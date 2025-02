Familiares de víctimas desmienten al Real Plaza y aseguran que no reciben ayuda mientras velan a fallecidos en Trujillo

Familia que falleció en el Real Plaza en Trujillo es velada - Canal N

En medio del duelo, los familiares de las víctimas del trágico accidente ocurrido el pasado viernes 21 de febrero, en el Centro Comercial Real Plaza de Trujillo, en la región de La Libertad, han expresado su indignación y descontento ante la falta de apoyo por parte de los representantes del Real Plaza.

Entre las personas fallecidas se encontraban el suboficial de primera de la Policía Nacional del Perú, Jhon Percy Chávez Valeriano, quien perdió la vida junto a su esposa, Daniela de la Cruz Ramos, y su hija de tan solo dos años. La familia se encontraba compartiendo un momento en el patio de comidas cuando ocurrió el colapso. Los restos de los tres son velados en su vivienda de Trujillo.

En el velorio, la madre de Daniela de la Cruz Ramos aseguró a Canal N que no han recibido ningún tipo de ayuda por parte del centro comercial. “Nadie me está ayudando, nadie me apoya. Solo la Policía Nacional del Perú está con nosotros”, afirmó la mujer, visiblemente afectada por la tragedia.

Familiares velan restos de víctimas mortales en el Real Plaza (Canal N)

Del mismo modo, familia de la joven Harumi Carbajal Velásquez, otra de las víctimas mortales, también denunció la ausencia de comunicación por parte de los responsables del centro comercial. Harumi, de 24 años, trabajaba en la tienda Ripley dentro del mismo establecimiento y perdió la vida en el colapso. Sus familiares señalaron que están asumiendo los gastos del velorio y esperan que el Real Plaza se haga responsable de lo ocurrido.

Real Plaza asegura haber cumplido con los protocolos de seguridad

El sábado, Garlet Rodríguez, directora de Operaciones de Real Plaza, declaró a los medios que la empresa ha cumplido con todos los controles y mantenimientos requeridos en la sede de Trujillo. Según Rodríguez, en septiembre del año pasado se realizó una inspección por parte de las autoridades, la cual no presentó observaciones estructurales. “No ha habido ninguna observación estructural, porque he escuchado que en el 2023 nos cerraron el mall. En el 2023 hubo observaciones, sí, pero del tema eléctrico, ninguna observación estructural”, afirmó.

Sin embargo, Rodríguez también reconoció que se han recibido comentarios sobre un posible aviso de trabajadores del centro comercial, quienes habrían reportado ruidos en el techo antes del colapso. “He escuchado ese comentario, pero no tenemos ninguna información al respecto”, señaló. Asimismo, enfatizó que la empresa está colaborando con las autoridades en la investigación del caso y aseguró que están enfocados en atender a las víctimas y brindarles todas las facilidades necesarias.

La directora de Operaciones de Real Plaza afirmó que no tuvieron ninguna observación estructural por parte de las autoridades. | Franco Aguilar / N60

El colapso del techo del Real Plaza ha generado una serie de interrogantes sobre las condiciones de seguridad del establecimiento y las posibles causas del accidente. Según Garlet Rodríguez, este es un proceso que se encuentra en investigación, y la empresa está proporcionando toda la documentación requerida con total transparencia. “Estamos esperando y, como les digo, estamos dándole absolutamente toda la documentación con la total transparencia a las autoridades, porque nosotros somos los primeros y los más interesados en que se sepa lo que ha pasado”, declaró.

Mientras tanto, los familiares de las víctimas continúan exigiendo respuestas y apoyo. La madre de Daniela de la Cruz Ramos expresó su dolor por la pérdida de su hija, su yerno y su nieta, y lamentó la forma en que se produjo esta tragedia. “Yo lamento la forma en que se han ido mi hija, mi yerno y mi bebita. Estoy muy dolida por la pérdida y quiero que entiendan mi dolor. Necesito ayuda, necesito apoyo”, manifestó.

El caso de Harumi Carbajal Velásquez también ha conmovido a la población. Sus familiares y amigos recuerdan a la joven como una persona trabajadora y llena de vida, cuya pérdida deja un vacío irreparable.