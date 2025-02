Familiares de Harumi Carbajal, víctima del Real Plaza Trujillo, desmienten al gerente general: “No se han comunicado”

Familiar de Harumi Carbajal aseguró que ningún representante del centro comercial se ha comunicado con ellos. | Punto Final

El gerente general de Real Plaza, Misael Shimizu, aseguró en una reciente entrevista con Punto Final que cubrieron los gastos médicos y de sepelio de las víctimas de la tragedia ocurrida en su centro comercial, donde el techo del patio de comidas se desplomó, provocando la muerte de seis personas y más de 80 heridos. No obstante, familiares de Harumi Carbajal Velásquez, otra de las víctimas mortales, lo desmintieron.

En diálogo con el dominical, uno de los tío de la joven fallecida aseguró que ninguna autoridad se ha apersonado a sus hogares. “Hoy por hoy digo: ¿dónde están las autoridades, el dueño del Real Plaza, el gobernador regional, que supuestamente dicen que se han apersonado? ¿Dónde están? Lo único que vamos a reclamar es justicia, no solo por mi sobrina, sino por los muertos. ¿Dónde están los protocolos de este supermercado? A los dos días recién nos han entregado el cuerpo de mi sobrina“, mencionó.

Asimismo, sostuvo que la única empresa que los ha apoyado fue la cadena Ripley, para la que la joven trabajaba. Al respecto, la compañía emitió un comunicado donde lamentó y expresó condolencias a la familia e informó que el velatorio de la joven se realizaría el sábado 22 de febrero en la avenida aviación, en el distrito La Esperanza. Además, confirmó que el entierro se realizaría en el Parque Eterno de Trujillo este lunes 24.

Tiendas Ripley lamentó la muerte y expresó su condelencias a la familia de su trabajadora, quien perdió la vida en el trágico derrumbe en el Real Plaza Trujillo. (Foto: Ripley)

Otro de los familiares de Harumi confirmó la ausencia de las autoridades, pese a la también existencia de un comunicado en el que Real Plaza asegura que se comunicó con el 100% de las familias.

“Después de 48 horas ninguna autoridad se ha acercado para apoyarnos. Ayer salió el ceo del Real Plaza diciendo que supuestamente se había contactado, pero todavía nada. Nos indigna todo lo que está sucediendo, más parece una burla por parte de ellos”, expresó para América Noticias desde el velorio de su sobrina.

Tío de una de las víctimas de Real Plaza Trujillo negó que representantes del centro comercial se hayan comunicado con ellos | América Tv

La prima de la víctima declaró en el mismo sentido. En entrevista con Exitosa, insistió que no cuentan con el respaldo de la cadena de centros comerciales. “Quien nos ha ayudado es la empresa Ripley. Ellos no han escatimado gastos, ha venido la gerente general de Lima y nos han estado acompañando aquí. El Real Plaza jamás se ha comunicado con nosotros. Pedimos como familia que esto no quede impune”, mencionó.

Como se recuerda, Harumi acudió con su enamorado, Johan Rodríguez (27 años) al centro comercial, cuando el techo se desplomó sobre ellos. Pese a que se encontraban en el mismo lugar, solo su pareja pudo ser salvada, pero no al 100%, pues tuvieron que amputarle una pierna para liberarlo de una pesada estructura.

La grabación de su padre buscándolo y siendo notificado de la noticia se viralizó. En diálogo con Cuarto Poder dio detalles de cómo se encuentra el joven. “Se siente triste, le gustaba el deporte, él ha estado jugando en primera, era futbolista en El Porvenir. Se siente frustrado porque ya no va a jugar. ‘Lo perdí todo’, me dijo”, comentó el hombre. Por su lado, Diandra Ponce, prima hermana del hombre, comentó que tras conocer la muerte de su pareja, Johan se ha sentido devastado y culpable, por no haber podido hacer lo suficiente para salvarla.

No es la única familia que desmiente al Real Plaza

Julia Ramos, madre de Daniela de la Cruz Ramos, mujer que falleció junto a su esposo, el suboficial de primera de la Policía Nacional del Perú Jhon Percy Chávez Valeriano y su hija de tan solo dos años, aseguró a Canal N que tampoco recibieron ayuda por parte del centro comercial. “Nadie me está ayudando, nadie me apoya. Solo la Policía Nacional del Perú está con nosotros”, afirmó la mujer, visiblemente afectada por la tragedia.