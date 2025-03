Bomberos no seguirán en el incendio que lleva casi 7 días ardiendo en el centro de Lima: “Nosotros nos vamos mañana a las 6 p.m.”

Incendio en el centro de Lima: Bomberos se retirarán mañana del lugar, independientemente de si el siniestro se ha extinguido o no. Declara el comandante territorial de los Bomberos de Lima y Callao, brigadier Alfonso Panizo. Video: Canal N

El comandante territorial de los Bomberos de Lima y Callao, brigadier Alfonso Panizo, anunció el domingo (09.03.2025) que los ‘Hombres de rojo’ se retirarán mañana, lunes, a las 6:00 p.m., independientemente de si el incendio que se registra desde el pasado 3 de marzo en el centro de Lima, en Barrios Altos, se ha extinguido o no. La decisión, tomada tras casi siete días de operaciones continuas, responde a la falta de recursos y la inacción de las autoridades competentes.

“Nosotros nos vamos mañana a las 6 de la tarde. Hemos ampliado el período más, terminábamos mañana a las 6 a.m., pero hemos ampliado hasta las 6 p.m., es decir, una semana completa. Si la gente que tiene que hacer su trabajo no lo hace, nosotros no podemos hacer más”, afirmó Panizo a Canal N, dejando claro que el trabajo de los bomberos no puede continuar sin el apoyo necesario. La situación, que ya ha alcanzado niveles críticos, ha provocado la frustración de los bomberos, quienes lamentan la falta de respuestas ante la magnitud del desastre.

“¿Qué más vamos a hacer? Quedarnos una semana más esperando que alguien licite una demolición, esperando que alguien administrativamente vea cómo resuelve el tema. ¿Esa es la respuesta de desastre que tiene el país? Puro espectáculo, puro show”, expresó Panizo, quien dejó en claro que el plazo ha llegado a su fin.

Incendio en Cercado de Lima: así quedó la infraestructura tras colapsar| Andina/Daniel Bracamonte

Incendio en el centro de Lima: situación actual

El incendio afecta a tres focos principales, uno de ellos en un edificio de nueve pisos que ha colapsado parcialmente, dejando una estructura inestable que impide el acceso de los bomberos. Panizo explicó que, debido a la caída de varios pisos, el acceso es imposible sin poner en riesgo la seguridad del personal. “Nadie se va a meter ahí a trabajar porque ese edificio está en el aire”, indicó, enfatizando la peligrosidad de continuar sin la debida protección.

A pesar de las dificultades, los bomberos han estado utilizando maquinaria proporcionada por la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Vivienda, pero el avance ha sido lento debido a la falta de equipos especializados. “Gracias al Ministerio de Vivienda estamos teniendo dos días de operación permanente, pero no alcanza”, comentó Panizo, quien agregó que, aunque se han hecho esfuerzos, el material necesario para abordar el incendio de manera eficaz no ha estado disponible.

Uno de los principales desafíos ha sido la escasez de cisternas. El comandante Panizo destacó que para controlar el incendio se necesita una cisterna cada dos minutos para aplicar agua de manera continua. “Si no tenemos diez cisternas una detrás de la otra, este incendio va a seguir durando”, advirtió, destacando que, aunque los bomberos han hecho todo lo posible, la falta de recursos logísticos sigue prolongando la duración del incendio. A pesar de que el día martes se utilizaron hasta 30 cisternas, la disponibilidad de estos recursos ha sido insuficiente, especialmente durante el fin de semana.

El cielo de Lima se cubre de humo negro mientras el incendio sigue sin ser controlado por completo | Infobae Perú / Paula Elizalde

Bomberos piden apoyo especializado

La crítica de Panizo también se centró en la falta de acción de otras autoridades. Señaló que el Estado no ha proporcionado la maquinaria especializada necesaria para demoler el edificio de manera segura ni el personal capacitado para hacerlo. “Nosotros vamos a tumbar el edificio. Los edificios son seis derrumbes. Se necesita que venga gente especializada con maquinaria pesada”, expresó, dejando en claro que los bomberos no tienen la capacidad ni la experiencia para demoler estructuras colapsadas de gran altura. Según Panizo, es esencial que el Ministerio de Vivienda y otros actores responsables envíen equipos especializados para garantizar la demolición controlada del edificio.

El comandante también cuestionó la inacción administrativa y la falta de una respuesta coordinada por parte de instituciones como INDECI, lo que ha agravado la situación. “Eso es el problema para limpiar un almacén, no para derrumbar los edificios. ¿Quién va a jalar nueve pisos de edificio en el piso?”, expresó, criticando la falta de acciones concretas para resolver el desastre.

Incendio en el Centro de Lima | AFP