Trabajadora de Ripley murió en derrumbe del Real Plaza Trujillo: Harumi Carbajal fue encontrada en la morgue por su familia

Una de las familiares de la joven trabajadora confirmó la muerte de esta luego de largos momentos de angústia.

La tragedia ocurrida la noche del 21 de febrero en el centro comercial Real Plaza Trujillo ha provocado la tristeza e indignación de la comunidad. Una joven de tan solo 24 años, identificada como Harumi Carbajal Velásquez, trabajadora de la tienda Ripley, fue confirmada como una de las víctimas mortales del colapso del techo en el patio de comidas del centro comercial. Tras horas de angustiosa búsqueda, la familia de Harumi encontró su cuerpo en la morgue, lo que confirmó la dolorosa pérdida.

La noticia se difundió rápidamente en redes sociales, donde sus familiares compartieron emotivos mensajes de despedida. Harumi, conocida por su alegre personalidad, fue descrita por su tío Alexis Carbajal como “la niña más feliz de este mundo” y alguien que siempre estaba dispuesta a abrazar a sus seres queridos.

El fatal incidente ocurrió a las 8:41 p.m. del viernes 21 de febrero, cuando el techo del patio de comidas del Real Plaza Trujillo cedió repentinamente, lo que provocó el desplome de grandes estructuras metálicas sobre las personas que se encontraban en ese momento en el lugar. El colapso provocó la muerte de ocho personas y dejó 84 heridos hasta el momento, muchos de ellos en estado grave.

La imagen captura un momento feliz, reflejando el espíritu alegre que su padre evocó en su conmovedor mensaje de despedida.

Las autoridades y los equipos de rescate, entre ellos bomberos y personal médico, acudieron rápidamente al sitio para asistir a las víctimas y realizar las labores de rescate. Lamentablemente una gran cantidad de personas que se encontraban en el área en el momento del derrumbe, causando pánico y caos entre los asistentes. Las víctimas rescatadas fueron rápidamente trasladadas a diversos hospitales y clínicas de la ciudad para recibir atención médica urgente.

Harumi Carbajal y su trágica muerte

Entre los fallecidos se encontraba Harumi Carbajal Velásquez, quien había acudido al centro comercial junto con su enamorado. Ambos se encontraban en el patio de comidas cuando ocurrió el colapso. Tras el desastre, su cuerpo fue encontrado en los escombros por los equipos de rescate, después de una intensa jornada de búsqueda.

El enamorado de Harumi, quien sobrevivió al accidente, sufrió graves lesiones en el colapso, lo que obligó a los médicos a amputarle una pierna para salvarle la vida. La confirmación de la muerte de Harumi llegó cuando su familia pudo localizar su cuerpo en la morgue.

Una familiar de la joven trabajadora declaró desclaró desde los exteriores del Ministerio Público desde la División de Medicina Legal para el portal ‘La Verdad del Pueblo’, dio detalles de cómo se encontró el paradero de Harumi.

Joven trabajadora fue una de las víctimas mortales del colapso del techo del patio de comida del Real Plaza Trujillo.

La noticia nos fue comunicada hace aproximadamente una hora. Nos informaron que ella falleció debido a negligencia, ya que murió desangrada por una herida en el brazo derecho. La información nos llegó a través de conocidos, quienes nos dijeron que ya estaba en la morgue”, expresó.

La familiar también denunció la falta de información por parte de las autoridades y el centro comercial Real Plaza durante las primeras horas tras el accidente, lo que aumentó el sufrimiento de los afectados. Según declaraciones de los familiares, “nadie nos dio información clara, ni siquiera nos ayudaron a correr con los gastos”, refiriéndose a la gestión del centro comercial frente al desastre.

Tío de Harumi comparte emotiva despedida

A través de su cuenta de Facebook, el tío de la muchacha compartió una emotiva publicación en el que se despedida de la joven trabajadora. de quien lamentó su inesperada partida.

“Mi querida Harumy, te vas cuando ya te dirigías hacia un gran futuro, siempre fuiste la niña más feliz y cada vez que me veías, corrías a abrazarme. Nos vas a hacer mucha falta. Hoy inicias un largo viaje y solo pido a Dios que te guíe y te reciba con los brazos abiertos. Siempre te recordaremos. Todos tus amigos preguntan por ti y, aunque no pudiste despedirte, les he comunicado que te vas lejos de manera repentina. Gracias por todo, vuela alto, mi niña. La familia Carbajal está de luto”, se lee en la conmovedora publicación.

Joven de 24 años murió en derrumbe del techo del patio de comidas del centro comercial Real Plaza Trujillo.

Tiendas Ripley lamenta muerte de su trabajadora

A través de un un comunicado, la empresa Ripley lamentó y expresó condolencias a la familia de su joven trabajadora, quien perdió la vida en el derrumbe del techo del patio de comidas del centro comercial Real Plaza en la ciudad de Trujilo.

La empresa informó que el velatorio de la joven se realizaría hoy, sábado 22 de febrero en la avenida aviación 160 en el distrito La Esperanza. Además, corfirmó que el entierro se llevará a cabo en el Parque Eterno de Trujillo el próximo lunes 24.

Tiendas Ripley lamentó la muerte y expresó su condelencias a la familia de su trabajadora, quien perdió la vida en el trágico derrumbe en el Real Plaza Trujillo.