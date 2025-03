La obesidad mórbida puede reducir la esperanza de vida hasta en 10 años, advierte experto en cirugía bariátrica

En Perú, más de la mitad de los habitantes presentan sobrepeso o algún grado de obesidad (EFE)

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada ocho personas en el mundo vive con obesidad, lo que la convierte en una de las principales enfermedades crónicas y multifactoriales de la actualidad. Su impacto es considerable, ya que aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y trastornos metabólicos. Además, tiene un efecto directo en la salud mental y emocional, afectando la calidad de vida de quienes la padecen.

En América Latina, la situación es alarmante. El 24% de la población adulta tiene obesidad, y en países como Perú, Chile y Argentina, más de la mitad de los habitantes presentan sobrepeso o algún grado de obesidad. Este panorama resalta la necesidad de estrategias integrales que incluyan la prevención, el diagnóstico temprano y tratamientos personalizados.

Consecuencias de la obesidad en la salud física y mental

Para el Dr. Luciano Poggi, miembro de la directiva de la Asociación Peruana de Cirugía y Enfermedades Metabólicas (APCBEM), la obesidad no es solo un problema estético, sino una condición que compromete seriamente la salud física y emocional. “En el Perú, el 62% de la población tiene exceso de peso. Esto no solo aumenta el riesgo de enfermedades no transmisibles, sino que también puede reducir la expectativa de vida hasta en 10 años, especialmente en casos de obesidad mórbida, la forma más grave de la enfermedad”.

La obesidad es un factor de riesgo significativo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y trastornos metabólicos (Fundación Mundial de la Obesidad)

Asimismo, el especialista advierte que la obesidad mórbida impacta significativamente la productividad y el sistema de salud. “Puede reducir la movilidad y la capacidad física, lo que dificulta incluso actividades básicas como dormir o desplazarse. También está estrechamente relacionada con problemas de salud mental, como la ansiedad y la depresión, que afectan al 50% de quienes la padecen. Esta situación exige una mayor atención médica y eleva los costos del sistema, ya que muchas personas requieren tratamientos de por vida para controlar las enfermedades asociadas”.

La relación entre obesidad y enfermedades crónicas

Existe un vínculo entre la obesidad y enfermedades crónicas como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo 2 y los trastornos metabólicos:

Enfermedades cardiovasculares: el exceso de peso contribuye a la acumulación de grasa en las arterias, lo que puede provocar hipertensión arterial, arteriosclerosis y un mayor riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares. Además, el corazón debe trabajar con mayor esfuerzo para bombear sangre, lo que a largo plazo puede provocar a insuficiencia cardíaca.

Diabetes tipo 2: la obesidad reduce la sensibilidad a la insulina, lo que impide que el organismo regule correctamente los niveles de azúcar en sangre. Con el tiempo, esto puede derivar en resistencia a la insulina y el desarrollo de diabetes tipo 2, una enfermedad que puede generar complicaciones en el sistema nervioso, renal y ocular.

Trastornos metabólicos: la obesidad afecta el equilibrio hormonal y metabólico, aumentando el riesgo de padecer síndrome metabólico, que incluye hipertensión, niveles elevados de glucosa y colesterol anormal. Estos factores combinados incrementan el riesgo de desarrollar enfermedades graves y afectan la calidad de vida de quienes la padecen.

La importancia de la educación y el acceso a tratamientos

Es importante cambiar la percepción social de la obesidad y reconocerla como una enfermedad crónica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a este panorama, los expertos subrayan la necesidad de mejorar el acceso a tratamientos y complementarlos con educación en salud. También enfatizan la importancia de cambiar la percepción social de la obesidad y reconocerla como una enfermedad crónica. Para ello, consideran clave educar a la población y a los profesionales de la salud, además de impulsar políticas que promuevan la alimentación saludable, la actividad física y un tratamiento oportuno.

Para obtener más información sobre la obesidad, se puede acceder a hablandodeobesidad.com, una plataforma educativa de Medtronic que busca informar sobre esta enfermedad, orientar acerca de sus principales problemas de salud asociados y los tratamientos disponibles. Además, ofrece testimonios, un blog con datos actualizados y una sección de mitos y verdades que ayudan a comprender esta condición y combatir los prejuicios que la rodean.