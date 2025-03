Incendio en el centro de Lima: cinco claves para entender por qué no lo pueden apagar hasta ahora

Condiciones de los edificios : Los edificios afectados presentan condiciones de alta vulnerabilidad . Muchos de ellos carecen de las normas mínimas de seguridad , lo que impide una respuesta eficiente de los bomberos. En particular, estos edificios no cuentan con escaleras de emergencia , accesos adecuados ni sistemas de protección contra incendios como aspersores , lo que complica la tarea de los equipos de rescate y aumenta el riesgo para los residentes y los bomberos.

Hidrantes no operativos: La infraestructura hídrica en la zona también es deficiente. La mayoría de los hidrantes no están operativos o no cuentan con el mantenimiento adecuado, lo que reduce las opciones de acceso rápido al agua en una emergencia. Según los bomberos, la falta de hidrantes funcionales aumenta significativamente la dificultad para contener el incendio, ya que dependen de cisternas que requieren mayor tiempo para abastecerse.