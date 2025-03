Video del impactante colapso de un edificio por el incendio en el Centro de Lima: 36 horas de siniestro provocaron el desastre

Luego de 36 horas de incendio, se desplomó una estructura usada como almacén. (Fuente: Canal N)

La destrucción continúa en el Centro de Lima. Durante la madrugada del 5 de marzo y más de 36 horas después de iniciado el incendio, un edificio colapsó. Las cámaras de televisión registraron el instante en que el fuego terminó de consumir la estructura de una edificación, la misma que habría sido usada como almacén clandestino.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú está por cumplir dos días intentando aplacar el fuego que se ha extendido en una importante zona del centro de la capital. Estos buscaron la manera de ingresar al edificio que al cierre de esta nota ya no existe. Durante la tarde del 4 de marzo, utilizaron una retroexcavadora para realizar un forado en la parte lateral para apagar el fuego desde dentro, pero no pudieron lograrlo.

“Si tendremos éxito, no lo sé. No es un incendio sencillo”, dijo el brigadier general de los bomberos, Alfonso Panizo, horas antes del desplome. Este recalcó que uno de los principales problemas para realizar su trabajo es el acceso al agua, pero, a pesar de las buenas intenciones de las autoridades, esta no podría ser resuelta en pocas horas. Aseguró que se trata de un problema estructural de más de medio siglo.

Fuego sigue sin poder ser controlado del todo en el incendio en el Centro de Lima. Canal N

Panizo indicó que los hombres de rojo solo han podido controlar el 30% del incendio. Su resumen fue compartido pocas horas antes del reavivamiento del fuego ocurrido durante la noche del 4 de marzo. “No podemos tener control de extinción. No tenemos cómo acceder. La situación es bastante compleja por la forma en la que está diseñado (el edificio). Lo han metido al centro de una manzana y tienes que atravesar por quintas. Es una locura”, agregó.

