendría que intervenir yo”, dijo sin especificar qué tendría que ocurrir para que se sume a los trabajos de recuperación de la zona afectada.